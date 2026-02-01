1 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Esto le pasa al cuerpo si reducís el consumo de sal a la mitad: es muy beneficioso

Bajar de forma sostenida la ingesta de sodio genera mejoras comprobadas en el sistema cardiovascular y reduce el riesgo de enfermedades graves.

Por
Reducir el sodio impacta directamente en la presión arterial y la salud del corazón.

Reducir el sodio impacta directamente en la presión arterial y la salud del corazón.

Freepik
  • La reducción del sodio ayuda a disminuir la presión arterial y la retención de líquidos.
  • Organismos internacionales recomiendan no superar los 6 gramos diarios.
  • El 80% de la sal que se consume proviene de productos industrializados.
  • Estudios estiman una fuerte baja de infartos y ACV con solo 3 gramos menos por día.

Reducir el consumo de sal a la mitad provoca efectos positivos en el cuerpo que van mucho más allá de un simple cambio alimentario. Distintos estudios científicos coinciden en que esta modificación puede generar beneficios comparables a los de abandonar hábitos nocivos, debido a su impacto directo sobre la salud cardiovascular.

La constancia en el ejercicio es muy importante para obtener resultados. 
Te puede interesar:

La rutina de solo 20 minutos: agilidad para envejecer mejor

Durante décadas, el consumo excesivo de sal estuvo asociado a un mayor riesgo de hipertensión, accidentes cerebrovasculares, infartos y otras patologías crónicas. A pesar de ello, la ingesta promedio mundial sigue siendo elevada y se ubica entre 10 y 12 gramos diarios, muy por encima de lo recomendado por organismos de salud.

Buena parte de este exceso no proviene del salero, sino de alimentos procesados y precocinados. Con los métodos modernos de conservación, el agregado de sodio dejó de ser una necesidad técnica y pasó a cumplir principalmente una función de sabor, lo que abrió el debate sobre su uso excesivo en la dieta cotidiana.

PAPAS FRITAS
La mayor parte de la sal consumida proviene de alimentos procesados.

La mayor parte de la sal consumida proviene de alimentos procesados.

Qué le pasa al cuerpo si reducís el consumo de sal a la mitad

Al disminuir la ingesta de sal, el organismo reduce la retención de líquidos, lo que se traduce en una menor presión sobre las arterias. Esto ayuda a controlar la hipertensión, una condición que está vinculada al 62% de los accidentes cerebrovasculares y al 42% de las enfermedades cardíacas, según datos de la Organización Mundial de la Salud.

Modelos de simulación publicados en revistas científicas de prestigio demostraron que bajar apenas 3 gramos diarios de sodio podría evitar entre 60.000 y 120.000 enfermedades cardiovasculares por año, además de decenas de miles de infartos y muertes prematuras. También se observaron beneficios económicos significativos, con ahorros de hasta 24.000 millones de dólares en costos sanitarios.

prepagas médico doctor salud hospital
Estudios muestran fuertes descensos de infartos y ACV con menos sodio diario.

Estudios muestran fuertes descensos de infartos y ACV con menos sodio diario.

Experiencias a largo plazo, como la implementada en Finlandia desde los años 70, evidencian que políticas sostenidas de reducción de sal pueden disminuir entre 75% y 80% la incidencia de enfermedades coronarias y extender la esperanza de vida en varios años.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La mortalidad infantil en Argentina tuvo un aumento preocupante en 2024.

Tras años de descenso, la mortalidad infantil subió al 8,5 por mil en el primer año del gobierno de Milei

La ciencia actual sostiene que el sueño profundo es el momento en que el cerebro elimina toxinas acumuladas durante la jornada diaria.

Qué importancia tiene el sueño para la longevidad: es más relevante que la dieta y el ejercicio

Hacer ejercicio tiene un gran impacto en la salud y el bienestar. 

Esta es la famosa rutina "12-3-30" para quemar grasa como loco: es muy sencilla

Está fruta se destaca por su contenido de vitaminas, minerales y enzimas.

Esto le pasa al cuerpo si tomás jugo de ananá todos los días: todo lo que hay que saber

Creyó que era apendicitis pero terminó con una gran sorpresa

Creyó que tenía apendicitis pero cuando fue a la guardia el diagnóstico lo cambió todo: qué descubrió

¿Qué aspecto puede ser mucho más importante que el ejercicio y la alimentación para la longevidad?

Qué aspecto puede ser mucho más importante que el ejercicio y la alimentación para la longevidad

Rating Cero

Flor Vigna lanzó La vara está baja y confesó que se la dedicó a Luciano Castro

Flor Vigna le respondió a los haters por su canción dedicada a Luciano Castro: "Lo usé a mi favor"

La relación de Arquette con la lucha libre no es nueva.

La impresionante transformación física de David Arquette en su regreso a Scream 7 a los 54 años

En la segunda temporada, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hells Kitchen conocido como Daredevil.
play

Marvel apostó por un superhéroe particular y presentó el tráiler de la nueva temporada: quién es

Lady Gaga, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, algunos de los artistas que cantarán en vivo

Se entregan los Premios Grammy 2026: quiénes son los nominados y cómo ver la gala en vivo

Un 26de enero de 1996 La Sole cantó por primera vez en el Cosquín, con apenas 15años.

La Sole celebró los 30 años en Cosquín y emocionó a todos: cantó bajo la lluvia con un bebé en brazos

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de 100% Lucha

Vicente Viloni, entre la depresión y el alcohol: el alarmante mensaje del ídolo de "100% Lucha"

últimas noticias

El Gobierno defendió la reforma laboral.

El Gobierno ratificó que la reforma laboral no elimina las indemnizaciones y afirmó que "las vacaciones quedan iguales"

Hace 17 minutos
Aunque te hayas conectado el teléfono te sigue avisando: otro de los elementos importantes que debes de tener muy en cuenta es que aunque te conectes a una red que no deberías el teléfono te seguirá advirtiendo.

Lo tenés que saber: así funciona la alerta de Wifi inseguro en Android

Hace 21 minutos
Flor Vigna lanzó La vara está baja y confesó que se la dedicó a Luciano Castro

Flor Vigna le respondió a los haters por su canción dedicada a Luciano Castro: "Lo usé a mi favor"

Hace 27 minutos
El Papa León XIV pide paz, tregua y respeto a la vida antes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. 

El Papa León XIV pide una "tregua olímpica" rumbo a los juegos de Invierno Milán-Cortina 2026

Hace 30 minutos
Este destino de Uruguay es perfecto para visitar en 2026.

Esta es una de las localidades menos conocidas de Colonia en Uruguay pero tiene un atractivo destacado

Hace 39 minutos