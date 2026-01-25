25 de enero de 2026 Inicio
Esto le pasa al cuerpo si comés alimentos quemados: atención

Una práctica cotidiana puede generar procesos inflamatorios y favorecer trastornos graves cuando se vuelve habitual en la alimentación diaria.

Cómo impacta en la salud comer alimentos quemados.

Cómo impacta en la salud comer alimentos quemados.

  • El consumo frecuente de comida demasiado tostada puede afectar el funcionamiento del organismo.
  • Las altas temperaturas generan compuestos químicos potencialmente dañinos para la salud.
  • La inflamación crónica aparece como uno de los principales riesgos asociados.
  • La forma de cocción cumple un rol clave en la prevención de problemas a largo plazo.

En la alimentación cotidiana es habitual encontrarse con bordes de pizza demasiado tostados, pan ennegrecido o restos de arroz adheridos al fondo de la olla. Estas situaciones suelen pasar desapercibidas o incluso ser valoradas por el sabor intenso que aportan. Sin embargo, cuando este tipo de consumo se vuelve reiterado, deja de ser un simple detalle gastronómico para transformarse en un factor que puede incidir de manera negativa en la salud.

La diferencia entre una práctica ocasional y un hábito sostenido resulta fundamental. Comer alimentos quemados de manera esporádica no representa un peligro significativo, pero hacerlo con frecuencia implica una exposición continua a sustancias que el cuerpo no procesa de forma natural. Con el tiempo, estas pueden alterar funciones internas y aumentar el riesgo de desarrollar distintas enfermedades.

La forma en que se cocinan los alimentos tiene un impacto directo en su calidad nutricional. Las cocciones prolongadas y a temperaturas elevadas no solo modifican el sabor y la textura, sino que también favorecen la aparición de compuestos químicos nocivos. Por ese motivo, cada vez más especialistas insisten en la importancia de métodos que preserven los nutrientes y eviten la carbonización de la comida.

Hamburguesa quemada
Cuidar la salud también implica controlar las temperaturas de cocción para reducir procesos inflamatorios y riesgos a largo plazo.

Cuidar la salud también implica controlar las temperaturas de cocción para reducir procesos inflamatorios y riesgos a largo plazo.

Qué le pasa al cuerpo si comés alimentos quemados

Cuando un alimento se expone a temperaturas demasiado altas, se generan sustancias como los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) y los alquilfenoles policíclicos (PCA). Estos compuestos aparecen por reacciones químicas vinculadas al contacto con grasas y jugos que, al quemarse, liberan partículas perjudiciales que se incorporan a la comida. Diversos estudios científicos advierten que su consumo frecuente puede resultar tóxico para el organismo.

Uno de los efectos más relevantes de estas sustancias es la activación de procesos inflamatorios. En ese contexto aparecen las acrilamidas, compuestos que se forman cuando los alimentos se cocinan a temperaturas elevadas y que activan un sensor corporal llamado NF-KB, considerado el regulador central de la respuesta inflamatoria. Esta reacción sostenida en el tiempo puede alterar el equilibrio interno del cuerpo.

La activación persistente de estos mecanismos se asocia con un mayor riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer, enfermedades neurológicas y trastornos autoinmunes. El daño no suele ser inmediato, sino que se construye de manera progresiva a partir de una exposición continua a comidas preparadas de forma inadecuada, como pan quemado, carne excesivamente cocida, arroz con “pegado” o alimentos con partes ennegrecidas.

Para reducir estos riesgos, se recomienda priorizar métodos de cocción como la cocción a baja temperatura, el vapor, el salteado controlado o el asado moderado, evitando que los alimentos superen los 150 grados Celsius. Estas técnicas no solo disminuyen la formación de compuestos tóxicos, sino que también ayudan a conservar mejor los nutrientes y refuerzan el vínculo entre una cocina responsable y el cuidado de la salud.

