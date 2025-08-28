28 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el maravilloso pueblito de piedra que representa un viaje al pasado

Un rincón riojano sorprende con su paisaje serrano, su iglesia de piedra y su propuesta de turismo rural que invita a vivirlo sin apuro.

Por
Un destino en la Argentina que no es masivo.

Un destino en la Argentina que no es masivo.

Secretaría Turismo

En el oeste de La Rioja existe un caserío que aún conserva ese aire auténtico, con calles tranquilas, casas de piedra y la calma de la montaña como telón de fondo. En ese rincón, el día no se mide con relojes sino con el paso del sol entre los cerros. Allí la tradición se mezcla con la naturaleza y los visitantes encuentran un respiro frente al vértigo de las ciudades. Quien llega se topa con viñedos, nogales, talleres artesanales y un entorno que invita tanto a la contemplación como a la aventura.

El destino en Argentina que tiene rastros paleontológicos.
Te puede interesar:

Ni Salta ni Formosa: el pueblito que tiene restos paleontológicos

Aicuña es pequeño, pero lo que ofrece se disfruta a lo grande. Su Iglesia levantada en 1834 sigue en pie, el museo recuerda la historia minera y del cable carril, y sus cañones cercanos regalan postales que parecen sacadas de otro planeta.

Aicuña

Dónde queda Aicuña

Aicuña está en la provincia de La Rioja, dentro del departamento Coronel Felipe Varela. El caserío se esconde en un entorno montañoso, entre los 1500 y 1800 metros de altura sobre el nivel del mar. Se accede por la Ruta Provincial 19, en un desvío de tierra de unos 8 a 10 kilómetros que nace en la mítica Ruta Nacional 40, a la altura de la Cuesta de Miranda.

Qué puedo hacer en Aicuña

El abanico de actividades es variado. Para los amantes de la naturaleza, hay senderos que llevan hasta miradores panorámicos, como el de la virgen o el de la iglesia de piedra, desde donde se ven cerros cubiertos de cardones, algarrobos y nogales. Muy cerca, el Cañón de Anchumbil y el Cañón del Arco Iris permiten apreciar formaciones geológicas tan coloridas como imponentes.

En el pueblo, la iglesia de 1834 es un hito arquitectónico. Otro imperdible es el Museo Cable Carril, que rescata la memoria de la explotación minera y la vida de los trabajadores.

Quienes prefieran lo gastronómico tienen la chance de recorrer la Bodega La Riojana Coop., con vinos que ya tienen reconocimiento nacional. Además, el turismo rural ofrece talleres vivenciales: desde preparar nueces confitadas hasta aprender técnicas de artesanía con materiales locales.

La Casa del Pueblo, que hoy funciona como centro cultural, y el pequeño camping de la zona completan la propuesta. Aquí la idea no es “hacer mucho” sino dejarse llevar por el ritmo tranquilo del lugar.

Aicuña

Cómo llegar a Aicuña

Para llegar, primero hay que viajar hasta la ciudad de La Rioja. Desde allí, son unas tres horas en auto hacia el oeste, siguiendo la Ruta Nacional 40 hasta la Cuesta de Miranda. A la altura del Paraje Las Higueritas, un desvío indica el camino de tierra que conduce directo al pueblo.

Desde Buenos Aires, el recorrido por ruta demanda cerca de 20 horas de viaje. También es posible volar a la capital riojana y alquilar un auto para completar el trayecto.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cómo llegar a este precioso pueblo cercano a Buenos Aires.

Escapadas: está cerca de Buenos Aires y tiene una historia que lo vincula con Hiroshima

Este pueblo serrano no solo invita a recorrer museos y casas históricas, sino también a caminar por senderos, descansar junto a los arroyos y descubrir construcciones con un fuerte simbolismo.

Viajar a Córdoba: el pueblito que es un refugio del arte, la naturaleza y la cultura

Uno de los pueblos más históricos y tradicionales de la provincia de Buenos Aires.

El destino que está cerca de Buenos Aires, mezcla mucha historia y cultura: ideal para escapadas

Este pueblito patagónico tiene un centro termal con características únicas.

Turismo en Argentina: el pueblito con termas que está en la Patagonia y te enamora

El pueblo cobra especial relevancia durante diciembre, cuando celebra su tradicional Festival Provincial del Quesillo.

Turismo en Argentina: el pequeño pueblito del norte con un festival para probar vinos, dulces, licores y quesillo

Estas cascadas de un pueblo de Córdoba atraen a miles de turistas, año tras año.

Viajar a Córdoba: el pueblito con unas cascadas que todos deben conocer

Rating Cero

El nuevo álbum de Carpenter sale este viernes 29 de agosto.

De telonera de Taylor Swift a ser la máxima estrella del Lollapalooza: quién es Sabrina Carpenter

Revelaron un escandaloso dato de Nico Vázquez tras la separación de Gimena Accardi

Giro total: revelaron un escandaloso dato de Nico Vázquez tras la separación de Gimena Accardi

Lollapalooza Argentina 2026 se realizará el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San isidro.

Se conoció el lineup de Lollapalooza Argentina 2026

Nico Vázquez subió un video entrenando.

Nico Vázquez publicó un video en modo soltero tras la separación de Gimena Accardi

Cómo votar a tu favorito en La Voz Argentina.

Cómo votar a tu participante favorito en La Voz Argentina y hasta cuándo hay tiempo

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio.

Julieta Prandi habló tras la resolución del juicio: "Soy una mujer feliz y enamorada"

últimas noticias

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras ganarle a Gremio

La postura de Gorosito por la definición entre Independiente - U de Chile: "Si pasamos directamente, mejor"

Hace 17 minutos
play

Milei, sobre las elecciones: "En septiembre para nosotros va a ser un piso y lo mejor vendrá en octubre"

Hace 20 minutos
Barbieri fue asesinado para robarle su celular.

Crimen de Mariano Barbieri: condenaron a 19 años de prisión al único acusado

Hace 23 minutos
Milei desafió al Congreso en su charla con empresarios.

Milei redobló el desafío al Congreso: "Vamos a vetar cada cosa que inventen"

Hace 45 minutos
El nuevo álbum de Carpenter sale este viernes 29 de agosto.

De telonera de Taylor Swift a ser la máxima estrella del Lollapalooza: quién es Sabrina Carpenter

Hace 47 minutos