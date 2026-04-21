21 de abril de 2026 Inicio
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¿Hacer churros con la freidora de aire? El paso a paso para hacerlos

Una propuesta práctica permite lograr una masa crocante sin fritura tradicional, utilizando pocos elementos y un método accesible para cocinar en casa.

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Churros sin fritura en freidora de aire paso a paso.

Churros sin fritura en freidora de aire paso a paso.

Churros El Topo

  • La receta propone hacer churros en freidora de aire a 200 °C durante 13 minutos, evitando la fritura tradicional y reduciendo el uso de aceite.

  • La preparación utiliza ingredientes básicos como 2 tazas de agua, 2 tazas de harina 000, azúcar, sal y una cucharada opcional de manteca o aceite.

  • El procedimiento incluye hervir líquidos, incorporar harina hasta lograr una masa homogénea y luego darle forma con manga o churrera en piezas cortas.

  • Una vez cocidos, los churros se pasan por azúcar y pueden acompañarse con dulce de leche o salsa de chocolate, manteniendo textura crocante por fuera y suave por dentro.

La preparación de churros en freidora de aire se consolidó como una alternativa práctica para quienes buscan replicar esta masa clásica sin recurrir a la fritura tradicional. A partir de una receta difundida en redes sociales, el método propone una versión accesible que simplifica el proceso y reduce riesgos durante la cocción.

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La propuesta fue compartida por Karina Gao, chef con fuerte presencia digital, quien combina en sus contenidos su vida cotidiana con recetas que integran distintas influencias. En esta oportunidad, presentó una adaptación de los churros utilizando una técnica que prioriza la facilidad y el uso de pocos elementos.

El procedimiento se apoya en una preparación base simple y en el uso de una freidora de aire para lograr un resultado equilibrado. La receta se destaca por su practicidad, ya que permite obtener una textura crocante por fuera y suave por dentro sin necesidad de aceite en abundancia.

Churros Air fryer
Karina Gao difundió esta preparación desde su cocina en Argentina, donde combina influencias culturales en recetas que reflejan su identidad y su vínculo con la gastronomía local.

Karina Gao difundió esta preparación desde su cocina en Argentina, donde combina influencias culturales en recetas que reflejan su identidad y su vínculo con la gastronomía local.

Los ingredientes para hacer churros en la freidora

Para llevar adelante esta preparación, se requieren productos básicos que suelen estar presentes en la cocina cotidiana. La receta se organiza a partir de medidas simples, utilizando una taza como referencia para facilitar el armado.

  • Agua: 2 tazas
  • Azúcar: 1 cucharada
  • Sal: 1 cucharadita
  • Manteca o aceite: 1 cucharada (opcional)
  • Harina 000: 2 tazas

Estos ingredientes permiten obtener una masa homogénea que será la base de la preparación. La combinación de líquidos y secos es clave para lograr la consistencia adecuada antes del formado.

El paso a paso para hacer la preparación

  1. Calentar en una olla el agua junto con la sal, el azúcar y la manteca o aceite hasta que la mezcla alcance el hervor.
  2. Incorporar la harina y mezclar de manera constante hasta formar una masa uniforme, suave y sin grumos.
  3. Trasladar la preparación a una superficie de trabajo y aplastarla con ayuda de un film o papel por encima para facilitar su manipulación.
  4. Colocar porciones de masa en una manga o churrera, presionando bien para evitar la presencia de aire en el interior, y dar forma a piezas cortas.
  5. Pincelar los churros con aceite o aplicar rocío vegetal antes de la cocción.
  6. Cocinar en la freidora de aire a 200 °C durante aproximadamente 13 minutos, hasta que estén dorados.
  7. Retirar y pasar por azúcar para que se adhiera correctamente a la superficie.

El resultado final presenta una textura crocante en el exterior y tierna en el interior, y puede acompañarse con dulce de leche o salsa de chocolate.

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