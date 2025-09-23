23 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El ingrediente secreto que realza el sabor de las hamburguesas: casi nadie lo usa

Una investigación de la Universidad de Oxford reveló cuál es el agregado que transforma la experiencia de este clásico plato.

Por
Un estudio británico definió al pepinillo como el complemento ideal para la hamburguesa.

Un estudio británico definió al pepinillo como el complemento ideal para la hamburguesa.

FREEPIK

El ingrediente secreto que, según la ciencia, potencia el sabor de una hamburguesa generó debate. Aunque suele generar opiniones divididas, investigadores de la Universidad de Oxford confirmaron que su aporte mejora no solo el gusto, sino también la apariencia y la textura de este clásico de la gastronomía rápida.

Hay un ingrediente impensado que puede dejar a las focaccias 
Te puede interesar:

El ingrediente secreto focaccia súper esponjosa y sabrosa: casi nadie lo incorpora en su receta

El hallazgo, publicado recientemente, busca zanjar un debate culinario de larga data: ¿la hamburguesa es mejor con o sin pepinillo? A pesar de que el 51% de los encuestados en Reino Unido afirmó que prefiere retirarlo, el estudio subraya que este ingrediente aporta un toque ácido que equilibra la intensidad de la carne.

La investigación estuvo a cargo del profesor Charles Spence, especialista en percepción sensorial, quien remarcó que los pepinillos son clave para enriquecer la llamada “experiencia oral-somatosensorial”. Este concepto se refiere a la combinación de sabores, aromas y texturas que se activan al dar un bocado.

Pepinillos 1.png
La acidez y crocancia del encurtido potencian el umami de la carne.

La acidez y crocancia del encurtido potencian el umami de la carne.

Detalles del estudio que recomienda usar pepinillo en la hamburguesa

El informe explica que la acidez del pepino en escabeche atraviesa el rico sabor umami de la carne y añade un crujido que hace más atractiva la experiencia. Además, su color verde contrasta con los tonos marrones del pan y la carne, logrando una presentación más apetitosa.

El trabajo también expone las razones de quienes lo rechazan: un 23% asegura no disfrutar el sabor, un 16% señala la textura y un 4% ni siquiera lo probó, pero no simpatiza con la idea. Aun así, entre los mayores de 35 años el apoyo es mayor, con un 37% que prefiere incluirlo en sus hamburguesas.

HAMBURGUESA CASERA
Investigadores destacan que este ingrediente realza sabor, textura y presentación.

Investigadores destacan que este ingrediente realza sabor, textura y presentación.

Para Spence, la conclusión es clara: mantener los pepinillos es la mejor forma de optimizar el perfil de sabor de la hamburguesa. La combinación de acidez, frescura y crocancia hace que cada bocado sea más equilibrado y memorable.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las palmeritas tienen un nuevo aliado con una receta impensada: el jamón y queso.

Receta ideal para la tarde con un ingrediente secreto: cómo hacer palmeritas rellenas

El chef Christophe Krywonis dio la clave para hacer la fondue perfecta

Ni pimienta ni nuez moscada: este es el ingrediente secreto para hacer la fondue de quesos de Christophe Krywonis

Como preparar un exquisito pastel de papas.

El ingrediente secreto para que el pastel de papa quede en otro nivel

Esta receta de flan es súper fácil.

En 3 minutos: el ingrediente secreto para hacer un flan casero riquísimo

Su propuesta rápidamente generó debate.

Insólito: mostró cómo hacer una salsa bolognesa y le agregó un ingrediente secreto que generó sorpresa

Las recetas de pizza casera permiten lograr una masa ligera y bordes inflados sin complicaciones.

Receta casera de masa de pizza: un ingrediente secreto que te cambia el sabor

Rating Cero

Matías Ale logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo.

Matías Alé logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo: qué había pasado

La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

La N roja lo volvió a hacer al lanzar una película turca que ya está causando furor en todo el mundo.
play

De hacer un viaje con tu novio de años a ser de la realeza turca con nuevos pretendientes: el estreno furor de Netflix

Basada en una serie francesa, la versión surcoreana de La Reina Mantis ofrece una versión más oscura.
play

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es un thriller policial para verlo todo junto

Mauro Icardi abandonará Galatasaray para regresar a Argentina.
play

Mauro Icardi vuelve a Argentina: dejará Galatasaray en medio de la temporada

Así se vistió la artista para un prestigioso festival.

El look total black de Lali: un vestido corto con breteles finos y encaje

últimas noticias

Matías Ale logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo.

Matías Alé logró confirmar su divorcio y está listo para casarse de nuevo: qué había pasado

Hace 12 minutos
La composición aromática que usa resume a la perfección su esencia.

Este es el perfume favorito de Shakira: se supo el secreto

Hace 12 minutos
play
La N roja lo volvió a hacer al lanzar una película turca que ya está causando furor en todo el mundo.

De hacer un viaje con tu novio de años a ser de la realeza turca con nuevos pretendientes: el estreno furor de Netflix

Hace 13 minutos

Ni por incendios ni por ahorro de energía: por qué se recomienda apagar el WiFi de noche

Hace 13 minutos
play
Basada en una serie francesa, la versión surcoreana de La Reina Mantis ofrece una versión más oscura.

Está en Netflix, tiene solo 8 capítulos y es un thriller policial para verlo todo junto

Hace 14 minutos