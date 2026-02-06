Un experto en longevidad reveló qué bebida hay que tomar antes del café para reducir el impacto Un hábito sencillo puede mejorar tu energía, concentración y bienestar general: el médico experto en la vida larga explica cómo empezar el mañana hidratado potencia tu cuerpo y mente. Por + Seguir en







Consejos prácticos sobre exposición a la luz y organización del día para maximizar tu eficiencia. Un experto en longevidad reveló qué bebida hay que tomar antes del café para reducir el impacto: Sebastián La Rosa, médico especialista en vitalidad, explica por qué iniciar el día con un consumo líquido mejora la energía, protege tu cuerpo y potencia la concentración.

Iniciar la mañana de forma correcta puede marcar la diferencia en tu concentración y salud general. La Rosa, médico experto en longevidad y medicina funcional, recomienda un hábito simple pero fundamental. Según explica, al despertar el cuerpo se encuentra más deshidratado que en cualquier otro momento del día, y saltarse este paso puede afectar el rendimiento físico y cognitivo.

Además, enfatiza la importancia de acompañar este hábito con exposición a la luz natural apenas comenzás el día. Esta práctica ayuda a regular el reloj biológico y mejora el ciclo circadiano, lo que potencia la alerta y el estado de ánimo.

cafe y agua La hidratación y su impacto en la energía: qué hay que beber antes del café según un experto en longevidad “No te tomes una taza de café sin tomar agua antes, es demasiado impacto para tu cuerpo”, advierte La Rosa en su canal de YouTube. El especialista asegura que incluso una deshidratación leve tiene consecuencias medibles: perder solo el 1% del agua corporal puede reducir hasta un 10% el rendimiento físico. Además, comenzar el día hidratado ayuda a activar el metabolismo, mejorar la concentración y preparar al cuerpo para enfrentar las tareas diarias.

El médico subraya que el cerebro tiene horarios óptimos: entre las 10 y las 11 de la mañana se concentra mejor y rinde más en tareas complejas o analíticas. Aprovechar estos intervalos permite organizar la jornada de forma más eficiente y reducir la fatiga mental. En cuanto a la actividad física, aclara que no todos los entrenamientos funcionan igual durante el día. Por la mañana conviene priorizar ejercicios de alta intensidad o cardiovasculares, mientras que la fuerza se aprovecha mejor por la tarde.

Para quienes pasan muchas horas sentados, propone microsesiones de ejercicio a lo largo del día: pequeñas rutinas acumulativas que suman beneficios sin requerir largas sesiones de gimnasio. “Puedes hacer 150 flexiones repartidas durante la jornada sin estrés fisiológico”, explica.