Cuales son los principales pueblos de Europa que pagan para poder mudarse allí

En los últimos años, varias localidades europeas comenzaron a ofrecer dinero, vivienda accesible y beneficios económicos para atraer nuevos habitantes. El objetivo es frenar la despoblación rural y revitalizar economías locales.
De cara a 2026, estas iniciativas siguen creciendo y despertando el interés de quienes buscan cambiar de vida, trabajar remoto o emprender en el exterior.
Qué pueblos de Europa ofrecen casa para mudarse hacia allí
Uno de los casos más conocidos es Radicondoli, un pequeño pueblo en la región de la Toscana, en Italia.
Esta localidad ofrece incentivos concretos para nuevos residentes:
Subsidios para alquilar vivienda (hasta el 50% durante dos años)
Ayudas económicas para comprar propiedades
Beneficios para energías renovables y estudiantes
Programas activos para atraer familias y trabajadores
El objetivo es recuperar población: en el último siglo, el pueblo pasó de 3.000 habitantes a menos de 1.000.
En España también hay múltiples programas activos. Algunas iniciativas clave son:
Holapueblo: conecta emprendedores con pueblos que necesitan nuevos habitantes
Volver al Pueblo: ofrece viviendas, empleo y asesoramiento para mudarse
Estos programas apuntan principalmente a personas con proyectos laborales o negocios propios, facilitando la integración en comunidades rurales.
Otro caso destacado es Irlanda, que lanzó un plan para repoblar sus islas:
Subvenciones de hasta 70.000 euros
Incentivos para restaurar casas abandonadas
Programas para vivir en zonas aisladas
La condición principal es comprar una propiedad y rehabilitarla para uso permanente.
En la isla de Cerdeña, también en Italia, existen incentivos regionales:
Hasta 15.000 euros para comprar o reformar vivienda
Bonos por hijos (600 euros mensuales por el primero)
Ayudas de hasta 20.000 euros para emprender
Estas medidas buscan atraer población joven y fomentar la economía local.
Cómo acceder a estos programas y qué tener en cuenta
Si bien estas oportunidades resultan atractivas, no son completamente libres ni automáticas. En la mayoría de los casos, los pueblos y gobiernos establecen condiciones como:
Compromiso de residencia mínima (entre 4 y 10 años)