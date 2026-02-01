Esto le pasa al cuerpo si reducís el consumo de sal a la mitad: es muy beneficioso Bajar de forma sostenida la ingesta de sodio genera mejoras comprobadas en el sistema cardiovascular y reduce el riesgo de enfermedades graves. Por + Seguir en







Reducir el sodio impacta directamente en la presión arterial y la salud del corazón. Freepik

La reducción del sodio ayuda a disminuir la presión arterial y la retención de líquidos.

Organismos internacionales recomiendan no superar los 6 gramos diarios.

El 80% de la sal que se consume proviene de productos industrializados.

Estudios estiman una fuerte baja de infartos y ACV con solo 3 gramos menos por día. Reducir el consumo de sal a la mitad provoca efectos positivos en el cuerpo que van mucho más allá de un simple cambio alimentario. Distintos estudios científicos coinciden en que esta modificación puede generar beneficios comparables a los de abandonar hábitos nocivos, debido a su impacto directo sobre la salud cardiovascular.

Durante décadas, el consumo excesivo de sal estuvo asociado a un mayor riesgo de hipertensión, accidentes cerebrovasculares, infartos y otras patologías crónicas. A pesar de ello, la ingesta promedio mundial sigue siendo elevada y se ubica entre 10 y 12 gramos diarios, muy por encima de lo recomendado por organismos de salud.

Buena parte de este exceso no proviene del salero, sino de alimentos procesados y precocinados. Con los métodos modernos de conservación, el agregado de sodio dejó de ser una necesidad técnica y pasó a cumplir principalmente una función de sabor, lo que abrió el debate sobre su uso excesivo en la dieta cotidiana.

PAPAS FRITAS La mayor parte de la sal consumida proviene de alimentos procesados. FREEPIK Qué le pasa al cuerpo si reducís el consumo de sal a la mitad Al disminuir la ingesta de sal, el organismo reduce la retención de líquidos, lo que se traduce en una menor presión sobre las arterias. Esto ayuda a controlar la hipertensión, una condición que está vinculada al 62% de los accidentes cerebrovasculares y al 42% de las enfermedades cardíacas, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Modelos de simulación publicados en revistas científicas de prestigio demostraron que bajar apenas 3 gramos diarios de sodio podría evitar entre 60.000 y 120.000 enfermedades cardiovasculares por año, además de decenas de miles de infartos y muertes prematuras. También se observaron beneficios económicos significativos, con ahorros de hasta 24.000 millones de dólares en costos sanitarios.

prepagas médico doctor salud hospital Estudios muestran fuertes descensos de infartos y ACV con menos sodio diario. Pexels Experiencias a largo plazo, como la implementada en Finlandia desde los años 70, evidencian que políticas sostenidas de reducción de sal pueden disminuir entre 75% y 80% la incidencia de enfermedades coronarias y extender la esperanza de vida en varios años.