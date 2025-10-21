21 de octubre de 2025 Inicio
Esto le pasa al cuerpo si desayunamos galletitas todos los días

Un informe nutricional detalla los efectos de consumir galletitas como desayuno habitual y por qué un menú equilibrado es clave para mantener la salud.

Por
Las galletitas industriales concentran azúcares y grasas que afectan el metabolismo.

Freepik
  • Las galletitas son una opción práctica pero pobre en nutrientes esenciales.
  • Su consumo diario puede alterar los niveles de azúcar y favorecer el aumento de peso.
  • Los especialistas recomiendan desayunos variados que incluyan frutas, cereales y proteínas.
  • Un desayuno completo mejora el rendimiento físico, mental y la concentración.
El sábado, los trabajadores se movilizaron en una caravana a la Quinta de Olivos. 
Desayunar galletitas todos los días puede parecer una costumbre inofensiva, pero los expertos advierten que esta práctica, sostenida en el tiempo, puede impactar negativamente en la salud. De acuerdo con un informe de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), un 38% de la población opta por desayunos incompletos donde predominan las galletitas y bebidas con cafeína.

Aunque resultan prácticas, la mayoría de las galletitas industriales contienen azúcares añadidos, harinas refinadas y grasas saturadas, ingredientes que generan una rápida sensación de saciedad y un aumento repentino de glucosa en sangre. Este pico energético se desvanece pronto, provocando hambre y cansancio en pocas horas.

Los nutricionistas señalan que, si bien no es necesario eliminar completamente este alimento, sí conviene reducir su frecuencia y priorizar alternativas más completas. Un desayuno equilibrado debe incluir un lácteo, un cereal integral y una fruta fresca, combinaciones que aportan fibra, proteínas y energía sostenida para comenzar la jornada.

Galletitas
Los nutricionistas aconsejan desayunos equilibrados con fibra y proteínas.

Qué le pasa al cuerpo si desayunamos galletitas todos los días

El consumo frecuente de galletitas puede derivar en aumento de peso, fatiga y desequilibrios metabólicos. Al carecer de fibra y proteínas, el cuerpo no recibe los nutrientes necesarios para mantener una sensación de saciedad prolongada. Esto también puede favorecer el desarrollo de resistencia a la insulina y afectar la salud cardiovascular.

Galletitas pepas
Reemplazar los ultraprocesados mejora la energía y la concentración.

Los especialistas recomiendan reemplazarlas por preparaciones caseras con avena, frutos secos o yogur natural, que ayudan a estabilizar los niveles de azúcar y proporcionan energía de mejor calidad. Adoptar estos hábitos a largo plazo no solo mejora el bienestar físico, sino que también favorece la concentración y el estado de ánimo.

