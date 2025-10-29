Este es el corte de carne que bajó de precio y es perfecto para hacer en un asado familiar Jugoso, versátil y económico, ideal para parrilla u horno, rinde varias porciones y conquista por su sabor desde el primer bocado. Por







Con las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, muchas familias aprovecharon para reunirse, ponerse al día y disfrutar un buen asado. Te contamos sobre el corte de carne que bajó de precio y es perfecto para hacer en un asado familiar.

Es importante elegir carne de buena calidad, prestando atención al color, la frescura y el marmoleo, lo que marcará la diferencia en sabor y jugosidad. A la hora de organizar la parrilla, colocá primero los cortes más gruesos y después los más finos, de modo que todos se cocinen de manera pareja y perfecta.

En tiempos donde cada peso cuenta, elegir un corte económico y rendidor se vuelve clave para que la parrillada familiar sea un éxito.

tapa de asado

¿Por qué elegir la tapa de asado es ideal para un asado familiar? La tapa de asado es un clásico que no pasa de moda: jugosa, tierna y versátil, perfecta tanto para la parrilla como para el horno, y que rinde varias porciones sin comprometer el sabor.