Ideas para tu casa: estos son los muebles que se pueden hacer con material reciclado

Conocé las posibilidades infinitas que podés hacer con pocos elementos para cuidar el Medio Ambiente

Cada vez más personas buscan alternativas creativas y sustentables con el Medio Ambiente para renovar los espacios de su hogar sin gastar de más. Una de las tendencias que más crece es la de fabricar muebles con materiales reciclados, logrando piezas únicas y con mucha personalidad.

Lo interesante es que no se trata solo de una cuestión estética, sino también de un estilo de vida más consciente, donde la funcionalidad se une con la creatividad y el cuidado del medioambiente. Desde maderas recuperadas hasta metales y textiles, las opciones son muy variadas.

Qué muebles podés hacer con material reciclado muebles con material reciclado Aquí tienes algunas propuestas para aplicar el diseño ecológico en casa:

En el recibidor: Un perchero hecho con un listón de madera reciclada y ganchos de estilo retro conseguidos en ferreterías o mercadillos. También puedes improvisar un banquito a partir de la estructura de una vieja silla combinada con un tablero recuperado.

Cabecero artesanal : Un ejemplo es el llamado "cabecero del amor", creado con tablones deteriorados que fueron restaurados y transformados en una pieza única y sencilla. El resultado se realzó con ropa de cama moderna: almohadas y funda nórdica blanca, cojines bicolor y una manta de Ikea en tonos grises y blancos que combinan con la pared.

Somier convertido en tablón de notas: Un viejo somier puede transformarse en un práctico panel de pared para organizar fotos, postales, recordatorios o pequeños cuadros, aportando un aire original al espacio de trabajo en casa.

Lámpara hecha con una papelera: Las papeleras de alambre, difíciles de encontrar hoy en día, pueden reutilizarse como lámparas de techo. Solo hay que hacer un orificio en la parte superior para el cable y cubrir la estructura con cintas de tela estampada, logrando un efecto decorativo similar a un sombrero antiguo.