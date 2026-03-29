29 de marzo de 2026 Inicio
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Qué atractivos tiene la Feria de San Telmo y por qué es un paseo obligatorio si estás en Buenos Aires

Un recorrido lleno de historia y cultura de la Ciudad. Ideal para disfrutar al aire libre durante el fin de semana.

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La feria tiene su origen en 1970

La feria tiene su origen en 1970, cuando el arquitecto José María Peña impulsó la iniciativa.

  • La Feria de San Telmo es uno de los recorridos más representativos de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Se desarrolla principalmente sobre la calle Defensa y reúne antigüedades, arte y productos artesanales.
  • El paseo incluye espectáculos callejeros, con fuerte presencia del tango y músicos en vivo.
  • Su historia se remonta a 1970 y hoy es un punto clave del turismo porteño.

La Feria de San Telmo es uno de los paseos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, especialmente durante los fines de semana, cuando atrae tanto a vecinos como a turistas. Este recorrido al aire libre reúne historia, cultura y una amplia oferta de productos en un entorno único.

El destino que combina naturaleza, gastronomía y planes culturales cerca de Buenos Aires. 
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Ubicada en uno de los barrios más tradicionales, la feria forma parte del circuito turístico porteño por su valor patrimonial y su propuesta diversa. A lo largo de varias cuadras, junta la venta de objetos antiguos con expresiones artísticas actuales, lo que la convierte en una experiencia completa.

En ese marco, el recorrido permite descubrir desde piezas de colección hasta espectáculos en vivo, en un entorno marcado por calles empedradas y construcciones históricas que refuerzan su identidad.

Feria de San Telmo

Cómo es la Feria de San Telmo y cómo podés llegar

El eje principal de la feria se extiende sobre la calle Defensa, desde la Avenida San Juan hasta la Avenida Hipólito Yrigoyen, con una gran cantidad de puestos dedicados a la venta de antigüedades, artículos vintage, artesanías y souvenirs. Entre los objetos más buscados se destacan vajilla, relojes, discos de vinilo, muebles y elementos decorativos, además de producciones de artistas independientes como ilustraciones, textiles y accesorios.

A esta propuesta comercial se suman distintas expresiones culturales en la vía pública. Es habitual encontrar músicos tocando en vivo, espectáculos a la gorra y exhibiciones de tango, una de las manifestaciones más representativas de la identidad local. En la Plaza Dorrego, cada domingo se desarrolla el “Patio de Tango”, reforzando el vínculo del paseo con esta tradición.

feria san telmo

El entorno también aporta un atractivo diferencial con sus calles adoquinadas, construcciones antiguas y casonas del siglo XIX recicladas en bares, restaurantes y locales de antigüedades. Este contexto transforma la visita en una experiencia que remite a otras épocas y potencia el interés turístico del lugar.

La feria tiene su origen en 1970, cuando el arquitecto José María Peña impulsó la iniciativa desde el Museo de la Ciudad junto a vecinos del barrio. Con el tiempo, el espacio creció hasta consolidarse como uno de los mercados de antigüedades más importantes de América, expandiéndose hacia calles cercanas como Humberto 1º y sectores próximos a Parque Lezama.

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