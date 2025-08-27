El destino que está cerca de Buenos Aires, mezcla mucha historia y cultura: ideal para escapadas A solo unas horas de la Ciudad, este lugar invita a recorrer sus museos, plazas y rincones históricos, además de disfrutar de aire libre y tradición. Por







Uno de los pueblos más históricos y tradicionales de la provincia de Buenos Aires.

Cerca de la Ciudad de Buenos Aires hay varios rincones que sorprenden a quienes buscan una escapada corta. Entre ellos aparece Chivilcoy, una ciudad que combina patrimonio histórico, espacios verdes y propuestas culturales. No es casualidad que se haya convertido en una de las paradas más atractivas para quienes quieren un plan distinto sin irse muy lejos.

Además de su cercanía, Chivilcoy tiene un encanto propio. No se trata solo de una localidad del interior, sino de un lugar que supo mantener vivas costumbres ligadas a la vida de campo y al mismo tiempo ofrecer actividades urbanas, como cine, teatro o visitas guiadas. El cruce entre tradición y modernidad es parte de lo que lo vuelve atractivo para distintos perfiles de viajeros.

Plaza_25_de_Mayo_Chivilcoy_Argentina Dónde queda Chivilcoy Chivilcoy está ubicada en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires, aproximadamente a 160 kilómetros al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se encuentra sobre la Ruta Nacional Nº 5, lo que hace que el acceso sea bastante directo. Esa cercanía permite organizar una visita sin necesidad de tomarse demasiados días, algo que muchos porteños valoran cuando piensan en una escapada rápida.

Qué puedo hacer en Chivilcoy La ciudad tiene propuestas muy variadas. En lo histórico, destacan la Plaza 25 de Mayo, centro de reunión y paseo obligado, y el Museo Almacén El Recreo, un antiguo almacén de ramos generales del siglo XIX que todavía conserva objetos originales y se mantiene en pie gracias a descendientes de los fundadores.

Otro clásico es la Pulpería El Palomar, que abre sus puertas los fines de semana y permite viajar en el tiempo con un ambiente de época. El Cementerio Municipal, por su parte, guarda la memoria de personalidades locales, como la cantante Violeta Rivas.