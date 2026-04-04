5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

En este pueblo de Brasil no hay postes de luz y las calles son de tierra: dónde está y por qué es perfecto para visitar

Es un lugar donde el verdadero lujo no está en la infraestructura ni en lo artificial, sino en lo esencial: caminar por calles de arena, escuchar el viento y ver cómo la luna se refleja sobre el mar sin interferencias, en una escena tan simple como inolvidable.

Por
Es uno de los pocos lugares de Brasil donde se puede ver el atardecer sobre el mar.

Es uno de los pocos lugares de Brasil donde se puede ver el atardecer sobre el mar.

  • Un pueblo del nordeste de Brasil conserva calles de arena y un estilo rústico único
  • No tiene postes de luz ni iluminación pública intensa para preservar el cielo estrellado
  • De noche, la luna y las estrellas iluminan naturalmente el paisaje
  • Forma parte del Parque Nacional de Jericoacoara
  • El entorno combina dunas, playas vírgenes, lagunas y formaciones rocosas

En este pueblo de Brasil no hay postes de luz y las calles son de tierra: en el nordeste del pais carioca existe un destino costero que parece detenido en el tiempo y donde la naturaleza marca el ritmo de todo, ¿dónde está y por qué es perfecto para visitar?

El barrio cuenta con 405 manzanas, 51 calles, 42 pasajes, 5 plazas y 7 plazoletas, con una superficie de 5,5 km². Entre sus residentes históricos se encuentran Carlos Gardel (cantor), el Doctor Francisco Beiró y el Doctor Arturo Frondizi (ambos ex presidentes de la Nación Argentina).
Te puede interesar:

Este barrio de Buenos Aires fue destacado mundialmente por su combinación de gastronomía, cultura y sociedad: cuál es

Ubicado en el estado de Ceará, a unos 300 km de Fortaleza, este rincón se convirtió en uno de los lugares más buscados por viajeros que quieren desconectar de verdad. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de su fama internacional, conserva su esencia rústica y salvaje.

Lejos de ser una casualidad, la falta de iluminación pública es una decisión consciente porque en este escenario natural se mantiene una luz mínima para preservar uno de sus mayores tesoros: el cielo nocturno.

Jericoacoara

Cómo es el pueblo brasileño que se destaca para visitar en 2026

Cuando cae la noche en Jericoacoara, la luna y las estrellas iluminan las calles de arena, creando una atmósfera única. Caminar por el pueblo se vuelve una experiencia casi mágica, donde el paisaje natural reemplaza cualquier señal de urbanización.

El pueblo está rodeado por una reserva natural que combina:

  • Dunas gigantes
  • Lagunas cristalinas
  • Playas vírgenes
  • Formaciones rocosas únicas
Jericoacoara

Entre sus postales más famosas se destacan:

  • La Pedra Furada, un arco natural esculpido por el mar
  • La Duna do Pôr do Sol, donde cada tarde se reúnen viajeros para ver el atardecer sobre el océano (algo poco común en Brasil)

Cómo llegar (y por qué es parte del encanto)

Llegar no es tan simple, y eso es parte de su magia. Primero hay que viajar hasta Fortaleza, luego avanzar por ruta hasta Jijoca y finalmente atravesar un tramo de arena en vehículos 4x4. Ese acceso más complicado es lo que permitió que Jericoacoara conserve algo que muchos destinos perdieron: la sensación de estar en un lugar donde la naturaleza todavía manda. En un mundo cada vez más iluminado y conectado, este pueblo ofrece lo contrario:

  • Silencio real
  • Noches oscuras y estrelladas
  • Paisajes intactos
  • Ritmo lento
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El destino se ubica a 15 kilómetros de Trelew y tiene un paisaje y una cultura que merece la pena conocer. 

El pueblo del sur para hacer una escapada de Buenos Aires en otoño: es famoso por su cultura galesa

Villa Traful es uno de los destinos más tranquilos y naturales de la Patagonia.

Conocé Argentina en 2026: el pequeño pueblo de la Patagonia con un bosque imponente que cambia de color en otoño

La localidad es un destino familiar que se ajusta a todas las edades. 

El pueblito de Córdoba para disfrutar el río en las últimas tardes en las que el sol pega fuerte

Turismo en Semana Santa: el gasto total cayó 18,9% interanual y se consolidan las escapadas cortas

Turismo en Semana Santa: el gasto total cayó 18,9% interanual y se consolidan las escapadas cortas

El Turismo gastronómico ha ganado un lugar privilegiado en la provincia

Cuáles son las dos cafeterías de Buenos Aires que se destacan entre las mejores de todo el mundo

Su posición alejada de los grandes centros turísticos es precisamente lo que le otorga ese carácter silencioso que la distingue.

Adiós a las multitudes: el pueblo de Córdoba para hacer senderismo, pescar y andar en bici

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Caputo defendió a Adorni en medio del escándalo: "Opino bárbaro de él"

Hace 21 minutos
Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Maduro publicó un mensaje desde la cárcel y pidió "unidad, diálogo, reconciliación y paz"

Hace 30 minutos
Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia.

Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia y crece la tensión en Europa

Hace 41 minutos
Max Verstappen y Lionel Messi.

Max Verstappen elogió a Lionel Messi y recordó los cuartos de final del Mundial 2022: "No pueden detenerlo"

Hace 55 minutos
Salir de Alemania por más de 90 días ahora requiere trámite ante las Fuerzas Armadas.

Alemania prohíbe a sus hombres en edad militar salir del país más de 3 meses

Hace 1 hora