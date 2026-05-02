La Agencia de Recaudación y Control Aduanero intensificó los controles sobre los contribuyentes adheridos al Monotributo con el objetivo de detectar inconsistencias entre los ingresos declarados y el nivel de consumo o movimientos financieros. Desde el organismo advirtieron que, ante la detección de irregularidades o gastos que no se condicen con la categoría, pueden aplicarse recategorizaciones de oficio, sanciones económicas o incluso la exclusión del régimen.

Para realizar estas verificaciones, la entidad cruza información de consumos con tarjetas de crédito y débito, facturación emitida y recibida, y movimientos en cuentas bancarias y billeteras virtuales. Este sistema de control permite identificar automáticamente desvíos significativos y pone el foco en aquellos contribuyentes cuyo nivel de gastos o transacciones supera los límites establecidos para su categoría dentro del Monotributo.

El refuerzo en la fiscalización busca resguardar el correcto funcionamiento de Monotributo, un esquema pensado para pequeños contribuyentes . Según indicaron desde el organismo, la intención es evitar que sea utilizado por personas o empresas que, por su volumen de operaciones, deberían tributar en el régimen general, garantizando así una mayor equidad y el cumplimiento de las condiciones vigentes.

Uno de los principales focos de control de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero para determinar si un contribuyente debe recategorizarse en el Monotributo es el análisis de los gastos personales y de las compras vinculadas a la actividad. El organismo cruza de forma automática los consumos con tarjeta de crédito y débito, el pago de servicios públicos y la adquisición de bienes registrables, como vehículos o inmuebles. Cuando la suma de estos egresos, junto con los costos necesarios para trabajar, supera los ingresos declarados en la categoría vigente, el sistema genera una alerta que puede derivar en una recategorización de oficio.

Existen además parámetros concretos que activan estas alertas. En el caso de quienes venden bienes, los gastos acumulados en los últimos 12 meses no deben superar el 80% de los ingresos brutos máximos de su categoría. Para los prestadores de servicios, el límite es más estricto: sus gastos no pueden exceder el 40% de la facturación máxima permitida. Superar estos porcentajes es interpretado como un indicio de subdeclaración de ingresos.

Monotributo La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado. ARCA

A su vez, el organismo monitorea acreditaciones bancarias y movimientos en billeteras virtuales. Si los ingresos que se registran en cuentas superan lo facturado, se presume la existencia de ventas no declaradas. También se observan gastos como viajes al exterior, cuotas de colegios privados de alto valor o expensas en barrios cerrados. Cuando estos consumos no pueden justificarse con ingresos exentos o ahorros previamente declarados, el contribuyente puede enfrentar no solo una recategorización, sino también la exclusión del régimen simplificado y su pase al régimen general.

Por qué motivos ARCA puede darte de baja del monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede excluir de pleno derecho a un contribuyente del Monotributo por distintos motivos, entre los que se destacan el exceso en los límites de facturación anual o la realización de gastos e inversiones que superen los ingresos declarados. También son causales frecuentes la falta de pago de diez cuotas consecutivas, el incumplimiento de la cantidad mínima de empleados cuando la categoría lo exige o el desarrollo de más de tres actividades simultáneas. A su vez, el organismo puede disponer la exclusión si detecta que el precio unitario de venta de un producto supera el máximo permitido por la normativa, o si el contribuyente realiza importaciones de bienes o servicios con fines de comercialización, situaciones que implican el traspaso obligatorio al Régimen General con las correspondientes obligaciones impositivas.

Cuáles son las cuotas del monotributo de ARCA en mayo 2026

Las cuotas mensuales del Monotributo para mayo de 2026 incorporan una actualización del 14,29% en base a la inflación del semestre previo, con valores que varían según la actividad y el nivel de facturación: en la Categoría A, la más baja, el monto total asciende a $42.386,74, mientras que en la Categoría K llega a $1.381.687,90 para prestadores de servicios y a $600.879,51 para quienes se dedican a la venta de bienes muebles; este importe se compone del impuesto integrado, el aporte previsional (SIPA) y la obra social, y se complementa con nuevos topes de facturación anual que van desde $10.277.988,13 en la escala inicial hasta más de $108 millones en la categoría más alta, límite a partir del cual corresponde la exclusión del régimen simplificado administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.