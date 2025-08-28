Escapadas: está cerca de Buenos Aires y tiene una historia que lo vincula con Hiroshima

La rutina y el trabajo del día a día acecha a los trabajadores argentinos, que en muchas ocasiones eligen hacer escapadas de fin de semana a algún destino cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, existen muchos pueblos que son sitios ideales para un buen descanso.
Uno de ellos es Coronel Seguí, una joya rural con apenas 150 habitantes que parece estar detenida en el tiempo. Esta localidad nació junto a la estación del tren, donde se cargaban los cereales cultivados en la región, que dejó de funcionar en 1994. Hoy en día, funciona allí la Despensa Amparo y tanto la emblemática construcción de ladrillos como el andén y la única vía se mantienen prolijos y cubiertos de pasto siempre bien cortado.
Sin embargo, este pueblo cuenta con una particularidad: Hibakujyumoku, un ejemplar descendiente del árbol ginko biloba sobreviviente tras la bomba atómica lanzada en Hiroshima. Y es que se trata de un obsequio del Instituto Argentino Japonés Nichia Gakuin a través de una iniciativa de la fundación Green Legacy Hirosima de aquel país, llamada “Semillas de la Paz”, con la colaboración del Rotary Club de Alberti.
Coronel Seguí 2
@viejasestacionesypueblos
De esta forma, Coronel Seguí es el más pequeño que ha recibido una semilla de ese árbol, que fue plantada en el lugar hace una década y está creciendo como un símbolo de paz en todo el mundo tras las dos bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, respectivamente.
Dónde queda Coronel Seguí
Coronel Seguí está ubicado a 25 kilómetros de Alberti, en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, se encuentra a 200 kilómetros de la Capital Federal.
Qué puedo hacer en Coronel Seguí
Existen diferentes actividades para realizar durante una estadía en Coronel Seguí:
- La gastronomía de este pueblo es uno de los puntos más fuertes, ya que se trata de una zona donde siguen funcionando empresas cerealeras, la producción más importante allí. Además, se puede visitar la panadería La Margarita, donde se pueden adquirir pan casero y galletas de campo elaboradas de forma artesanal.
- Otro punto imperdible dentro de la visita es la estación de tren, en excelente estado de conservación. Aunque el ramal que unía Suipacha con Bayauca ya no está en funcionamiento, el edificio permanece como un símbolo del pasado ferroviario de la región.
- Lo más destacado de este pueblo es su tranquilidad, inalterable, que permite un buen descanso. Se puede disfrutar aquí de los paisajes rurales y del aire fresco de la naturaleza.
Coronel Seguí
@viejasestacionesypueblos
Cómo llegar a Coronel Seguí
La mejor manera de llegar es en vehículo, tomando las Rutas Nacionales N° 7 y N° 5 hasta Chivilcoy, desde ahí la Ruta Provincial N° 30 y luego se toma el acceso a Coronel Mom.