El destino cerca de Buenos Aires que hace la Fiesta del Alfajor muy pronto Este nuevo festival bonaerense promete una merienda con mate y el clásico argentino de dos tapas y relleno goloso en un destino poco reconocido. Por + Seguir en







Suipacha, el destino rural poco conocido que queda a menos de dos horas de CABA. Turismo Suipacha

Suipacha es una ciudad rural bonaerense reconocida por su producción láctea y por su propuesta gastronómica de productos regionales.

La localidad organiza por primera vez el Festival del Alfajor, un evento que busca reunir a productores artesanales y visitantes, en torno a una de las golosinas más tradicionales del país.

Entre sus principales atractivos turísticos se encuentra otro fuerte en el turismo gastronómico: la Ruta del Queso, un recorrido que se desarrolla a lo largo de la Ruta Nacional 5, donde se pueden probar los productos locales.

El destino ofrece espacios para disfrutar al aire libre y recorrer su patrimonio arquitectónico, como la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y la Plaza Balcarce. Para quienes planean una escapada de fin de semana para recibir al otoño en un lugar más tranquilo que la ciudad de Buenos Aires, Suipacha es perfecta para desconectar y conocer su identidad bonaerense: combina tradición rural con propuestas gastronómicas locales y está pronta a recibir al Festival de Alfajor.

Suipacha, una ciudad rural a menos de dos horas de CABA, este año suma un nuevo evento a su calendario turístico, con la primera edición del Festival del Alfajor, una celebración que busca reunir a productores, emprendedores y visitantes alrededor de una de las golosinas más representativas del país. El Festival y feria gastronómica se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de marzo en la Plaza Balcarce, el principal espacio público de la ciudad.

La propuesta tiene entrada libre y gratuita y reunirá a elaboradores artesanales que presentarán diferentes variedades de alfajores para probar, comprar y disfrutar con un mate mientras cae la tarde. La iniciativa del festival es premiar a sus productores locales y sumar una alternativa gastronómica para quienes planean una escapada por el interior de la provincia bonaerense.

Festival del Alfajor de Suipacha, Provincia de Buenos Aires Festival del Alfajor de Suipacha, Provincia de Buenos Aires Dónde queda Suipacha Suipacha se ubica en el centro-norte de la provincia, a unos 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una localidad de perfil rural conocida por su producción láctea y por mantener una fuerte tradición vinculada al campo y a la elaboración artesanal de alimentos. La ciudad se encuentra dentro de una región agrícola y ganadera, lo que explica su identidad ligada a los productos regionales y a la vida tranquila del interior, con calles arboladas, plazas cuidadas y espacios verdes que invitan a recorrerla a pie.

Suipacha (2) Suipacha, Buenos Aires Turismo Suipacha Qué puedo hacer en Suipacha Otro de los principales atractivos de la ciudad es la llamada Ruta del Queso, un recorrido gastronómico que se desarrolla entre los kilómetros 114 y 131 de la Ruta Nacional 5 y que permite visitar establecimientos productores para degustar y comprar quesos, embutidos y otros alimentos regionales. Además, quienes buscan actividades al aire libre pueden acercarse al Camping Municipal, que cuenta con un lago tranquilo, sectores de picnic bajo eucaliptos y espacios destinados a actividades deportivas, como fútbol y vóley.