Escapadas: está cerca de Buenos Aires y tiene una historia que lo vincula con Hiroshima

La rutina y el trabajo del día a día acecha a los trabajadores argentinos, que en muchas ocasiones eligen hacer escapadas de fin de semana a algún destino cercano a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, existen muchos pueblos que son sitios ideales para un buen descanso.

Uno de ellos es Coronel Seguí, una joya rural con apenas 150 habitantes que parece estar detenida en el tiempo. Esta localidad nació junto a la estación del tren, donde se cargaban los cereales cultivados en la región, que dejó de funcionar en 1994. Hoy en día, funciona allí la Despensa Amparo y tanto la emblemática construcción de ladrillos como el andén y la única vía se mantienen prolijos y cubiertos de pasto siempre bien cortado.

Sin embargo, este pueblo cuenta con una particularidad: Hibakujyumoku, un ejemplar descendiente del árbol ginko biloba sobreviviente tras la bomba atómica lanzada en Hiroshima. Y es que se trata de un obsequio del Instituto Argentino Japonés Nichia Gakuin a través de una iniciativa de la fundación Green Legacy Hirosima de aquel país, llamada “Semillas de la Paz”, con la colaboración del Rotary Club de Alberti.

De esta forma, Coronel Seguí es el más pequeño que ha recibido una semilla de ese árbol, que fue plantada en el lugar hace una década y está creciendo como un símbolo de paz en todo el mundo tras las dos bombas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945, respectivamente.

Dónde queda Coronel Seguí Coronel Seguí está ubicado a 25 kilómetros de Alberti, en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, se encuentra a 200 kilómetros de la Capital Federal.