Este es el corte de carne que bajó de precio y es perfecto para hacer en un asado familiar

Jugoso, versátil y económico, ideal para parrilla u horno, rinde varias porciones y conquista por su sabor desde el primer bocado.

Por
Te contamos sobre el corte de carne que bajó de precio y es perfecto para hacer en un asado familiar.

Con las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, muchas familias aprovecharon para reunirse, ponerse al día y disfrutar un buen asado. Te contamos sobre el corte de carne que bajó de precio y es perfecto para hacer en un asado familiar.

Es importante elegir carne de buena calidad, prestando atención al color, la frescura y el marmoleo, lo que marcará la diferencia en sabor y jugosidad. A la hora de organizar la parrilla, colocá primero los cortes más gruesos y después los más finos, de modo que todos se cocinen de manera pareja y perfecta.

En tiempos donde cada peso cuenta, elegir un corte económico y rendidor se vuelve clave para que la parrillada familiar sea un éxito.

tapa de asado

¿Por qué elegir la tapa de asado es ideal para un asado familiar?

La tapa de asado es un clásico que no pasa de moda: jugosa, tierna y versátil, perfecta tanto para la parrilla como para el horno, y que rinde varias porciones sin comprometer el sabor.

  • Ubicación y textura: proviene de la parte superior de las costillas y combina carne con grasa de manera equilibrada. Esto le da una textura firme y un sabor intenso.
  • Versatilidad: se puede cocinar vuelta y vuelta, a fuego lento o al horno. Su exterior queda dorado y crocante mientras que el interior permanece tierno.
  • Beneficios nutricionales: rica en proteínas de alto valor biológico, hierro, zinc y vitaminas del grupo B, nutrientes esenciales para mantener energía durante toda la jornada.

Cómo conseguirla a buen precio

Gracias a la app Cuenta DNI del Banco Provincia, los bonaerenses pueden aprovechar un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. Por ejemplo:

  • Precio normal: $12.000 el kilo
  • Precio con reintegro: $7.800
  • Ahorro: $4.200 por kilo
  • Solo se necesita pagar con la app, escaneando el QR del comercio o usando “Pago Clave DNI”, respetando los topes mensuales de reintegro establecidos por el banco.

Tips para un asado perfecto

  • Temperatura media: Empezar del lado de la grasa para que se derrita y potencie el sabor.
  • Sal parrillera: Colocar antes de cocinar y dejar reposar unos 20 minutos.
  • No pinchar la carne: Usar pinza para mantener los jugos.
  • Tiempo de cocción: Entre 35 y 50 minutos según grosor y fuego.
  • Reposar antes de cortar: 5 minutos para que los jugos se redistribuyan.
  • Toque final: Pincelar con chimichurri o mezcla de ajo y perejil justo antes de servir para que no se queme.

