Este experto en longevidad reveló la importancia de dejar el celular alejado del cerebro cuando dormimos Pequeños hábitos nocturnos influyen en el bienestar general. Alejar dispositivos del dormitorio puede mejorar la calidad del sueño.







El uso constante del teléfono móvil no solo atraviesa la vida diaria, sino también las horas de descanso. Freepik

Dormir con el celular cerca de la cama puede afectar los procesos de descanso profundo y recuperación cerebral.

Especialistas en longevidad advierten sobre la alteración del sueño por la exposición nocturna a señales inalámbricas.

La presencia del móvil influye en la producción de melatonina y en la calidad del descanso.

Alejar el teléfono del dormitorio aparece como una recomendación simple para mejorar hábitos nocturnos. Dormir bien es uno de los pilares centrales para cuidar la salud a largo plazo, y pequeños hábitos cotidianos pueden tener un impacto mayor del que parece. En ese marco, un especialista en longevidad encendió la alarma sobre la práctica de dejar el celular al lado de la cama durante la noche.

El uso constante del teléfono móvil no solo atraviesa la vida diaria, sino también las horas de descanso. Notificaciones, pantallas encendidas y señales inalámbricas forman parte del entorno nocturno de muchas personas, aun cuando el cuerpo necesita condiciones específicas para recuperarse.

La discusión sobre cómo influyen estos estímulos en el sueño volvió a ganar visibilidad a partir de la mirada de expertos que analizan la relación entre descanso, funcionamiento cerebral y bienestar general, poniendo el foco en decisiones simples que pueden marcar una diferencia.

Celular, cama, dormir Freepik Cómo importancia tiene el celular a la hora de dormir según expertos en longevidad Diego Suárez, especialista en longevidad y divulgador en redes sociales, explicó que dormir con el celular cerca del cuerpo puede generar consecuencias más profundas de lo que suele creerse. Según señaló, una parte importante de las personas expuestas a señales inalámbricas durante la noche desarrolla alteraciones severas del sueño.

El profesional remarcó que, al momento de descansar, el organismo necesita condiciones básicas para iniciar los procesos de reparación. Estas son estar en oscuridad, silencio y ante una menor exposición posible a radiación. La presencia del teléfono interfiere en ese equilibrio, incluso cuando no se está utilizando activamente.

dormir jubilado Freepik De acuerdo con su explicación, dormir con el móvil al lado altera las ondas cerebrales y provoca una caída abrupta de la melatonina, la hormona clave para regular el descanso. Esa combinación impide que el cerebro complete sus ciclos de regeneración de manera adecuada. Como recomendación práctica, el especialista sugiere dejar el celular fuera del dormitorio e inclinarse por alternativas simples para despertarse, como un despertador con luz natural. El objetivo es crear un entorno más favorable para el descanso continuo y profundo, sin estímulos que interrumpan los procesos nocturnos.