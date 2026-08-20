El Municipio de San Isidro obligó a empresas turísticas a devolver miles de dólares a usuarios afectados La Dirección de Defensa del Consumidor de San Isidro intervino ante incumplimientos de una aseguradora y una aerolínea, y logró que dos vecinos recuperarán más de 4.600 dólares en contratos vulnerados. Por Agregar C5N en









Pesadilla turística con final feliz: San Isidro consiguió que vecinos recuperen lo perdido.

La Dirección de Defensa del Consumidor de San Isidro logró que vecinos del municipio recuperaran más de 4.600 dólares tras incumplimientos de una aseguradora de salud y una aerolínea internacional. El organismo municipal intervino para que las empresas respetaran los contratos vigentes, luego de que los usuarios fueran perjudicados durante sus viajes al exterior.

"Nuestra prioridad absoluta es equilibrar la balanza a favor del vecino frente al abuso de las grandes corporaciones. No permitimos que las empresas miren para otro lado cuando tienen que cumplir con lo que firmaron", explicaron desde el área de Defensa del Consumidor. El municipio logró torcer el brazo de una prestadora de asistencia al viajero y de una línea aérea internacional a través de audiencias de conciliación e intimaciones directas.

Desde la comuna remarcaron que la salud y los imprevistos médicos certificados están amparados por la legislación de consumo, y que las aerolíneas no pueden desentenderse de la situación de un pasajero enfermo. Para asesorarse o iniciar un reclamo, los vecinos pueden comunicarse con la Dirección General de Defensa del Consumidor al 4575-4006 o escribir a [email protected].

Un vuelo cancelado por enfermedad y un accidente con abandono de persona El caso más grave fue el de un vecino de Boulogne que sufrió una fractura de tibia al chocar en bicicleta contra un auto en Australia. Tras ser operado en el Royal Melbourne Hospital y continuar su recuperación en un centro especializado, la aseguradora se negó a cubrir gastos médicos, traslados y alojamiento, pese a la cobertura vigente.

Ante la negativa, el damnificado recurrió al Municipio de San Isidro, que intimó a la empresa y logró que finalmente reintegrara 3.000 dólares en efectivo, cerrando el expediente con acuerdo total. "Cuando las empresas se plantan en una postura corporativa inflexible, el Municipio utiliza todas las herramientas legales disponibles para intimarlas. Las firmas tienen que entender que violar los derechos del consumidor en San Isidro tiene consecuencias reales", expresaron desde la comuna.

El otro caso que citó jurisprudencia fue el una vecina de San Isidro que había comprado un pasaje a Suiza con escala en París no pudo viajar por un problema de salud certificado. Pese a presentar la documentación, las empresas se negaban a reconocer el ticket o reprogramar sin penalizaciones. Tras la intervención del Municipio y una audiencia de conciliación, la aerolínea accedió a emitir un bono por 1.684 dólares —equivalente al total de la reserva— con validez de un año para cualquier destino. La mujer aceptó la propuesta y el conflicto quedó resuelto