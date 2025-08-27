27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Estas son las mejores ideas para reciclar una botella de plástico

Descubre distintas formas ingeniosas de reutilizar este elemento en tu hogar. Además, aprende un poco de español mientras te diviertes con estas ideas creativas.

Por
Distintas ideas decorativas para hacer manualidades con botellas de plàstico en tu hogar reciclándolas.

Distintas ideas decorativas para hacer manualidades con botellas de plàstico en tu hogar reciclándolas.

La reutilización de plásticos es vital para combatir la contaminación, ya que evita que los residuos acaben en vertederos, ríos y océanos, donde pueden tardar siglos en degradarse y dañar a la fauna. Sin embargo, el reciclaje por sí solo no es suficiente; se necesita reducir el consumo, reutilizar envases y fomentar una economía circular donde se minimice la necesidad de producir plástico nuevo. La contaminación por plástico también genera gases de efecto invernadero, y algunos plásticos pueden liberar sustancias tóxicas al descomponerse o al ser calentados, representando un riesgo para la salud humana y ambiental.

Como reciclar las latas de atún.
Te puede interesar:

Además de velas y portavelas: así podés reciclar esta clásica lata de alimentos

Al reutilizar, se evita que los plásticos terminen en la naturaleza, lo que disminuye la cantidad de basura en los océanos y en otros ecosistemas. Es por eso que es fundamental el reciclado de las botellas de este material, desde la comodidad de tu hogar podes hacer con ellas miles de formas innovadoras. En esta nota te contamos algunas de ellas.

Cómo podés reciclar una botella de plástico de formas innovadoras

Se puede reutilizar una botella de plástico convirtiéndola en una maceta, un portalápices, un florero o un recipiente para almacenar, cortándola y decorándola para darle una segunda vida, creando manualidades como flores artificiales o incluso juguetes. También puedes usarlas para armar un huerto casero colgando macetas en las paredes o usar envases de detergente (HDPE) para fabricar juguetes más seguros y duraderos.

Macetas:

Corta la botella a la mitad y hazle agujeros en la base para el drenaje. Puedes plantar hierbas, flores o vegetales, y colgarlas en el balcón o jardín.

Macetas hechas con botellas de plástico

Portalápices o recipientes:

Corta la botella para hacer un contenedor para lápices, bolígrafos, o para guardar objetos pequeños en la cocina o el baño.

Flores artificiales y decoración:

Utiliza las botellas para crear adornos, flores artificiales y otros elementos decorativos para tu hogar.

Juguetes:

Los envases de detergente (HDPE) son duraderos y seguros para fabricar juguetes como camiones, guitarras o casas de muñecas.

botellas plasticas

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Si te sobran botellas de vino, esta es la mejor manera de reciclarlas y hacer una decoración única.

Si te sobran botellas de vino en tu casa, esta es la mejor manera de reciclarlas y hacer una decoración única

Conocé la forma de descartar correctamente estos elementos para que no contaminen el Medio Ambiente

Cómo podés reciclar pilas y baterías que ya no podes utilizar en tu casa

Se trata del compostaje y seguro te preguntarás: ¿Qué es esto? Consiste en reciclar los desechos de alimentos y otros materiales orgánicos y convertirlos en fertilizante.

Cómo podés reciclar la arena de los gatos y hacerla rendir en tu hogar

Así es la manera correcta de desechar las pilas y baterías.

Cómo podés reciclar las pilas y las baterías que sobran en tu casa

Reciclar aceite de cocina es clave para cuidar el agua, evitar contaminación y darle un nuevo uso sustentable.

Cuál es la mejor manera de reciclar el aceite que ya usaste en tu casa

¿Cómo ayudar al Medio Ambiente reciclando perchas?

De esta manera podés reciclar las perchas que ya no utilices en tu casa

Rating Cero

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron su nueva cocina.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el increíble antes y después de su cocina

Eusebio Poncela supo ser el protagonista de la canción de Fabulosos Cadillacs, Matador 

Murió el reconocido actor español Eusebio Poncela, de destacado rol en el cine argentino

¿El rumor del año de las parejas?, estos dos famosos estarían juntos y vienen de una larga amistad.

El rumor del año: dos famosos estarían en pareja y vienen de una larga amistad

Jimena Barón eligió a Mari, su niñera, como madrina de su hijo

La emoción de Jimena Barón por la elección de la madrina de su hijo Arturo

Bon appétit, majestad, una nueva serie televisiva de Corea del Sur.
play

Bon appétit, majestad es el k-drama que tiene en vilo a todo Netflix: cuál es la trama

Internaron de urgencia a la Chilindrina.

Internaron de urgencia a la Chilindrina: hay preocupación por su salud

últimas noticias

La expropiación de YPF fue realizada en 2012

Causa YPF: Argentina formalizó el pedido a la jueza Preska de no entregar correos y chats de funcionarios

Hace 8 minutos
Aumentan los colegios privados en el AMBA

Aumentan los colegios privados con subsidio de CABA y Provincia: cuánto costarán a partir del 1 de septiembre

Hace 9 minutos
play
Tras la presentación en Conmebol, Grindetti brindó una conferencia de prensa

Grindetti explicó los puntos claves del descargo de Independiente ante Conmebol y apuntó contra la U de Chile

Hace 11 minutos
Francos brinda su informe de gestión en Diputados.

Francos cruzó a la oposición y atribuyó el escándalo de los audios a una "operación política"

Hace 18 minutos
Suspendieron la búsqueda de Natalia Nagovitsyna.

Suspenden el rescate de una alpinista rusa atrapada a 7.000 metros en el Pico Pobeda

Hace 20 minutos