El ingrediente secreto que realza el sabor de las hamburguesas: casi nadie lo usa







Un estudio británico definió al pepinillo como el complemento ideal para la hamburguesa. FREEPIK

El ingrediente secreto que, según la ciencia, potencia el sabor de una hamburguesa generó debate. Aunque suele generar opiniones divididas, investigadores de la Universidad de Oxford confirmaron que su aporte mejora no solo el gusto, sino también la apariencia y la textura de este clásico de la gastronomía rápida.

El hallazgo, publicado recientemente, busca zanjar un debate culinario de larga data: ¿la hamburguesa es mejor con o sin pepinillo? A pesar de que el 51% de los encuestados en Reino Unido afirmó que prefiere retirarlo, el estudio subraya que este ingrediente aporta un toque ácido que equilibra la intensidad de la carne.

La investigación estuvo a cargo del profesor Charles Spence, especialista en percepción sensorial, quien remarcó que los pepinillos son clave para enriquecer la llamada “experiencia oral-somatosensorial”. Este concepto se refiere a la combinación de sabores, aromas y texturas que se activan al dar un bocado.

Pepinillos 1.png La acidez y crocancia del encurtido potencian el umami de la carne. Freepik

Detalles del estudio que recomienda usar pepinillo en la hamburguesa El informe explica que la acidez del pepino en escabeche atraviesa el rico sabor umami de la carne y añade un crujido que hace más atractiva la experiencia. Además, su color verde contrasta con los tonos marrones del pan y la carne, logrando una presentación más apetitosa.

El trabajo también expone las razones de quienes lo rechazan: un 23% asegura no disfrutar el sabor, un 16% señala la textura y un 4% ni siquiera lo probó, pero no simpatiza con la idea. Aun así, entre los mayores de 35 años el apoyo es mayor, con un 37% que prefiere incluirlo en sus hamburguesas. HAMBURGUESA CASERA Investigadores destacan que este ingrediente realza sabor, textura y presentación. FREEPIK Para Spence, la conclusión es clara: mantener los pepinillos es la mejor forma de optimizar el perfil de sabor de la hamburguesa. La combinación de acidez, frescura y crocancia hace que cada bocado sea más equilibrado y memorable.