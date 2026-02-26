La música sería un factor clave para la longevidad según un experto: cuál es la explicación El cardiólogo señala que, al llegar al cerebro, la onda sonora actúa como un potente estímulo positivo al favorecer la liberación de neurotransmisores asociados al bienestar. Por + Seguir en







Las canciones pueden tener un impacto muy positivo en la longevidad.

Estudios asocian la música, desde Ludwig van Beethoven hasta Taylor Swift, con beneficios para la salud y la longevidad.

El cardiólogo Manuel de la Peña afirma que mejora el ánimo y activa procesos biológicos positivos.

Escuchar música reduce el estrés y favorece la salud cardiovascular.

Incorporarla a diario puede estimular el cerebro y promover un envejecimiento activo. La música dejó de considerarse exclusivamente una forma de entretenimiento para consolidarse como un recurso capaz de influir en la calidad de vida y, potencialmente, en la longevidad. Desde las composiciones de Ludwig van Beethoven hasta las producciones actuales de Taylor Swift, el lenguaje sonoro acompaña al ser humano en distintas etapas de su desarrollo. En la actualidad, diversas investigaciones científicas respaldan la idea de que escuchar e interpretar música puede asociarse con beneficios concretos para la salud.

Este enfoque cuenta con el respaldo de especialistas como Manuel de la Peña, cardiólogo centrado en estudios sobre longevidad y autor del libro Guía para vivir sanos 120 años. En distintas intervenciones públicas, el también director de la Cátedra del Corazón y Longevidad señaló que la música puede desempeñar un papel relevante en la extensión de la vida, al influir de manera positiva en el estado de ánimo y en la vitalidad general. Según su planteamiento, el estímulo sonoro genera efectos medibles en la biología humana, vinculados tanto al bienestar emocional como al físico.

IA Musica Con la aparición de nuevos géneros y estilos, las críticas y comparaciones no tardan en surgir, especialmente cuando se enfrentan propuestas contemporáneas con obras clásicas. Pexels La explicación de este fenómeno se relaciona con la interacción de las melodías con el sistema nervioso, un proceso que contribuye a reducir el estrés y a favorecer la salud cardiovascular. Incorporar la música como parte de la rutina diaria no solo aporta un beneficio cultural o emocional, sino que también activa mecanismos fisiológicos asociados con un envejecimiento activo. En ese sentido, tanto la música clásica como los géneros contemporáneos pueden integrarse en estrategias orientadas a promover una vida saludable y prolongada.

Cómo impacta la música en la longevidad según un experto De acuerdo con el cardiólogo Manuel de la Peña, la música funciona como un catalizador biológico con capacidad de influir en la salud a nivel celular. En su rol como director de la Cátedra del Corazón y Longevidad, plantea que las melodías trascienden el estímulo auditivo y pueden incidir en la esperanza de vida al favorecer procesos fisiológicos vinculados al bienestar. Uno de los principales efectos se relaciona con la activación de neurotransmisores como la dopamina y las endorfinas, asociados con un mejor estado de ánimo y con el fortalecimiento del sistema inmunológico y cardiovascular.

longevidad El mecanismo que vincula música y longevidad se centra en su potencial para disminuir el estrés crónico, considerado un factor relevante en el envejecimiento acelerado. La escucha de composiciones significativas contribuye a reducir los niveles de cortisol, hormona asociada al estrés, lo que puede repercutir de forma positiva en la salud arterial y en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. En su libro Guía para vivir sanos 120 años, el especialista describe cómo este hábito cotidiano ayuda a generar un entorno interno de mayor equilibrio, favoreciendo un funcionamiento celular más eficiente y atenuando el deterioro cognitivo y físico vinculado al paso del tiempo.

Por último, el experto subraya que la música puede promover una longevidad activa al reforzar la conexión emocional y reducir factores como la depresión o la sensación de aislamiento en etapas avanzadas de la vida. Tanto las composiciones de Ludwig van Beethoven como las producciones contemporáneas pueden estimular la plasticidad cerebral y contribuir al mantenimiento de funciones cognitivas. Integrar la música como parte de una estrategia de cuidado preventivo se perfila, según esta perspectiva, como una medida accesible para aspirar a una vida prolongada con buena calidad funcional.