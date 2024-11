Es un ejercicio que comúnmente se utiliza para adelgazar, aunque los especialistas aclararon que puede no ser tan eficiente como la gente supone.

Caminar puede ser un gran complemento a la hora de perder peso, pero no el único.

Caminar e s uno de los ejercicios más sencillos y recomendados por los especialistas para que realicen las personas de todas las edades, siempre tomando en consideración las condiciones de salud previas, difícilmente no haya algún formato de caminata que se pueda realizar.

Sin embargo, un nutricionista y deportista advirtió que caminar no es una actividad recomendable para bajar de peso, ya que dependiendo el estilo de práctica, como el senderismo o la marcha nórdica, pueden generar un aumento de exigencia que no es favorable para adelgazar.

caminar ejercicio

El nutricionista Raúl Sánchez aconsejó que "caminar no es bueno para perder peso. Obviamente si todos los días te das un paseo de tres horas y tienes sobrepeso, pues al final vas a acabar reduciendo el tejido graso, pero a costa de meter una cantidad de volumen de trabajo muy amplia que no es para nada eficiente".

En ese sentido, añadió que caminar "ni incrementa mucho el gasto energético ni nos permite generar adaptaciones. Cuando nosotros lo que queremos es mejorar la composición corporal a medio plazo y de forma sostenible, lo que buscamos es sobre todo aumentar la masa muscular y la densidad mitocondrial en este tejido. Para ello necesitamos entrenar la fuerza".

¿Para qué sirve caminar?

En palabras de Sánchez, caminar es una técnica excelente para "mejorar la salud. Además de necesario. Pero no puede ser la actividad central. Tenemos que poner el foco en el trabajo de fuerza. Eso sí, caminar, como complemento, resulta fantástico".