Estos dos hábitos simples pueden ser claves para la longevidad según un experto en oncología: cuáles son

Lejos de dietas de moda y rutinas extremas, el especialista destaca hábitos simples y sostenidos en el tiempo; cuál es el paso a paso para aprovechar todos sus beneficios.

Desde su experiencia como referente en investigación biomédica

Desde su experiencia como referente en investigación biomédica, Garattini lanzó una advertencia contundente: muchas de las enfermedades crónicas más frecuentes tienen una relación directa con los hábitos cotidianos. 

  • Vivir más y mejor no es el resultado de recetas mágicas ni de soluciones rápidas, sino de decisiones cotidianas que se repiten a lo largo del tiempo. Desde la actividad física diaria hasta una alimentación equilibrada y sin excesos.
  • De esto habla Silvio Garattini, una de las voces más reconocidas de la investigación biomédica en Europa, quien invita a repensar la forma en que nos movemos, comemos y cuidamos el cuerpo en la vida diaria.
  • En una entrevista con Corriere della Sera, dejó en claro que sus conclusiones se distancian de las dietas de moda y de las rutinas físicas extremas, y vuelven a lo esencial.
  • Garattini subrayó que la actividad física cotidiana, especialmente caminar, es uno de los hábitos más eficaces para cuidar la salud a largo plazo. Tal y como dio a conocer, él mismo sostiene una rutina diaria de caminatas de alrededor de cinco kilómetros, a un ritmo lo suficientemente dinámico como para mantener la capacidad aeróbica.

Vivir más y mejor no es el resultado de recetas mágicas ni de soluciones rápidas, sino de decisiones cotidianas que se repiten a lo largo del tiempo. Desde la actividad física diaria hasta una alimentación equilibrada y sin excesos, los hábitos simples aparecen como la clave de una longevidad saludable. Al respecto de esto habla Silvio Garattini, una de las voces más reconocidas de la investigación biomédica en Europa, quien invita a repensar la forma en que nos movemos, comemos y cuidamos el cuerpo en la vida diaria.

tomar vinagre de manzana antes de dormir puede generar acidez estomacal o malestar gastrointestinal.
A lo largo de una extensa trayectoria en la investigación científica, el oncólogo italiano y fundador del Instituto Mario Negri centró su trabajo en identificar qué elementos permiten que algunas personas lleguen a edades avanzadas con una buena calidad de vida, manteniendo la autonomía y el bienestar general.

En una entrevista con Corriere della Sera, dejó en claro que sus conclusiones se distancian de las dietas de moda y de las rutinas físicas extremas, y vuelven a lo esencial. Según explicó, la clave está en dos pilares simples y al alcance de cualquiera: la actividad física sostenida en el tiempo y una alimentación variada, equilibrada y sin excesos. A continuación, el detalle de sus consejos más destacados para una longevidad saludable.

La actividad física ayuda a prevenir enfermedades, fortalece el cuerpo y la mente, y es un factor esencial para alcanzar una mayor longevidad.

La actividad física ayuda a prevenir enfermedades, fortalece el cuerpo y la mente, y es un factor esencial para alcanzar una mayor longevidad.

Cuáles son los hábitos simples que benefician la longevidad según un experto

En primer lugar, Garattini subrayó que la actividad física cotidiana, especialmente caminar, es uno de los hábitos más eficaces para cuidar la salud a largo plazo. Tal y como dio a conocer, él mismo sostiene una rutina diaria de caminatas de alrededor de cinco kilómetros, a un ritmo lo suficientemente dinámico como para mantener la capacidad aeróbica. En ese sentido, explicó que el rango recomendado se ubica entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio, y aclaró que superar ese límite no genera beneficios extra: moverse es fundamental, pero siempre desde la constancia y no desde el exceso.

Comer menos para vivir mejor

Por otro lado, la alimentación ocupa un lugar central en su enfoque. El experto propone una dieta variada y moderada, no solo para garantizar el aporte adecuado de nutrientes, sino también para disminuir la acumulación de contaminantes que pueden estar presentes en los alimentos. Así, su recomendación es comer variado, pero en cantidades contenidas, como una forma de protección sostenida en el tiempo.

En esa misma línea, uno de los conceptos que más resaltó es la idea de levantarse de la mesa con una leve sensación de hambre. Según detalló en la entrevista, una reducción cercana al 30% en la ingesta calórica podría asociarse con un aumento de hasta el 20% en la esperanza de vida. Sin embargo, al referirse al ayuno, Garattini dejó en claro que algunas investigaciones no muestran diferencias concluyentes entre espaciar las comidas o comer sin horarios estrictos, siempre y cuando la cantidad total de alimentos consumidos sea moderada.

Desde su experiencia como referente en investigación biomédica, Garattini lanzó una advertencia contundente: muchas de las enfermedades crónicas más frecuentes tienen una relación directa con los hábitos cotidianos. En ese sentido, señaló que una proporción importante de los casos de cáncer podría evitarse mediante cambios sostenidos en el estilo de vida y subrayó que la prevención real no empieza en el consultorio, sino mucho antes, en elecciones diarias tan simples y constantes como caminar más y comer con moderación.

Ensalada de frutas
