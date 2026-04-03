Hasta el 5 de abril: así es el paseo de Pascuas que tiene Buenos Aires en 2026 La iniciativa propone actividades al aire libre para todas las edades. Por + Seguir en







La agenda suma espectáculos y espacios interactivos. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad organiza un paseo temático para celebrar Semana Santa con actividades para todas las edades

El evento se realiza del 2 al 5 de abril en Plaza Sicilia con entrada libre

Incluye espectáculos musicales, desfiles, propuestas infantiles y espacios gastronómicos

El recorrido suma experiencias interactivas como la casa del conejo y shows itinerantes La Ciudad de Buenos Aires impulsa una propuesta especial para Semana Santa con un paseo temático que reúne actividades culturales, recreativas y musicales pensadas para disfrutar en familia. La iniciativa se desarrolla durante cuatro días consecutivos y apunta a generar un espacio de encuentro.

Este tipo de eventos busca fortalecer las celebraciones tradicionales con opciones accesibles al aire libre, sumando espectáculos y experiencias para públicos diversos. La programación incluye tanto artistas en vivo como iniciativas orientadas a las infancias, en un entorno preparado para recorrer y permanecer varias horas.

Durante estas jornadas, el predio se transforma en un punto de atracción con múltiples alternativas distribuidas en distintos sectores, lo que permite a quienes visitan estas instalaciones organizar su recorrido según sus intereses.

Paseo de Pascuas Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Cómo es el paseo de Pascuas que lanzó Buenos Aires en 2026 El Paseo de Pascuas se llevará a cabo del jueves 2 al domingo 5 de abril, entre las 13 y las 19 horas, en Plaza Sicilia. En ese lugar se instalará el Jardín de Pascuas, un espacio central con propuestas dirigidas especialmente a los más chicos, junto a dos escenarios donde se desarrollan shows musicales y presentaciones en vivo.

La propuesta incluye desfiles temáticos, intervenciones de artistas itinerantes y un sector gastronómico. También se destaca un espacio ambientado para fotos, conocido como la casa del conejo, que se suma a otras experiencias pensadas para el entretenimiento familiar.

Paseo de Pascuas Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Cada jornada cuenta con una agenda propia que reúne coros, espectáculos musicales, obras teatrales y actividades participativas. Entre estas aparecen funciones como “Jesús de Nazareth, La Pasión”, conciertos y presentaciones de distintos grupos artísticos. Además, el escenario destinado a las infancias ofrece shows, juegos y propuestas interactivas como búsquedas del tesoro, talleres y espectáculos musicales. La variedad de actividades permite recorrer el paseo con distintas opciones a lo largo del día.