Escapadas de Buenos Aires: el inigualable destino con atardeceres únicos y una laguna que enamora

Queda tan cerca del centro porteño que hasta se puede llegar en transporte público. Se puede pescar, practicar deportes acuáticos o simplemente tomar mate y disfrutar de la tranquilidad del paisaje.

Ya sea invierno o verano, muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires existen varios pueblos con una gran oferta de turismo gastronómico y rural que los vuelve perfectos para una escapada en cualquier época del año. Entre ellos se destaca un destino famoso por sus atardeceres únicos y una laguna que enamora.

Se trata de San Miguel del Monte, ubicado unos 100 kilómetros al sur del centro porteño, tan cerca que incluso se puede llegar en transporte público. Pero, al mismo tiempo, está lo suficientemente alejado de la ciudad como para estar rodeado de paz, naturaleza, estancias y paisajes únicos.

Su lugar más famoso es la Laguna de Monte, que forma parte de un conjunto de espejos de agua y arroyos interconectados. Es la única laguna de la provincia de Buenos Aires que se encuentra a solo cinco cuadras de su centro comercial, y cada atardecer reúne a locales y turistas que se juntan a compartir unos mates y a ver increíbles puestas de sol.

Dónde queda San Miguel del Monte

San Miguel del Monte es la ciudad cabecera del partido del mismo nombre, ubicado en el noreste bonaerense. Queda a unos 112,5 kilómetros al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre el margen izquierdo del río Salado.

Qué puedo hacer en San Miguel del Monte

El principal atractivo turístico del pueblo es la Laguna de Monte, un espejo de agua de 686 hectáreas con una profundidad máxima de 2,30 metros. Es ideal para pescar, practicar deportes acuáticos como kayak, o simplemente sentarse en la costanera a disfrutar del paisaje y la tranquilidad.

Además, en la zona hay varias estancias que ofrecen la experiencia de un día de campo completo, con actividades típicas y un tradicional asado. Para seguir con la experiencia gastronómica, dentro del casco urbano hay muchos bodegones y restaurantes para disfrutar de la cocina local.

Si la idea es pasear por el pueblo, se pueden recorrer sus tranquilas calles y apreciar edificios históricos como la parroquia San Miguel Arcángel o el Palacio Municipal. También está el Museo Guardia del Monte, donde se puede conocer el pasado rural y militar de la zona.

Cómo llegar a San Miguel del Monte

Para llegar en auto a San Miguel del Monte desde la Ciudad de Buenos Aires, el camino más directo es tomar la Autopista Ezeiza-Cañuelas y luego continuar por la Ruta Nacional 3 hasta llegar a destino. El viaje dura poco menos de dos horas.

También se puede llegar en transporte público, tomando el Ferrocarril Roca en Plaza Constitución. Al llegar a la estación de Ezeiza, hay que hacer el trasbordo con el ramal que se dirige a Cañuelas y realizar la última conexión con el ramal Monte.

