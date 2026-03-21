Museo, paseo por Recoleta y visita viral: así fue el día de Reese Witherspoon en Buenos Aires

Su presencia en este otoño porteño puso de manifiesto el magnetismo que sigue ejerciendo la cultura argentina sobre las figuras más influyentes de Hollywood.

La reconocida actriz estuvo de visita por Argentina y se volvió en un fenómeno viral rápidamente

La Ciudad de Buenos Aires ha sumado una nueva estrella internacional a su lista de visitantes ilustres. Reese Witherspoon, la multipremiada actriz y productora detrás de éxitos como Legally Blonde y Big Little Lies, eligió la capital argentina para una escapada que combinó el perfil bajo con una profunda curiosidad por el patrimonio local. Lejos de los protocolos rígidos de las alfombras rojas, fue captada por curiosos mientras recorría los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Se mostró distendida y sonriente, aceptando fotos y recorriendo la ciudad sin custodia visible. Aún no se confirmó si es una escapada de vacaciones o si responde a motivos laborales.

Luego, la música Barbi Recanati fue quien "primereó" la noticia al cruzarse con ella en el MALBA.

Fue recibida por el chef Martín Rebaudino en el restaurante Roux, un emblema de la gastronomía de Recoleta.

Recientemente, Witherspoon fue vista por varias personas recorriendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en medio de un viaje sin anticipación mediática.

El itinerario de la actriz estuvo marcado por un fuerte interés en el arte y la historia , comenzando con una visita detallada a los museos más importantes de la zona. Esta "turista de lujo" no se limitó a los circuitos cerrados, sino que disfrutó de largas caminatas por las avenidas arboladas de la zona, deteniéndose a observar la arquitectura que caracteriza al barrio y participando de la vida cotidiana porteña.

La visita de Reese Witherspoon a Buenos Aires en este marzo de 2026 ha sido una de las sorpresas más comentadas de la temporada, caracterizándose por un perfil bajo absoluto y la ausencia de agendas oficiales.

La primera confirmación de su estancia llegó a través del ámbito gastronómico, específicamente desde el restaurante Roux en Recoleta. Allí, el reconocido chef Martín Rebaudino compartió una fotografía junto a la actriz de Legally Blonde, destacando su calidez y sencillez durante una velada distendida.

Este gesto del establecimiento no solo validó los rumores que circulaban en redes, sino que posicionó a la ganadora del Oscar como una turista más , dispuesta a disfrutar de la alta cocina porteña sin las restricciones de las grandes producciones de Hollywood.

El itinerario cultural de la actriz también incluyó una parada obligatoria en el MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), donde su presencia fue revelada de manera fortuita por la música Barbi Recanati. A través de sus redes sociales, Recanati compartió con humor el cruce casual con la estrella internacional, confirmando que Witherspoon se encontraba recorriendo las salas del museo como una visitante más.

Este movimiento por el circuito artístico de la ciudad refuerza la imagen de una viajera interesada en la identidad cultural de la región, alejada de los focos mediáticos y moviéndose con una naturalidad que permitió que su visita se desarrollara de forma orgánica y sin anuncios previos.

Aunque no ha habido una confirmación oficial sobre el motivo de su viaje, las especulaciones se dividen entre el placer personal y los compromisos profesionales.