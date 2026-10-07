7 de octubre de 2026 Inicio
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La parrilla de mercado que ahora conquista los mediodías con platos especiales y carnes premium

Mago, la reconocida parrilla de Belgrano suma una propuesta de almuerzos de martes a viernes con sugerencias que cambian cada semana. Carnes seleccionadas, embutidos artesanales, vegetales de estación y una cava de vinos curada por la sommelier Marcela Rienzo completan una experiencia que ya es un clásico porteño.

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Carnes seleccionadas

Carnes seleccionadas, embutidos artesanales, vegetales de estación y una cava de vinos curada.

Desde su apertura en 2021, Mago, Parrilla de Mercado, se consolidó como uno de los grandes referentes gastronómicos de Belgrano gracias a un sostenido respeto por el producto, las brasas como protagonistas y una cuidada selección de materias primas. Hoy, el restaurante amplía su oferta con una alternativa especialmente pensada para quienes buscan resolver el almuerzo sin resignar calidad ni sabor.

El producto central son loa paninis de inspiración italiana, preparados en el momento..
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De martes a viernes, entre las 12 y las 16, Mago presenta sugerencias de mediodía elaboradas con la misma filosofía que distingue a su carta habitual. La propuesta incluye un plato principal acompañado de una bebida sin alcohol y cambia regularmente para aprovechar los mejores ingredientes disponibles. Los fines de semana, en tanto, el mediodía invita a disfrutar de los clásicos de la casa, con todas las carnes, embutidos y vegetales que forman parte de su identidad.

Qué probar en Mago

Entre las sugerencias que ya pasaron por la parrilla del mediodía se destaca el centro de ojo de bife con humita, servido con bebida incluida. Otra de las estrellas habituales de los viernes es la hamburguesa de ojo de bife, preparada en pan de papa de elaboración propia, con lechuga, tomate y mozzarella. También fueron parte el brochette de carne con papas fritas de triple cocción y el flat iron acompañado con papas fritas; opciones que reflejan el espíritu versátil de la cocina de Mago.

La carta permanente ofrece algunos de los cortes más buscados por los amantes de la parrilla, entre ellos bife de chorizo, ceja de ojo de bife, entraña, flat iron, ojo de bife, vacío del fino, además de alternativas para compartir como el asado americano, el T-Bone y la pamplona rellena con variedad de quesos, ragout de hongos y espinaca.

Para acompañar las carnes, se ofrecen guarniciones y vegetales de estación como ensalada de rúcula y queso reggianito, tomates reliquia, papines andinos con salsa huancaína, espárragos a la parrilla con salsa nogada y huevo frito, además de papas y batatas fritas. El final dulce llega con clásicos y versiones propias, entre ellas el flan con dulce de leche y crema, el semifreddo de frutas, el cremoso de chocolate con sal en escamas y aceite de oliva, y una selección de queso de cabra con conservas artesanales.

La experiencia se completa con una cava cuidadosamente curada por la reconocida sommelier Marcela Rienzo, quien reunió etiquetas de distintas regiones vitivinícolas de la Argentina pensadas para acompañar cada plato de la carta y ofrecer maridajes que potencien la propuesta gastronómica.

Dónde queda Mago

Se encuentra ubicado en la esquina Monroe y Montañeses en Belgrano.

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