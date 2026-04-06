6 de abril de 2026 Inicio
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Este parque de Buenos Aires tiene más historia de lo que parece y está en un punto turístico de la ciudad: cuál es

Este lugar es visitado tanto por turistas como por vecinos que buscan un espacio de descanso, cultura y naturaleza.

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Este parque de Buenos Aires tiene más historia de lo que parece y está en un punto turístico clave de la ciudad.

Este parque de Buenos Aires tiene más historia de lo que parece y está en un punto turístico clave de la ciudad.

  • Durante mucho tiempo fue considerado el posible sitio de la primera fundación de Buenos Aires en 1536, lo que le dio un fuerte valor simbólico.
  • En la época colonial, el terreno tuvo distintos usos, incluyendo actividades vinculadas al comercio de personas esclavizadas.
  • Más tarde pasó a manos privadas y se transformó en una gran quinta con jardines de estilo europeo.
  • A fines del siglo XIX, la propiedad fue vendida a la Ciudad con la condición de que se transformara en un parque público con su nombre.

Este parque de Buenos Aires tiene más historia de lo que parece y está en un punto turístico clave de la ciudad: es uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad porteña y su historia incluye fundaciones coloniales, mercados de esclavos, jardines aristocráticos, ¿cuál es?.

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En pleno corazón de San Telmo, muy cerca de La Boca y Barracas, este espacio se presenta hoy como uno de los pulmones verdes más importantes de la capital argentina. Sin embargo, detrás de sus árboles centenarios y sus vistas abiertas, se esconde una historia que atraviesa siglos y momentos clave de la identidad porteña.

El escenario no solo es un punto de descanso para vecinos y turistas, sino también un lugar cargado de simbolismo histórico, político y cultural. Su ubicación estratégica, su historia y su valor patrimonial lo convierten en uno de los lugares más importantes para conocer en Buenos Aires.

parque lezama

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Durante décadas, el Parque Lezama fue considerado por muchos historiadores como el sitio donde se realizó la primera fundación de Buenos Aires en 1536, a cargo de Pedro de Mendoza.

Si bien esa hipótesis fue luego puesta en duda por investigaciones arqueológicas modernas, la zona sigue siendo uno de los puntos más cargados de valor simbólico sobre los orígenes de la ciudad.

En tiempos de la colonia, el terreno donde hoy se encuentra el parque tuvo distintos usos. Entre ellos, funcionó como zona vinculada al comercio de personas esclavizadas, una de las páginas más oscuras de la historia porteña. Más tarde, el área fue entregada a distintos propietarios y comenzó a transformarse en una gran quinta privada.

De jardines privados a parque público

En el siglo XIX, el terreno fue adquirido por el terrateniente José Gregorio de Lezama, quien lo transformó en un jardín de estilo europeo con especies traídas de distintas partes del mundo. A su muerte, su viuda vendió la propiedad a la Ciudad de Buenos Aires con la condición de que se convierta en un parque público y lleve su nombre.

Fue entonces cuando el paisajista francés Carlos Thays intervino en el diseño, incorporando la característica barranca, terrazas y miradores que aún hoy distinguen al espacio.

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