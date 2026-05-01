Caen las ventas de 0 km en abril

El mercado cayó frente a marzo y también contra abril de 2025, aunque hubo cambios importantes en el ranking de modelos y marcas. Cuáles fueron los vehículos más elegidos.

El mercado de venta de vehículos 0 km volvió a mostrar números negativos , aunque también dejó movimientos relevantes dentro del ranking. Toyota Hilux recuperó el primer puesto entre los modelos más vendidos, Ford Territory volvió a destacarse entre los SUV y los vehículos electrificados mantuvieron una tendencia de crecimiento frente al año pasado.

Después del repunte que había mostrado marzo, abril cerró con 47.564 patentamientos , una baja de 3,3 % frente al mes anterior y de 13,6 % en comparación con abril de 2025. En el acumulado anual, el sector llegó a 205.114 unidades, un 5,7 % menos que en el mismo período del año pasado.

La caída mensual se explicó principalmente por autos y comerciales livianos. Los autos sumaron 31.930 unidades, con una baja de 5,4 %, mientras que los comerciales livianos alcanzaron 12.414 patentamientos, con una reducción de 2,6 %. En cambio, los comerciales pesados crecieron 28,7 % frente a marzo, hasta llegar a 2.031 unidades.

Toyota lideró abril y Volkswagen sigue arriba en el año

Entre las marcas de livianos, Toyota terminó abril en el primer lugar, con 6.691 unidades y una participación de 15,1 %. Volkswagen quedó segunda, con 5.538 patentamientos y un share de 12,5 %, mientras que Fiat completó el podio, con 5.021 unidades.

Más atrás se ubicaron Ford, con 3.862 unidades, y Chevrolet, con 3.847. En el acumulado anual, la lectura fue distinta: Volkswagen continuó como la marca más patentada de 2026, con 27.357 unidades, seguida por Toyota, con 25.937, y Fiat, con 24.119.

Entre las marcas con mayor crecimiento mensual apareció BYD, que llegó a 1.701 unidades y subió 25,1 % frente a marzo. Chery también mejoró, con 586 patentamientos y una suba mensual El mercado cayó frente a marzo y también contra abril de 2025, aunque hubo cambios importantes en el ranking de modelos y marcas.de 32 %

Los 10 0 km más elegidos en abril 2026