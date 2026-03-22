22 de marzo de 2026 Inicio
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La escapada cerca de Buenos Aires a un lugar soñado para ir con niños en Semana Santa

Este predio temático combina historia, juegos y castillos medievales a escala, ideal para disfrutar en familia durante el próximo fin de semana largo.

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Diversión y aprendizaje para los más chicos. 

Diversión y aprendizaje para los más chicos. 

  • En abril, se podrá disfrutar de un fin de semana extra largo en el marco de la celebración de Semana Santa.
  • La República de los Niños en Gonnet es un destino ideal y cercano para visitar en Semana Santa 2026.
  • El parque es una ciudad en miniatura con 35 edificios a escala que representan instituciones democráticas.
  • Ofrece actividades variadas como paseos en tren miniatura, recorridos en barco y una granja educativa.

Con la llegada de la Semana Santa, muchos argentinos comienzan a buscar alternativas para desconectarse de la rutina sin necesidad de realizar viajes largos y extenuantes. El calendario de 2026 ofrece una oportunidad para aprovechar un descanso reparador, y los destinos de cercanía se posicionan como los favoritos para quienes buscan maximizar el tiempo y minimizar los gastos de traslado.

La reserva natural que invita a conocer fauna y flora autóctona en la historia de la región pampeana. 
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Organizar planes para hacer en familia y poder disfrutar tanto adultos como los más pequeños no siempre es tarea sencilla. Sin embargo, la provincia de Buenos Aires cuenta con algunos lugares diseñados específicamente para la recreación familiar.

republica de los niños

Entre las opciones más destacadas para este fin de semana largo, la República de los Niños puede ser un gran plan. Este parque temático parece extraído de un cuento de hadas y garantiza una jornada de entretenimiento, fantasía y aprendizaje al aire libre.

Dónde queda la República de los Niños

La República de los Niños se encuentra ubicada en la localidad de Manuel B. Gonnet, perteneciente al partido de La Plata. Su ubicación estratégica la convierte en un lugar accesible, ya que se halla en una zona de gran conectividad, rodeada de espacios verdes y con una infraestructura pensada para recibir a miles de visitantes cada fin de semana.

Qué puedo hacer en República de los Niños

republica de los niños

El parque es, esencialmente, una ciudad en miniatura que cuenta con 35 edificios que representan las instituciones de una democracia: desde la Casa de Gobierno y el Palacio de Justicia hasta el Banco Municipal y el Palacio de Cultura.

Caminar por sus calles permite a los niños sentirse protagonistas de su propia historia, explorando réplicas de estilos arquitectónicos que van desde el gótico hasta el románico, todo en un tamaño adaptado para ellos.

Entre las actividades más populares para realizar en familia se encuentra el tradicional recorrido en el tren miniatura, que bordea todo el predio y ofrece una vista panorámica de los castillos. Otra propuesta divertida es dar un paseo en barco por el lago artificial.

República de los niños

También tiene una granja educativa para que los más chicos interactúen de cerca con animales. El predio cuenta además con una amplia zona de juegos mecánicos, plazas de juegos tradicionales y extensos senderos para caminar o andar en bicicleta.

Cómo llegar a República de los Niños

Para llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto, el camino más directo es tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata. Luego de pasar el peaje de Hudson, se debe continuar por la misma vía y tomar la salida hacia el Camino General Belgrano (Ruta Provincial 1) a la altura del kilómetro 52.

Si bien el trayecto no suele demorar mucho más de una hora, es importante tener en cuenta que al ser fin de semana largo, el tráfico puede ser más intenso.En transporte público, se puede llegar a través del Tren Roca (ramal La Plata) que parte desde la estación Constitución, descendiendo en la estación Manuel B. Gonnet y caminando hasta el lugar.

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