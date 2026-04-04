5 de abril de 2026 Inicio
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Adiós al desorden de zapatillas: la nueva tendencia que deja los espacios de la casa limpios

Tenerlos todos a la mano y distribuidos por par ahorra minutos y ordena el espacio. Además, con esta modalidad de guardado se protege al calzado del polvo y de los golpes.

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Este es el mueble ideal para ordenar la casa y aprovechar el espacio. 

Este es el mueble ideal para ordenar la casa y aprovechar el espacio. 

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  • Los organizadores de zapatillas son la opción perfecta para despejar los ambientes y liberar superficie útil, porque permiten evitar la acumulación de calzado en el suelo.

  • A su vez, estos muebles para calzado facilitan la búsqueda diaria al mantener cada par visible y clasificado según uso o temporada.

  • Los muebles para zapatillas también protegen los zapatos del polvo, la humedad y los golpes, prolongando su vida útil.

  • Se adaptan a distintos espacios y estilos, desde entradas hasta vestidores o dormitorios.

El desorden de zapatillas en el hogar dejó de ser un problema inevitable para convertirse en una cuestión de organización inteligente, en línea con una tendencia de diseño interior que prioriza la funcionalidad sin resignar estética. En ese contexto, los organizadores de calzado se consolidan como una solución eficiente para optimizar espacios, especialmente en viviendas donde cada metro cuadrado cuenta y el orden visual impacta directamente en la percepción del ambiente.

El barrio cuenta con 405 manzanas, 51 calles, 42 pasajes, 5 plazas y 7 plazoletas, con una superficie de 5,5 km². Entre sus residentes históricos se encuentran Carlos Gardel (cantor), el Doctor Francisco Beiró y el Doctor Arturo Frondizi (ambos ex presidentes de la Nación Argentina).
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A diferencia de dejar las zapatillas dispersas en el piso o acumuladas en rincones, este tipo de muebles permite estructurar el guardado, evitando el desgaste innecesario del calzado y mejorando la circulación dentro de la casa. Además, su implementación responde a una lógica práctica: reducir el tiempo que se pierde al buscar un par específico y mantener una rutina más ordenada.

Mueble organizador de zapatillas (2)

Así son los organizadores de zapatillas

La mejor solución para ahorrar espacio es un organizador de zapatos y zapatillas, una manera práctica y útil de mantener en orden todo el calzado y evitar perder tiempo a la hora de buscarlo. Además, permite proteger los zapatos de la suciedad y los golpes, evitando que se acumule el polvo. Este mueble, dedicado al almacenamiento, tiene como función reguardar el calzado para conservarlo en mejor estado y mantener el espacio en condiciones. En el mercado existen múltiples variantes que se adaptan a diferentes necesidades: desde modelos tipo armario con puertas y estantes regulables, que aíslan del polvo, hasta versiones modulares que permiten ampliar la capacidad según crece la colección.

Mueble organizador de zapatillas

También se destacan los organizadores tipo estantería, pensados para quienes priorizan la visualización inmediata, en línea con la tendencia de placard abierto. Las opciones colgantes o bajo cama resultan especialmente útiles en espacios reducidos. En todos los casos, el criterio común es el aprovechamiento del volumen vertical, lo que permite almacenar una mayor cantidad de pares ocupando menos superficie. En síntesis, la incorporación de un organizador de zapatillas no solo responde a una cuestión estética, sino que se integra como una herramienta funcional dentro del diseño del hogar, mejorando el orden general y optimizando el uso del espacio disponible.

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