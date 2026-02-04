4 de febrero de 2026 Inicio
River Plate autorizará la venta de cerveza con alcohol en el Monumental

El club millonario revoluciona la experiencia del hincha a través de la venta de alcohol en su estadio. La medida entrará en vigencia desde el próximo partido ante Tigre.

La venta será en sectores específicos y con consumo controlado.

River Plate (redes oficiales)

Desde el próximo sábado se podrá tomar cerveza con alcohol en el estadio Monumental y será bajo un sistema de consumo controlado en sectores determinados. La medida se aplicará como prueba piloto ante el partido entre River Plate y Tigre por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

El paso histórico en la experiencia del hincha del fútbol argentino se conoció en el sitio Bolavip y comenzará a regir el sábado 7 de febrero. De esta manera, los hinchas millonarios tendrán la posibilidad de consumir bebidas alcohólicas dentro del estadio, como ya se permite en recitales y espectáculos masivos, pero que hasta ahora no se había autorizado en el fútbol local. El consumo estará controlado por persona y el traslado de la bebida afuera del espacio estará prohibido.

La iniciativa se llevará a cabo como prueba piloto y sólo será para los hinchas mayores de 18 años que asistan a las plateas San Martín y Belgrano Medias, Bajas e Inferiores. Cabe aclarar que la bebida alcohólica no podrá ser ingresada a las plateas y deberá ser consumida exclusivamente dentro del entorno controlado dispuesto por el club, con el objetivo de garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Los cambios en el estadio Monumental ya comenzaron y los hinchas que fueron a ver el encuentro entre los millonarios y Gimnasia y Esgrima La Plata pudieron observar los avances en la fachada de la tribuna Belgrano y la apertura de un nuevo bodegón en esa platea más la instalación de pantallas en las troneras de las tribunas altas. Además de las novedades vinculadas al hospitality de los hinchas, se conoció en las últimas horas que el estadio cambiará su nombre a partir de 2027. Modificaciones surgidas tras conocerse los nuevos vínculos comerciales que mantiene el club con grandes empresas.

Uno de los recientes acuerdos firmados fue con Live Nation, la empresa internacional dedicada a la organización de recitales. El contrato tiene una duración de 10 años y un monto total de 110 millones de dólares, correspondiente a los shows musicales que se llevarán a cabo en el Monumental durante la próxima década.

