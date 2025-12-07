7 de diciembre de 2025 Inicio
La rutina cardio de 20 minutos que se puede hacer en casa para bajar de peso: es muy sencilla

El entrenamiento intenso optimiza la quema de calorías y mantiene el metabolismo elevado después de finalizar.

Por
Son cinco ejercicios sencillos para realizar en casa. 

  • Las rutinas de 20 minutos de ejercicio cardiovascular intenso son efectivas para bajar de peso.
  • Estos ejercicios mejoran la resistencia física, la salud del corazón, la agilidad y la coordinación motora.
  • Incorporar esta rutina ayuda a reducir el estrés y a aumentar los niveles de energía y bienestar general.
  • La rutina incluye cinco movimientos dinámicos y fáciles de hacer.

Al contrario de la creencia popular, una rutina de ejercicios de 20 minutos puede dar grandes resultados al momento de querer bajar de peso. Un entrenamiento cardiovascular intenso optimiza la quema de calorías inclusive después de la ejercitación gracias a que mantiene el metabolismo elevado.

Cómo hacer ejercicio en casa: rutina completa de cinco ejercicios. 
Este tipo de ejercicios dinámicos y coordinados no solo mejoran la resistencia física general y la salud del corazón, sino que también ayudan a potenciar la agilidad y la coordinación motora, fundamentales para un mejor desempeño en las actividades diarias.

Incorporar este tipo de ejercicio intenso en la semana es una estrategia efectiva para mantener un peso saludable, reducir el estrés y aumentar los niveles de energía y la sensación de bienestar general.

Así es la rutina cardio de 20 minutos

Cada ejercicio se debe realizar por un tiempo de 30 segundos sin descanso, buscando la máxima intensidad. Después de finalizar la primera ronda de ejercicios, hay que realizar un breve descanso o marcha activa, como trotar o llevar los talones al glúteo, y luego repetir toda la secuencia por segunda vez.

ejercicio en casa - salto rodilla al pecho
  • Deslizar rodilla a los lados: colocarse de pie y deslizar un pie hacia el lado, consecutivamente subir la rodilla opuesta con un pequeño salto. Alternar el movimiento de rodilla arriba, realizando el deslizamiento a un lado y al otro, manteniendo el equilibrio y marcando la rodilla lo más alto posible.
  • Tocar adelante, deslizar y al lado: tocar el suelo con la punta del pie deslizando hacia adelante y luego llevar el pie deslizando hacia el lado, realizando un pequeño cuarto de círculo. La pierna de apoyo debe estar ligeramente flexionada. Repetir la secuencia continuamente.
  • Salto adelante con círculo completo: saltar hacia adelante con un pie. Luego, deslizar la pierna de atrás hacia adelante y hacia un lado, formando un círculo completo con ese pie antes de volver a la posición inicial. Flexionar un poco la pierna de apoyo y buscar que el movimiento sea grande y fluido.
Jumping Jacks
Ejercicio jumping jacks.

  • Abrir y cerrar y rodillas al pecho: realizar el movimiento de abrir y cerrar las piernas (similar a un jumping jack) al mismo tiempo que se elevan las rodillas al pecho de forma alterna. Intentar subir las rodillas lo más alto posible, tocando el pecho para mayor intensidad.
  • Rodilla cruzando por detrás: realizar un movimiento de "caballito", donde una rodilla sube con fuerza hacia el pecho y luego la pierna opuesta cruza por detrás. Alternar el movimiento de rodilla arriba, cruzando la pierna por detrás a un lado y al otro. Es fundamental subir la rodilla con energía.
