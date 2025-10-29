Este es el corte de carne que bajó de precio y es perfecto para hacer en un asado familiar

Con las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, muchas familias aprovecharon para reunirse, ponerse al día y disfrutar un buen asado. Te contamos sobre el corte de carne que bajó de precio y es perfecto para hacer en un asado familiar.
Jugoso, versátil y económico, ideal para parrilla u horno, rinde varias porciones y conquista por su sabor desde el primer bocado.
Con las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, muchas familias aprovecharon para reunirse, ponerse al día y disfrutar un buen asado. Te contamos sobre el corte de carne que bajó de precio y es perfecto para hacer en un asado familiar.
Es importante elegir carne de buena calidad, prestando atención al color, la frescura y el marmoleo, lo que marcará la diferencia en sabor y jugosidad. A la hora de organizar la parrilla, colocá primero los cortes más gruesos y después los más finos, de modo que todos se cocinen de manera pareja y perfecta.
En tiempos donde cada peso cuenta, elegir un corte económico y rendidor se vuelve clave para que la parrillada familiar sea un éxito.
La tapa de asado es un clásico que no pasa de moda: jugosa, tierna y versátil, perfecta tanto para la parrilla como para el horno, y que rinde varias porciones sin comprometer el sabor.
Gracias a la app Cuenta DNI del Banco Provincia, los bonaerenses pueden aprovechar un 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas. Por ejemplo: