Parece Europa pero es una calle de Buenos Aires poco conocida: dónde se encuentra y qué atractivo tiene Caminar por estos senderos es un plan ideal para sacar fotos, observar arquitectura histórica y descubrir lugares poco conocidos de la city porteña. Por + Seguir en







Es un pasaje ideal para quienes buscan descubrir un lado menos conocido de la ciudad.

En la Ciudad de Buenos Aires hay un rincón poco conocido que parece una calle europea.

Está a pocos metros de la avenida Cabildo.

El tramo entre Zapata y Cabildo se caracteriza por ser silencioso y con poco tránsito.

El lugar invita a caminar entre casas antiguas, veredas arboladas y fachadas con detalles históricos. Parece Europa pero es una calle de Buenos Aires poco conocida: en medio del ritmo acelerado de la ciudad porteña, todavía existen rincones que parecen detenidos en el tiempo. ¿Dónde se encuentra y qué atractivo tiene?.

Se trata de un famoso pasaje, una pequeña calle del barrio de Colegiales que sorprende por su arquitectura y su ambiente tranquilo, muy distinto al movimiento habitual de la urbe de la furia.

Ubicado a pocos metros de la transitada avenida Cabildo, este tramo entre las calles Zapata y Cabildo invita a caminar sin apuro entre casas centenarias, veredas arboladas y fachadas llenas de detalles. El contraste con el entorno urbano es tan marcado que muchos visitantes sienten que están recorriendo un tramo europeo.

Cómo es la calle de Buenos Aires que te hace pensar que estás en Europa Pasaje gorostiaga Uno de los principales atractivos de Buenos Aires es el Pasaje Gorostiaga, de arquitectura ecléctica y estilo tudor. En pocos metros se pueden ver viviendas con estilos muy variados, como art déco, academicismo francés y arquitectura neocolonial. Las fachadas se destacan por sus puertas de madera maciza, balcones ornamentados, pequeñas torres y detalles decorativos que reflejan la historia de otra época.

Por su estética y su serenidad, este lugar se volvió muy popular entre quienes disfrutan del turismo urbano y la fotografía. Cada casa tiene una personalidad propia, pero el conjunto mantiene una armonía visual que transforma el paseo en una experiencia única dentro de la ciudad.

Este bello sendero se encuentra en Colegiales, uno de los barrios más tranquilos de la ciudad, ubicado entre Palermo y Belgrano. La zona fusiona calles residenciales, casas bajas, espacios verdes y una buena conectividad con distintos puntos de la capital. Llegar es muy simple: se puede acceder en subte línea D (estación Olleros), en el tren Mitre (estación Colegiales) o mediante varias líneas de colectivo que circulan por la avenida Cabildo. Desde cualquiera de estos puntos, el recorrido queda a pocos minutos a pie. Recorrerlo puede convertirse en un plan diferente bonaerense: un escenario tranquilo entre casas históricas, calles silenciosas y una arquitectura que parece salida de otro continente.