El restaurante de fuegos y vinos de zona oeste con carnes al quebracho, coctelería de autor y postres que invitan a quedarse

La carta funciona como un manifiesto de la cocina criolla reinterpretada.

Malcriado – entre fuegos y vinos es un restaurante y wine bar que desde 2019 conquista al público del polo foodie de Parque Leloir y que en 2024 amplió su presencia con la apertura de una sucursal en el shopping Tortugas Open Mall (TOM), en Tortuguitas. El proyecto de Marcelo Fabián Gil se gestó con una premisa clara: consentir a cada comensal a través de una experiencia que involucra todos los sentidos, desde el momento de la reserva hasta el cierre de la velada.

La sede original de Parque Leloir se distingue por su diseño a medida, con madera y hierro forjado como materiales principales, detalles urbanos como el cartel de neón rojo que reza “El nene no tuvo suerte” y un imponente despliegue de botellas que acompañan toda la escena. El espacio se organiza en dos plantas —con capacidad para 100 cubiertos en planta baja y 60 en planta alta—, además de una terraza ideal para disfrutar del aire libre y un sector exterior con mobiliario flexible para grupos. La recepción, custodiada por una pared repleta de vinos y máquinas self-service Newine con 32 picos a temperatura de cava, invita a comenzar la experiencia con una copa o un cóctel de autor mientras una pantalla LED proyecta imágenes de fogonazos que evocan el calor del hogar.

Malcriado - cortes de carne y salmón Por su parte, la sucursal en Tortuguitas traslada este espíritu a un entorno de estilo minimalista y moderno. Con 700 m² y capacidad para 150 comensales, el local impacta desde el ingreso con su piso de piedra y la “pecera de fuego”, un elemento decorativo con llamas reales sobre una base de piedras blancas y grises. La barra central organiza la circulación del salón, con mesas blancas, sillas de hierro, boxes con asientos de semicuero y un sector especial para festejos con mesas comunitarias y una pared de neón que ilumina las palabras “Malcriado” y “By Marcelo Gil”. A un costado, dos máquinas self-service Vitte de origen italiano permiten dispensar vinos por copa, manteniendo cada etiqueta en óptimas condiciones de conservación y temperatura.

Qué pedir en Malcriado En ambas sedes, la carta funciona como un manifiesto de la cocina criolla reinterpretada, trabajada a partir de tres métodos de cocción: parrilla con quebracho colorado, horno de barro y disco de arado. El recorrido suele comenzar con empanadas —de vegetales asados, bondiola al disco, langostinos o la clásica “La Malcriada” de provoleta y cebolla— y caprichos como la provoleta rellena de pasta de morcilla y verdeo, el crujiente de papa con chorizo, huevo frito y pimientos asados o el capricho de amor con pincho de chorizo y morcilla.

Los platos principales se organizan en tres grandes secciones: Al fuego, con cortes para compartir como el tomahawk steak o la tabla Tres Cortes con asado, vacío y bondiola; Al horno, donde destacan preparaciones como el osobuco del rey con puré de papas y cebolla, o la lasagna del nene con bolognesa, mozzarella especiada y parmesano, y Al disco, con opciones como la bondiola andina con reducción de cerveza negra o el pollo al disco con verduras. La propuesta se completa con hamburguesas gourmet de ojo de bife o cordero y una cuidada selección de ensaladas con combinaciones originales.

Malcriado - Lasagna del nene El capítulo dulce invita a extender la sobremesa con postres como la Merengata, helado de crema americana, merengue italiano y frutillas; el María Lemon Champ, con helado casero de limón y lima y espumante María Handcraft de Bodega Séptima; el Di Limoncello, con helado de crema americana, limoncello casero y chocolate; el apple crumble con helado de crema americana y la tabla de quesos y dulces con mix de quesos y variedad de dulces caseros. A esto se suma una propuesta formal de cafetería con petit fours, ideal para acompañar con café, jarrito, doble, café con leche, capuccino, chocolate o té. Qué tomar en Malcriado Para maridar cada preparación, Malcriado ofrece dos sistemas: el tradicional, con botella en mesa, y el servicio por copa a través de máquinas Newine y Vitte. La carta de vinos reúne etiquetas de bodegas como Luigi Bosca, Ernesto Catena, Catena Zapata, Salentein, Alma Negra y Rutini. A su vez, la barra despliega una carta de coctelería de autor con opciones como el gin con tres botánicos a elección; el Negroni Engreída con Carpano Rosso, Aperol y espumante; el Apple Green a base de whisky y manzana, o el refrescante Agua de coco con ron Malibú y ananá. Con una identidad sólida, una puesta en escena cuidada y una gastronomía que amalgama técnica, fuego y disfrute, Malcriado se consolida como uno de los espacios más atractivos de zona oeste para quienes buscan comer bien, beber mejor y vivir una experiencia que va mucho más allá del plato. Malcriado - Local Dónde queda Malcriado Uno de los locales se encuentra en Martín Fierro 3290, Parque Leloir y el otro se ubica en Ramal Pilar Km 36.5 (Shopping TOM), Tortuguitas.