Estos destinos del sur argentino fueron reconocidos por ser hospitalarios con sus visitantes: dónde están Varias localidades fueron destacadas por viajeros. La región patagónica ganó protagonismo en el ranking. Por + Seguir en







Se tuvieron en cuenta factores como la atención, la cordialidad y la calidad del servicio recibido. ESTUDIA EN ARGENTINA

Un ranking internacional destacó destinos argentinos por su calidad en la atención al visitante.

Una localidad de la Patagonia encabezó el listado nacional elaborado por una plataforma global.

Otras ciudades del sur también fueron incluidas entre los lugares mejor valorados.

Las opiniones de viajeros y la experiencia durante las estadías fueron claves en la evaluación. Distintos destinos del sur argentino recibieron un reconocimiento por su hospitalidad hacia los turistas, según una evaluación internacional basada en experiencias reales de viajeros a lo largo del 2024. El listado ubicó a varias localidades de la Patagonia entre las más valoradas del país.

Este tipo de distinciones se apoya en los comentarios y calificaciones que los usuarios dejan luego de sus estadías, teniendo en cuenta factores como la atención, la cordialidad y la calidad del servicio recibido. En ese marco, Argentina logró ubicarse entre los países destacados a nivel global en materia de hospitalidad.

Dentro del ranking nacional, algunas localidades del sur lograron sobresalir por la experiencia que ofrecen a quienes las visitan, consolidando su atractivo turístico más allá de los paisajes.

LAGO PUELO- ENCANTO VIAJES Cuáles son los destinos sureños de Argentina que se destacan por su buena bienvenida En la edición 2024 de los Traveller Review Awards de Booking.com, Lago Puelo fue elegido como el destino más hospitalario del país. Este reconocimiento se basó en las valoraciones de viajeros que destacaron el trato recibido durante sus estadías.

Dentro del mismo ranking también aparecieron otras localidades patagónicas como Trevelin y Esquel, lo que posicionó a la provincia del Chubut como una de las más destacadas en esta edición.

trevelin Turismo Gobierno Desde la compañía explicaron que “son los huéspedes, a través de sus comentarios, opiniones y evaluaciones, quienes reconocen a los hospedajes por su trato hospitalario. Y ese esfuerzo de las propiedades por brindar un servicio de excelencia es el que premia los Traveller Review Awards”. Además, remarcaron el crecimiento en la cantidad de alojamientos distinguidos respecto al año anterior. Entre los atractivos de Lago Puelo se encuentran su parque nacional, circuitos de montaña, propuestas gastronómicas regionales y actividades al aire libre. La oferta incluye paseos, visitas a chacras, senderismo y una fuerte identidad local reflejada en su cocina y productos artesanales.