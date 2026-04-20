20 de abril de 2026 Inicio
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Este pueblo de Europa ofrece viviendas que tienen alquiler a solo 1 euro por mes: cómo aplicar

Un complejo de hogares sociales mantiene desde hace más de 500 años un alquiler simbólico y sigue funcionando bajo normas históricas, requisitos de acceso específicos y una vida comunitaria estricta que combina tradición, asistencia social y turismo cultural.

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Un pueblo de Europa ofrece viviendas que tienen alquiler a solo 1 euro por mes. 

Un pueblo de Europa ofrece viviendas que tienen alquiler a solo 1 euro por mes. 

  • Un complejo habitacional con origen en el siglo XVI sigue en funcionamiento hasta la actualidad
  • El proyecto nació como respuesta a la pobreza urbana en una ciudad alemana
  • Fue impulsado por una figura histórica del comercio y la banca europea
  • El sistema de alquiler se mantiene prácticamente sin cambios desde hace siglos

Este pueblo de Europa ofrece viviendas que tienen alquiler a solo 1 euro por mes: en la ciudad de Augsburgo, en Alemania, existe un complejo de viviendas sociales único en el mundo considerado el sistema de hogar colectivo más antiguo que sigue funcionando hoy, ¿cómo aplicar?

Junín combina naturaleza, historia y circuitos turísticos.
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Fue fundado en 1521 por el banquero Jakob Fugger como una solución para personas en situación de pobreza, y desde entonces mantiene una condición casi increíble: el alquiler anual es de apenas €0,88 por año (menos de 1 euro).

La vida dentro de esta comunidad está organizada por reglas muy claras que buscan sostener la convivencia. Las puertas del complejo se cierran a las 22:00, marcando el final de la jornada dentro del barrio. Además, se sostiene gracias a una fundación creada con el patrimonio de la familia Fugger, lo que permitió que el alquiler nunca se actualizara al valor del mercado. Incluso fue reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial respetando su diseño original.

La Fuggerei

Cómo es el pueblo europeo al que podés emigrar y obtener vivienda si cumplis los requisitos

La Fuggerei alberga a unas 150 personas distribuidas en 67 unidades habitacionales. Las casas, de entre 45 y 65 metros cuadrados, cuentan con cocina, living y dormitorio, y fueron adaptadas con el paso del tiempo para incluir electricidad, calefacción y baños modernos. Algunas de las unidades conservan además pequeños jardines privados, lo que suma un aire aún más pintoresco al conjunto.

La Fuggerei

Aunque sigue siendo un espacio residencial activo, el lugar también funciona como atractivo turístico: recibe cerca de 200.000 visitantes al año, que recorren sus calles para conocer de cerca cómo es la vida en este enclave histórico que sigue vigente desde hace más de cinco siglos.

Para acceder a una vivienda no alcanza solo con querer mudarse:

  • Ser católico
  • Haber vivido en Augsburgo al menos 2 años
  • Estar en situación de necesidad económica
  • No tener deudas

Asimismo, los residentes deben mantener una tradición histórica: rezar diariamente un Padre Nuestro, un Ave María y el Credo por la familia Fugger.

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