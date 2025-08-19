Escapadas cerca de Buenos Aires: es un pueblito que tiene 400 habitantes y parece sacado de un cuento

En los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires existen rincones que parecen detenidos en el tiempo, y uno de ellos es Aaron Castellanos, ubicado en la provincia de Santa Fe . Este pueblo fue noticia en 2024 al ser nominado entre los candidatos a convertirse en uno de los pueblos rurales más lindos del mundo , reconocimiento que lo proyectó como un destino turístico emergente.

Con apenas 400 habitantes , la localidad conserva la calma propia de los lugares donde la vida transcurre sin apuro. Su diseño urbano resulta particular: tiene solo ocho cuadras de ancho , atravesadas por diagonales que desembocan en la iglesia. Este trazado le otorga una impronta pintoresca que complementa el carácter acogedor de sus vecinos.

El atractivo del pueblo no solo se encuentra en su fisonomía. Las actividades cotidianas giran en torno a la pesca de pejerrey y carpa , especies que se transforman en productos industrializados con destino a países como Pakistán, Bolivia e India. A ello se suma la tradición pastelera, que se ha convertido en uno de los mayores orgullos locales.

El pueblo de Aaron Castellanos está ubicado en el sur de la provincia de Santa Fe , muy cerca del límite con Córdoba y Buenos Aires. Se encuentra a unos 500 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Santa Fe, capital provincial, y a solo 20 kilómetros de Rufino, la localidad más importante de la zona. Esta ubicación lo convierte en un punto estratégico dentro de la región pampeana, con un entorno natural caracterizado por llanuras y campos de cultivo.

Por su cercanía con Rufino y Venado Tuerto , Aaron Castellanos se integra a un corredor rural con fuerte tradición agrícola y pesquera. Su localización lo posiciona como una alternativa de escapada para quienes viajan desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la que lo separan aproximadamente 430 kilómetros por ruta. Así, combina la tranquilidad de un pequeño poblado con una accesibilidad relativamente sencilla desde distintos puntos del país.

Qué puedo hacer en Aaron Castellanos

La visita a Aaron Castellanos permite disfrutar de un recorrido que combina historia, costumbres y naturaleza. Una de sus paradas obligadas es la pulpería tradicional, que conserva el espíritu de los antiguos almacenes de campo y funciona como punto de encuentro para vecinos y turistas. Allí es posible apreciar la identidad rural en un espacio donde las charlas y anécdotas forman parte de la experiencia.

Otro atractivo central es la plaza principal, un lugar que concentra la vida social del pueblo. Rodeada de árboles y con un ambiente familiar, invita a descansar, compartir mates y disfrutar de la calma característica de esta pequeña comunidad. Muy cerca se encuentra el anfiteatro, un espacio cultural en el que se realizan espectáculos y actividades comunitarias, lo que le otorga un dinamismo especial a la vida cotidiana.

La gastronomía ocupa un rol destacado en la visita, especialmente con la pastelería artesanal, reconocida por su calidad y tradición. Este sello local se ha transformado en uno de los mayores orgullos de los habitantes, quienes ofrecen a los visitantes una amplia variedad de productos dulces para degustar. Junto a las propuestas culturales y la calidez de sus calles, el pueblo santafesino conforma un escenario perfecto para una escapada de descanso.

Cómo llegar a Aaron Castellanos

La forma más sencilla de llegar a Aaron Castellanos es en auto, ya que no cuenta con transporte público directo. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el recorrido más utilizado es por la Ruta Nacional 7 hasta la ciudad de Rufino, y desde allí se accede al pueblo en pocos kilómetros por caminos provinciales. El viaje dura aproximadamente seis horas, mientras que desde la capital de Santa Fe el trayecto es más corto, de unas cuatro horas por la Ruta Nacional 33.

Pesca Aaron Castellanos La pesca de pejerrey y carpa, junto con la pastelería, son pilares de su vida económica y cultural. @marceaeberhard

Otra opción es viajar en micro hasta Rufino, ciudad que funciona como punto de conexión con distintos destinos del país. Una vez allí, se puede continuar hacia Aaron Castellanos en remis, taxi o vehículo particular. Aunque el tramo final es breve, se recomienda coordinar con anticipación el traslado para asegurar una llegada cómoda a esta pequeña localidad santafesina.