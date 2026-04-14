14 de abril de 2026 Inicio
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Cuales son los principales pueblos de Europa que pagan para poder mudarse allí

Cada vez más localidades buscan atraer habitantes ofreciendo beneficios concretos frente al avance de las grandes ciudades.

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Para quienes buscan un cambio radical

Para quienes buscan un cambio radical, estos programas pueden ser una puerta de entrada a una nueva vida en el continente europeo.

  • Crecimiento de programas en Europa que ofrecen dinero, vivienda o beneficios para atraer nuevos residentes
  • Estrategias para frenar la despoblación en zonas rurales y reactivar economías locales
  • Incentivos económicos vinculados a permanencia mínima en las comunidades
  • Condiciones para acceder a ayudas, como compra de vivienda y rehabilitación de inmuebles abandonados
  • Ventajas de mudarse a zonas rurales: menor costo de vida, tranquilidad y contacto con la naturaleza

Pueblos de Europa que pagan por mudarse: descubrí qué ciudades del antiguo continente otorgan dinero, casas o beneficios para mudarte este año. ¿cuáles son y qué ofrecen en 2026?

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En los últimos años, varias localidades europeas comenzaron a ofrecer dinero, vivienda accesible y beneficios económicos para atraer nuevos habitantes. El objetivo es frenar la despoblación rural y revitalizar economías locales.

De cara a 2026, estas iniciativas siguen creciendo y despertando el interés de quienes buscan cambiar de vida, trabajar remoto o emprender en el exterior.

ciudades europeas

Qué pueblos de Europa ofrecen casa para mudarse hacia allí

Uno de los casos más conocidos es Radicondoli, un pequeño pueblo en la región de la Toscana, en Italia.

Esta localidad ofrece incentivos concretos para nuevos residentes:

  • Subsidios para alquilar vivienda (hasta el 50% durante dos años)
  • Ayudas económicas para comprar propiedades
  • Beneficios para energías renovables y estudiantes
  • Programas activos para atraer familias y trabajadores

El objetivo es recuperar población: en el último siglo, el pueblo pasó de 3.000 habitantes a menos de 1.000.

En España también hay múltiples programas activos. Algunas iniciativas clave son:

  • Holapueblo: conecta emprendedores con pueblos que necesitan nuevos habitantes
  • Volver al Pueblo: ofrece viviendas, empleo y asesoramiento para mudarse

Estos programas apuntan principalmente a personas con proyectos laborales o negocios propios, facilitando la integración en comunidades rurales.

Holapueblo

Otro caso destacado es Irlanda, que lanzó un plan para repoblar sus islas:

  • Subvenciones de hasta 70.000 euros
  • Incentivos para restaurar casas abandonadas
  • Programas para vivir en zonas aisladas

La condición principal es comprar una propiedad y rehabilitarla para uso permanente.

En la isla de Cerdeña, también en Italia, existen incentivos regionales:

  • Hasta 15.000 euros para comprar o reformar vivienda
  • Bonos por hijos (600 euros mensuales por el primero)
  • Ayudas de hasta 20.000 euros para emprender

Estas medidas buscan atraer población joven y fomentar la economía local.

Cómo acceder a estos programas y qué tener en cuenta

Si bien estas oportunidades resultan atractivas, no son completamente libres ni automáticas. En la mayoría de los casos, los pueblos y gobiernos establecen condiciones como:

  • Compromiso de residencia mínima (entre 4 y 10 años)
  • Compra o alquiler formal de vivienda
  • Desarrollo de actividad económica o laboral
  • Derecho legal a residir en el país
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