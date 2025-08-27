El destino que está cerca de Buenos Aires, mezcla mucha historia y cultura: ideal para escapadas

Cerca de la Ciudad de Buenos Aires hay varios rincones que sorprenden a quienes buscan una escapada corta. Entre ellos aparece Chivilcoy, una ciudad que combina patrimonio histórico, espacios verdes y propuestas culturales. No es casualidad que se haya convertido en una de las paradas más atractivas para quienes quieren un plan distinto sin irse muy lejos.
Además de su cercanía, Chivilcoy tiene un encanto propio. No se trata solo de una localidad del interior, sino de un lugar que supo mantener vivas costumbres ligadas a la vida de campo y al mismo tiempo ofrecer actividades urbanas, como cine, teatro o visitas guiadas. El cruce entre tradición y modernidad es parte de lo que lo vuelve atractivo para distintos perfiles de viajeros.
Plaza_25_de_Mayo_Chivilcoy_Argentina
Dónde queda Chivilcoy
Chivilcoy está ubicada en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires, aproximadamente a 160 kilómetros al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se encuentra sobre la Ruta Nacional Nº 5, lo que hace que el acceso sea bastante directo. Esa cercanía permite organizar una visita sin necesidad de tomarse demasiados días, algo que muchos porteños valoran cuando piensan en una escapada rápida.
Qué puedo hacer en Chivilcoy
La ciudad tiene propuestas muy variadas. En lo histórico, destacan la Plaza 25 de Mayo, centro de reunión y paseo obligado, y el Museo Almacén El Recreo, un antiguo almacén de ramos generales del siglo XIX que todavía conserva objetos originales y se mantiene en pie gracias a descendientes de los fundadores.
Otro clásico es la Pulpería El Palomar, que abre sus puertas los fines de semana y permite viajar en el tiempo con un ambiente de época. El Cementerio Municipal, por su parte, guarda la memoria de personalidades locales, como la cantante Violeta Rivas.
Quienes disfrutan del contacto con la naturaleza suelen visitar el Camping Parque Lacunario Alejandro Martija, ideal para pasar un día de campo. También se recomienda conocer la Parroquia San Pedro Apóstol, con su arquitectura particular, y si la idea es entretenerse bajo techo, el Cine Metropol es una buena alternativa para ver estrenos sin el ruido de las grandes ciudades.
Cómo llegar a Chivilcoy
Existen tres opciones principales desde Buenos Aires: en colectivo, en auto o en taxi. El viaje en bus ronda las 3 horas y 45 minutos, con tarifas que van desde los $10.000 hasta los $18.000, según la empresa y el horario. Para quienes prefieren manejar, el trayecto es de unos 165 kilómetros por la Ruta 5, mientras que el taxi puede resultar práctico, aunque mucho más costoso.