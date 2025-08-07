Estos son los 10 productos a los que debés prestarle atención y no reciclarlos en tu casa: cuál es el motivo

Separar la basura en casa es tarea de todos, pero hay muchos artículos que se deben reutilizar y no podemos tirar a los cubos de reciclaje habituales. Si todavía no has localizado un Punto Limpio cercano, tendrás que hacerlo de forma responsable.

Seguro que sabés que separar la basura en casa va más allá de tirar el papel, el plástico y el vidrio en los contenedores adecuados. Entonces, ¿qué productos se deben reciclar? Desechar el aceite de cocina, deshacerse de neumáticos viejos o reciclar móviles son prácticas que ayudan a reducir nuestro impacto medioambiental . Además, reciclar correctamente en un Punto Limpio cercano no trae beneficios solo para el medio ambiente . También puede ayudarte a evitar multas o sanciones .

En otras ocasiones te hemos enseñado por qué es importante reciclar . Pero hoy te invitamos a indagar más allá y mejorar tus hábitos de consumo y desecho de residuos. Después de leer esta lista, te darás cuenta de que hay muchos productos que se deben reciclar, que están a tu alrededor pero que han caído en el desuso o que han dejado de funcionar .

Si aún tienes en tu hogar bombillas incandescentes tradicionales y halógenas , tienes que saber que no se pueden reciclar . Al no considerarse tóxicas , las puedes tirar al contenedor de tapa naranja.

Por otra parte, las bombillas de bajo consumo, LEDs y fluorescentes contienen metales pesados como mercurio y plomo, por lo que son productos peligrosos y altamente contaminantes. Es necesario depositarlos en un Punto Limpio cercano o en contenedores habilitados para ello que pueden encontrarse en grandes superficies o incluso en ferreterías.

2. Pilas y baterías

Para aprender a separar la basura en casa y reciclar correctamente, solo tienes que echar la vista a los objetos que has dejado de utilizar. Seguro que tienes muchos productos en desuso que funcionan con pilas o baterías. ¿Alguna vez te has preguntado qué hacer con ellas?

Las pilas y baterías contienen productos químicos que pueden filtrarse en el sistema de abastecimiento de agua, causando serios problemas de salud y medio ambientales si terminan en el vertedero. Por lo tanto, las baterías o pilas deben llevarse a un contenedor de reciclaje de los que ya hay instalados en la mayoría de las tiendas y supermercados o en un Punto Limpio.

Lo mismo ocurre con las baterías de coche o moto, que habrá que llevarlas a un Punto Limpio cercano, ya que el filtrado de los ácidos, químicos y metales que contiene la batería en la tierra puede ser muy peligroso.

3. Medicamentos no consumidos o caducados

Los medicamentos que no vayamos a utilizar o que estén caducados no pueden tirarse a la basura y mucho menos por el inodoro o el desagüe, porque contienen químicos que pueden dañar la tierra y el agua. En todas las farmacias disponen de los llamados Puntos SIGRE, donde podemos depositar estos productos que se deben reciclar de manera segura.

4. Aparatos electrónicos y electrodomésticos

Los aparatos electrónicos contienen sustancias peligrosas como el mercurio, plomo, cadmio o berilio, por lo que debemos desecharlos en un Punto Limpio cercano y nunca tirarlos en la basura de nuestros hogares.

En el caso de los electrodomésticos ocurre lo mismo. En los puntos de reciclaje tienen un protocolo específico para reciclar móviles y otros dispositivos electrónicos pequeños que utilizamos a diario. No obstante, ten en cuenta que en el caso de grandes electrodomésticos (frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, hornos), el comercio donde los adquirimos tiene la obligación de retirar el antiguo y reciclarlo correctamente.

5. Grasa, aceite de vehículos o aceite de cocina

El aceite usado puede ser un gran problema para las plantas de tratamiento de residuos y verterlo por el desagüe o fregadero es también muy peligroso por la dificultad de separarlo del agua, lo cual dificulta las tareas de las depuradoras. Si, por el contrario, lo llevamos a un punto limpio o lo depositamos en un contenedor específico (siempre en un envase de plástico) contribuimos a recuperarlo para fabricar biodiesel y jabones. El aceite usado de vehículos, por su alto poder contaminante, necesita un tratamiento especial y pueden utilizarse posteriormente como combustible.

6. Latas de aerosoles

Es importante que vaciemos completamente los botes de aerosoles para eliminar los productos químicos que contienen. Después podemos depositarlos en el contenedor de envases (el de tapa amarilla) siempre y cuando sean de aluminio. A pesar de que antiguamente eran de hierro, el material que se usa hoy indica que estos productos se deben reciclar correctamente desde casa, sin necesidad de llevarlo a un Punto Limpio cercano.

7. Pinturas y disolventes

Los restos de pintura o disolventes, así como los pinceles o rodillos que usamos para pintar, son inflamables y tóxicos. Por lo tanto, debes llevarlos a un Punto Limpio.

8. Pesticidas e insecticidas

Tienen un efecto muy nocivo sobre las estaciones de tratamiento si los tiras por el desagüe. Según los gestores de las redes de saneamiento, provocan las más altas tasas de emisiones en colectores y saneamientos públicos. Tampoco se pueden tirar a la basura porque son altamente contaminantes para la Tierra. Por lo tanto, también deben depositarse en un Punto Limpio.

9. Neumáticos

Está prohibido tirar los neumáticos a la basura. Aunque no se consideran residuos peligrosos, sí plantean amenazas si no se reciclan correctamente. En el taller pueden ayudarnos a reciclar correctamente los neumáticos, puesto que en España hay un sistema de recogida selectiva de neumáticos gratuita.

10. Ropa

Reciclar ropa es una alternativa a tirarla a la basura y sin duda una de las mejores maneras de reciclar correctamente. Si la ropa está en buen estado, puedes donarla y si no está en buen estado, existen programas de recogida selectiva para su transformación.