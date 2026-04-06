La joya natural en Argentina que es una pena que pocos conozcan: ideal para ir en otoño Un río transparente, una cascada de cuarenta metros, cuevas antiguas y senderos por la cordillera esperan en este valle fértil del departamento de Minas. Por + Seguir en







Es uno de los rincones menos transitados del sur argentino. Turismo Neuquén

Manzano Amargo es un pequeño pueblo del norte neuquino ubicado a 1.200 metros sobre el nivel del mar, a orillas del río Neuquén, en el departamento de Minas, a 527 kilómetros de la capital provincial.

La cascada La Fragua, con un salto de 40 metros alimentado por el arroyo del mismo nombre, es el atractivo más buscado del lugar y se encuentra a 4 kilómetros del centro por la Ruta Provincial 54.

El río Neuquén permite practicar rafting, kayak y pesca deportiva de truchas arco iris, marrón y fontinalis, además de flotadas en algunos de sus tramos más tranquilos.

El pueblo cuenta con alojamiento, comercios de ramos generales y venta de artesanías regionales. En el norte de la provincia del Neuquén se encuentra un pueblo que apenas aparece en los radares del turismo masivo. Manzano Amargo se asienta a 1.200 metros sobre el nivel del mar, a orillas del río Neuquén. Su nombre proviene de un viejo manzano silvestre de 110 años que producía frutos pequeños y de sabor amargo, un árbol que prácticamente fue testigo del crecimiento de la localidad.

El pueblo ofrece los servicios básicos para una estadía cómoda con alojamiento, comercios de ramos generales, artesanías regionales, y una propuesta de actividades al aire libre que se extiende más allá del centro urbano. La cascada La Fragua, el río Neuquén con sus rápidos, los Chenques y el Cerro La Cruz con su mirador son los puntos de referencia de un circuito natural que se puede recorrer en distintos niveles de exigencia física. Las lagunas Varvarco Tapia y Varvarco Campos, a 70 y 76 kilómetros respectivamente, amplían el radio para quienes quieran internarse más en el paisaje cordillerano.

El río Neuquén es el eje de buena parte de la experiencia en Manzano Amargo. Su naciente está a apenas 75 kilómetros de la localidad y a lo largo de su recorrido permite practicar rafting, kayak, pesca deportiva y flotadas en sectores de menor dificultad. Los arroyos Ranquileo, Curamileo y los ríos Nahueve, Pichi Neuquén y Varvarco también ofrecen rincones para la pesca de truchas . Todo ese conjunto de agua, montaña y silencio convierte al lugar en una propuesta especialmente atractiva para el otoño, cuando el paisaje de la región alcanza una paleta de colores que no se suele ver en otras épocas del año.

Manzano Amargo Dónde queda Manzano Amargo Manzano Amargo se ubica en el departamento de Minas, en el norte de la provincia del Neuquén, asentado sobre las márgenes del río Neuquén en un valle fértil a 1.200 metros sobre el nivel del mar. Está a 527 kilómetros de Neuquén capital. Su posición en el extremo norte de la provincia lo aleja de los circuitos más conocidos del sur neuquino y lo convierte en un destino poco visitado.

Qué puedo hacer en Manzano Amargo La oferta del pueblo y sus alrededores mezclan naturaleza activa, paisajes y cultura criolla:

Visitar la cascada La Fragua, un salto de 40 metros de altura alimentado por el arroyo homónimo, accesible por la Ruta Provincial 54 a 4 kilómetros del centro del pueblo camino a Pichi Neuquén.

Practicar rafting y kayak en el río Neuquén, cuyo caudal en este tramo presenta rápidos aptos para ambas actividades.

Realizar pesca deportiva de truchas arco iris, marrón y fontinalis en el río Neuquén y en los arroyos Ranquileo y Curamileo, además de los ríos Nahueve, Pichi Neuquén y Varvarco.

Recorrer Los Chenques, cavernas y cuevas que en tiempos antiguos funcionaban como viviendas o corrales de animales.

Subir al Cerro La Cruz por un sendero de aproximadamente 50 minutos para llegar al mirador a 1.400 metros sobre el nivel del mar.

Hacer trekking, mountain bike, cabalgatas y avistaje de aves por los caminos y senderos naturales de los alrededores.

Explorar los cursos superiores de los ríos Nahueve, Neuquén, Pichi Neuquén y Varvarco por caminos que se internan en la cordillera.

Visitar la laguna Varvarco Tapia a 70 kilómetros del pueblo por la Ruta Provincial 54, y la laguna Varvarco Campos a 6 kilómetros más, ambas con pesca deportiva habilitada en un entorno serrano de gran belleza. Manzano Amargo Turismo Neuquén Cómo llegar a Manzano Amargo Desde Buenos Aires se tiene que tomar la Ruta Nacional 152 hasta Neuquén Capital, luego hay que agarrar la Ruta Nacional 22 hacia el norte hasta Zapala, empalmar con la Ruta Nacional 40 hasta Chos Malal y desde ese lugar seguir por la Ruta Provincial 43 pasando por Andacollo, Villa Nahueve y Las Ovejas, donde termina el asfalto. A partir de ese punto el camino continúa por ripio en buen estado, donde la Ruta Provincial 43 dobla a la derecha hacia Varvarco, nace la Ruta Provincial 54, y finalmente se recorren 21 kilómetros adicionales hasta llegar a Manzano Amargo. El trayecto completo desde la capital neuquina cubre 527 kilómetros y buena parte del recorrido ofrece vistas de la cordillera y del río Neuquén.