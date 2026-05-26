Quién es Jamal Sellami, el director técnico de Jordania en el Mundial 2026

El entrenador extrajero logró un hito histórico para el país asiático y buscará dar la sorpresa en la Copa del Mundo.

Jamal Sellami tuvo una exitosa carrera como jugador . Se desempeñó como mediocampista y fue campeón múltiples veces con el Raja Casablanca, el segundo club más ganador de la liga de Marruecos, y además jugó tres temporadas en el fútbol europeo , donde disputó más de 50 partidos con la camiseta del Besiktas de Turquía. Estuvo presente en el Mundial de 1998 con la Selección de Marruecos , en la que cosechó un total de 2 goles en 38 partidos jugados.

Se retiró tras 12 años de competencia y al poco tiempo arrancó su carrera como entrenador . Su primera experiencia fue un año después de colgar los botines, cuando asumió de manera interina el cargo de DT del Raja Casablanca, donde dirigió sólo un puñado de partidos. Luego pasó por varios clubes del campeonato nacional y llegó a la Selección de Marruecos para ser asistente y posteriormente, entrenador del equipo “A”, un conjunto integrado por jugadores de la liga local . Aquí obtuvo el Campeonato de África de Naciones (CHAN) en 2018 tras una victoria por 4-0 sobre Nigeria. Luego volvió al Raja y se coronó campeón de la Botola Pro, nombre con el que se conoce a la liga de aquel país.

Sellami fue elegido por la Federación Jordana de Fútbol (JFA) para dar continuidad al proceso que había iniciado otro entrenador marroquí como Hussein Ammouta , quien llevó a Jordania al subcampeonato de la Copa Asiática de 2024. Su mandato al frente de Jordania ya lleva dos años y logró el máximo hito futbolístico en la historia del país al clasificarlos al Mundial de 2026 . En las eliminatorias superó a rivales directos como Omán y Palestina con goleadas contundentes (4-0 y 3-1 respectivamente), y consiguió arrebatarle puntos a una potencia continental como Corea del Sur. Además, en su estadía como DT del país asiático salió subcampeón de la Copa Árabe de 2025 .

De la mano de Sellami, Jordania consolidó un sistema táctico 3-4-3 que se caracteriza por su gran capacidad de adaptación durante los partidos . Este esquema le permite al equipo mostrarse sólido en defensa cuando no tiene la pelota, transformándose rápidamente en un 5-4-1 para cerrar espacios y presionar en la mitad de la cancha . Sin embargo, tras recuperar la posesión, el conjunto cambia de ritmo y apuesta por transiciones ofensivas veloces . Uno de los puntos más importantes del sistema es el papel de los carrileros , que pasan de funciones defensivas a posiciones ofensivas en pocos segundos, creando superioridad numérica y generando desequilibrio por las bandas.

Cuál es la historia y qué método usa Sellami, el entrenador de Jordania

Jamal Sellami tuvo una destacada trayectoria tanto como futbolista como entrenador. Durante su carrera como mediocampista fue campeón en varias ocasiones con el Raja Casablanca y también sumó experiencia en Europa, donde disputó más de 50 partidos con el Besiktas de Turquía. Además, representó a Marruecos en el Mundial de 1998 y acumuló 38 encuentros con la selección nacional. Tras retirarse, inició rápidamente su camino como DT, pasando por distintos clubes marroquíes y por la selección local de Marruecos, con la que conquistó el Campeonato Africano de Naciones (CHAN) en 2018. Luego regresó al Raja Casablanca y volvió a coronarse campeón de la liga marroquí.

Sellami fue elegido por la Federación Jordana para continuar el exitoso proceso que había iniciado el marroquí Hussein Ammouta tras el subcampeonato en la Copa Asiática 2024. Bajo su conducción, Jordania alcanzó el mayor logro de su historia al clasificar al Mundial de 2026. Durante las eliminatorias consiguió victorias clave ante selecciones como Omán y Palestina, además de sumar puntos frente a Corea del Sur. También logró llevar al equipo al subcampeonato de la Copa Árabe 2025.

Jamal Sellami Nassar Jamal Sellami en su presentación como entrenador de Jordania Redes sociales

Bajo la conducción de Sellami, Jordania consolidó un sistema 3-4-3 muy dinámico y adaptable. El equipo puede transformarse rápidamente en un 5-4-1 para defender con solidez y, tras recuperar la pelota, atacar con velocidad y profundidad. Una de las claves del esquema es el rol de los carrileros, que pasan de funciones defensivas a ofensivas en pocos segundos para generar desequilibrio por las bandas.

Otra de las fortalezas de la Jordania de Sellami es la presión en bloque medio, una estrategia que le permitió incomodar incluso a selecciones como Corea del Sur. El equipo presiona la salida rival en la mitad de la cancha para forzar errores y cortar la conexión con sus principales figuras ofensivas. Además, obliga a los adversarios a recurrir al juego aéreo, donde los defensores jordanos se destacan por su fortaleza física y dominio en los duelos.

Se enfrentará a Argentina el 27 de junio en Texas en lo que será el último partido de la fase de grupos.