Video: así trasladaron a 10 delfines del Aquarium Mar del Plata hasta una playa de Egipto El megaoperativo para transportar a los cetáceos incluyó el traslado por tierra hasta Ezeiza, y luego por vía aérea, en un avión especial de la aerolínea Qatar Airways, hasta un oceanario de la ciudad egipcia Hurghada.







Los delfines en el interior del avión especial.

Diez delfines nariz de botella procedentes del Aquarium de Mar del Plata, que había cerrado a comienzos de año, fueron trasladados a un acuario ubicado en las proximidades del Mar Rojo, en Hurgada, Egipto tras un megaoperativo que incluyó el traslado por tierra hasta el Aeropuerto de Ezeiza, y luego por vía aérea, en un avión especial de la aerolínea Qatar Airways.

El operativo, coordinado por Servicios Logísticos Asociados (SLA) SRL, empleó una estructura especialmente diseñada para asegurar el bienestar de los mamíferos durante toda la travesía internacional. Cada uno de los ejemplares fue ubicado dentro de cajas de tres metros, parcialmente llenas de agua, diseñadas para facilitar la comodidad y contención de los animales, según indicó 0223. Dentro de cada caja, se dispusieron caños en paralelo y una lona que funcionó como camilla improvisada, permitiendo recostar al delfín sin generar presión sobre el cuerpo.

De acuerdo al relato del director de Operaciones de SLA, Ignacio Nieto, para cargar a los mamíferos debieron "humectarlos con vaselina y crema para prevenir cualquier tipo de daño, y detalló que cada caja cuenta con dos caños a lo largo y una lona, como si fuese una camilla, que es donde los apoyan y así, viajan cómodamente". También les pusieron un estilo de goma espuma en la cabeza y en las aletas.

delfines mar del plata Los ejemplares fue ubicado dentro de cajas de tres metros. En cuanto al estrés que le provoca este procedimiento a los delfines, el referente de la firma indicó que son "30 minutos" de demora hasta ingresarlos en las cajas y que estuvieron acompañados durante todo el viaje a Egipto por quienes eran sus "cuidadores y veterinarios". Pero no solo los acompañaron, sino que también tienen la tarea de entrenarlos por otros tres meses en el destino final de cada animal.

El personal técnico y científico de Aquarium Mar del Plata, quien cerró sus puertas este año, participó de este viaje y se ocupó del monitoreo permanente de estos mamíferos marinos, que llegaron en óptimas condiciones a su destino, en el Mar Rojo.