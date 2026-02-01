Esto le pasa al cuerpo si reducís el consumo de sal a la mitad: es muy beneficioso

Reducir el sodio impacta directamente en la presión arterial y la salud del corazón.
Freepik
La reducción del sodio ayuda a disminuir la presión arterial y la retención de líquidos.
Organismos internacionales recomiendan no superar los 6 gramos diarios.
El 80% de la sal que se consume proviene de productos industrializados.
Estudios estiman una fuerte baja de infartos y ACV con solo 3 gramos menos por día.
Reducir el consumo de sal a la mitad provoca efectos positivos en el cuerpo que van mucho más allá de un simple cambio alimentario. Distintos estudios científicos coinciden en que esta modificación puede generar beneficios comparables a los de abandonar hábitos nocivos, debido a su impacto directo sobre la salud cardiovascular.
Durante décadas, el consumo excesivo de sal estuvo asociado a un mayor riesgo de hipertensión, accidentes cerebrovasculares, infartos y otras patologías crónicas. A pesar de ello, la ingesta promedio mundial sigue siendo elevada y se ubica entre 10 y 12 gramos diarios, muy por encima de lo recomendado por organismos de salud.
Buena parte de este exceso no proviene del salero, sino de alimentos procesados y precocinados. Con los métodos modernos de conservación, el agregado de sodio dejó de ser una necesidad técnica y pasó a cumplir principalmente una función de sabor, lo que abrió el debate sobre su uso excesivo en la dieta cotidiana.
Qué le pasa al cuerpo si reducís el consumo de sal a la mitad
Al disminuir la ingesta de sal, el organismo reduce la retención de líquidos, lo que se traduce en una menor presión sobre las arterias. Esto ayuda a controlar la hipertensión, una condición que está vinculada al 62% de los accidentes cerebrovasculares y al 42% de las enfermedades cardíacas, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
Modelos de simulación publicados en revistas científicas de prestigio demostraron que bajar apenas 3 gramos diarios de sodio podría evitar entre 60.000 y 120.000 enfermedades cardiovasculares por año, además de decenas de miles de infartos y muertes prematuras. También se observaron beneficios económicos significativos, con ahorros de hasta 24.000 millones de dólares en costos sanitarios.
Experiencias a largo plazo, como la implementada en Finlandia desde los años 70, evidencian que políticas sostenidas de reducción de sal pueden disminuir entre 75% y 80% la incidencia de enfermedades coronarias y extender la esperanza de vida en varios años.