Hasta el 5 de abril: así es el paseo de Pascuas que tiene Buenos Aires en 2026

La agenda suma espectáculos y espacios interactivos.
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
La Ciudad organiza un paseo temático para celebrar Semana Santa con actividades para todas las edades
El evento se realiza del 2 al 5 de abril en Plaza Sicilia con entrada libre
Incluye espectáculos musicales, desfiles, propuestas infantiles y espacios gastronómicos
El recorrido suma experiencias interactivas como la casa del conejo y shows itinerantes
La Ciudad de Buenos Aires impulsa una propuesta especial para Semana Santa con un paseo temático que reúne actividades culturales, recreativas y musicales pensadas para disfrutar en familia. La iniciativa se desarrolla durante cuatro días consecutivos y apunta a generar un espacio de encuentro.
Este tipo de eventos busca fortalecer las celebraciones tradicionales con opciones accesibles al aire libre, sumando espectáculos y experiencias para públicos diversos. La programación incluye tanto artistas en vivo como iniciativas orientadas a las infancias, en un entorno preparado para recorrer y permanecer varias horas.
Durante estas jornadas, el predio se transforma en un punto de atracción con múltiples alternativas distribuidas en distintos sectores, lo que permite a quienes visitan estas instalaciones organizar su recorrido según sus intereses.
Cómo es el paseo de Pascuas que lanzó Buenos Aires en 2026
El Paseo de Pascuas se llevará a cabo del jueves 2 al domingo 5 de abril, entre las 13 y las 19 horas, en Plaza Sicilia. En ese lugar se instalará el Jardín de Pascuas, un espacio central con propuestas dirigidas especialmente a los más chicos, junto a dos escenarios donde se desarrollan shows musicales y presentaciones en vivo.
La propuesta incluye desfiles temáticos, intervenciones de artistas itinerantes y un sector gastronómico. También se destaca un espacio ambientado para fotos, conocido como la casa del conejo, que se suma a otras experiencias pensadas para el entretenimiento familiar.
Cada jornada cuenta con una agenda propia que reúne coros, espectáculos musicales, obras teatrales y actividades participativas. Entre estas aparecen funciones como “Jesús de Nazareth, La Pasión”, conciertos y presentaciones de distintos grupos artísticos. Además, el escenario destinado a las infancias ofrece shows, juegos y propuestas interactivas como búsquedas del tesoro, talleres y espectáculos musicales. La variedad de actividades permite recorrer el paseo con distintas opciones a lo largo del día.