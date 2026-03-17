El destino cerca de Buenos Aires que hace la Fiesta del Alfajor muy pronto

Suipacha, el destino rural poco conocido que queda a menos de dos horas de CABA.
Turismo Suipacha
Suipacha es una ciudad rural bonaerense reconocida por su producción láctea y por su propuesta gastronómica de productos regionales.
La localidad organiza por primera vez el Festival del Alfajor, un evento que busca reunir a productores artesanales y visitantes, en torno a una de las golosinas más tradicionales del país.
Entre sus principales atractivos turísticos se encuentra otro fuerte en el turismo gastronómico: la Ruta del Queso, un recorrido que se desarrolla a lo largo de la Ruta Nacional 5, donde se pueden probar los productos locales.
El destino ofrece espacios para disfrutar al aire libre y recorrer su patrimonio arquitectónico, como la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y la Plaza Balcarce.
Para quienes planean una escapada de fin de semana para recibir al otoño en un lugar más tranquilo que la ciudad de Buenos Aires, Suipacha es perfecta para desconectar y conocer su identidad bonaerense: combina tradición rural con propuestas gastronómicas locales y está pronta a recibir al Festival de Alfajor.
Suipacha, una ciudad rural a menos de dos horas de CABA, este año suma un nuevo evento a su calendario turístico, con la primera edición del Festival del Alfajor, una celebración que busca reunir a productores, emprendedores y visitantes alrededor de una de las golosinas más representativas del país. El Festival y feria gastronómica se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de marzo en la Plaza Balcarce, el principal espacio público de la ciudad.
La propuesta tiene entrada libre y gratuita y reunirá a elaboradores artesanales que presentarán diferentes variedades de alfajores para probar, comprar y disfrutar con un mate mientras cae la tarde. La iniciativa del festival es premiar a sus productores locales y sumar una alternativa gastronómica para quienes planean una escapada por el interior de la provincia bonaerense.
Dónde queda Suipacha
Suipacha se ubica en el centro-norte de la provincia, a unos 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de una localidad de perfil rural conocida por su producción láctea y por mantener una fuerte tradición vinculada al campo y a la elaboración artesanal de alimentos. La ciudad se encuentra dentro de una región agrícola y ganadera, lo que explica su identidad ligada a los productos regionales y a la vida tranquila del interior, con calles arboladas, plazas cuidadas y espacios verdes que invitan a recorrerla a pie.
Qué puedo hacer en Suipacha
Otro de los principales atractivos de la ciudad es la llamada Ruta del Queso, un recorrido gastronómico que se desarrolla entre los kilómetros 114 y 131 de la Ruta Nacional 5 y que permite visitar establecimientos productores para degustar y comprar quesos, embutidos y otros alimentos regionales. Además, quienes buscan actividades al aire libre pueden acercarse al Camping Municipal, que cuenta con un lago tranquilo, sectores de picnic bajo eucaliptos y espacios destinados a actividades deportivas, como fútbol y vóley.
Entre los puntos de interés también aparece la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, un templo de estilo colonial que cada año convoca a fieles y visitantes. Otro paseo ideal es recorrer el casco urbano, que ofrece plazas y recorridos ideales para caminar con calma por las calles del pueblo.
Cómo llegar a Suipacha
Para llegar a Suipacha desde la Ciudad de Buenos Aires es necesario recorrer aproximadamente 130 kilómetros, un trayecto que suele demorar entre una hora y cuarenta minutos y dos horas, según el medio de transporte elegido. En auto se puede tomar la Autopista 25 de Mayo, continuar por el Acceso Oeste y luego empalmar con la Ruta Nacional 5 a la altura de Luján.
Otra opción para llegar a Suipacha desde CABA es el tren de larga distancia de la Línea Sarmiento, que parte desde la estación Once y tiene estación Suipacha. También existen servicios de micros de larga distancia desde la terminal de Retiro con empresas que conectan distintos puntos del oeste bonaerense.