La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que tiene todo para pasar un día de campo

A poco más de 90 kilómetros de la Ciudad, este pueblo se posiciona como una escapada ideal para quienes buscan disfrutar de la tranquilidad.

Por
Dónde queda este pequeño pueblo de Mercedes.

  • Altamira es un pequeño pueblo bonaerense ubicado en el partido de Mercedes.
  • Combina historia, naturaleza y una destacada oferta gastronómica de campo.
  • Cuenta con una estación de tren restaurada, viñedos, almacenes antiguos y productos artesanales.
  • Es una escapada perfecta para pasar el día y desconectarse de la rutina.
Estos son los lugares recomendados por guías de Turismo
Si pensás en recorrer Buenos Aires con destinos rurales, en estos lugares encontrarás mucha tranquilidad

Ubicado en el partido de Mercedes, a poco más de 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el pueblo de Altamira se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan descansar, disfrutar de la naturaleza y degustar sabores típicos del campo argentino. Lejos del ruido urbano, este destino combina historia, tranquilidad y una creciente propuesta gastronómica.

Aunque es menos conocido que otros pueblos turísticos de la región, como San Antonio de Areco o Carlos Keen, Altamira conserva un encanto particular. Sus calles de tierra, las antiguas construcciones y el ambiente sereno lo convierten en un lugar que parece detenido en el tiempo. Cada rincón refleja la vida rural bonaerense, con una identidad que se mantiene intacta.

El desarrollo de Altamira comenzó con la llegada del ferrocarril en 1908, un hecho que marcó su historia y su crecimiento. Con el paso del tiempo, el pueblo logró reinventarse como destino turístico, gracias a sus almacenes centenarios, su viñedo local y la producción de fiambres, miel y cervezas artesanales. Hoy, es una escapada cada vez más elegida para pasar un día de campo auténtico.

Dónde queda Altamira

Altamira se encuentra en el partido de Mercedes, dentro de la provincia de Buenos Aires, a poco más de 90 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este pequeño pueblo rural ofrece una experiencia de turismo tranquilo, ideal para recorrer a pie y descubrir su arquitectura antigua, su entorno natural y la hospitalidad de sus habitantes.

Qué puedo hacer en Altamira

Altamira ofrece una variedad de actividades que combinan historia, gastronomía y naturaleza:

  • Visitar la estación de tren restaurada: hoy funciona como la Sala Cultural La Payró y cuenta con un restaurante donde se fusionan el arte y la gastronomía.
  • Conocer los almacenes históricos: antiguos bodegones con más de un siglo de historia, perfectos para degustar platos típicos de campo.
  • Recorrer la ex fábrica Corinema: convertida en un viñedo con restaurante, es una de las principales atracciones del pueblo.
  • Visitar la Capilla Nuestra Señora de Fátima: un espacio ideal para conectar con la paz y espiritualidad del lugar.
  • Comprar productos artesanales: se destacan los salames, cervezas, vinos, dulces y conservas, elaborados por productores locales.

Cómo llegar a Altamira

Para llegar a Altamira desde Buenos Aires, la opción más directa es tomar el Acceso Oeste hasta Luján, continuar por la Ruta Nacional 7 y luego por la Ruta Nacional 5 hasta la salida 91 en Gowland. Desde allí, las indicaciones conducen directamente al pueblo.

Gracias a su proximidad con la capital, su entorno rural y la autenticidad de su propuesta gastronómica, Altamira se consolida como una de las escapadas más atractivas cerca de Buenos Aires para disfrutar de un verdadero día de campo.

