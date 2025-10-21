Esto le pasa al cuerpo si desayunamos galletitas todos los días

Un informe nutricional detalla los efectos de consumir galletitas como desayuno habitual y por qué un menú equilibrado es clave para mantener la salud.

Desayunar galletitas todos los días puede parecer una costumbre inofensiva , pero los expertos advierten que esta práctica, sostenida en el tiempo, puede impactar negativamente en la salud . De acuerdo con un informe de la Agencia Española de Consumo , Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), un 38% de la población opta por desayunos incompletos donde predominan las galletitas y bebidas con cafeína.

Aunque resultan prácticas, la mayoría de las galletitas industriales contienen azúcares añadidos , harinas refinadas y grasas saturadas , ingredientes que generan una rápida sensación de saciedad y un aumento repentino de glucosa en sangre. Este pico energético se desvanece pronto, provocando hambre y cansancio en pocas horas .

Los nutricionistas señalan que, si bien no es necesario eliminar completamente este alimento , sí conviene reducir su frecuencia y priorizar alternativas más completas. Un desayuno equilibrado debe incluir un lácteo , un cereal integral y una fruta fresca , combinaciones que aportan fibra , proteínas y energía sostenida para comenzar la jornada.

Qué le pasa al cuerpo si desayunamos galletitas todos los días

El consumo frecuente de galletitas puede derivar en aumento de peso, fatiga y desequilibrios metabólicos. Al carecer de fibra y proteínas, el cuerpo no recibe los nutrientes necesarios para mantener una sensación de saciedad prolongada. Esto también puede favorecer el desarrollo de resistencia a la insulina y afectar la salud cardiovascular.

Reemplazar los ultraprocesados mejora la energía y la concentración.

Los especialistas recomiendan reemplazarlas por preparaciones caseras con avena, frutos secos o yogur natural, que ayudan a estabilizar los niveles de azúcar y proporcionan energía de mejor calidad. Adoptar estos hábitos a largo plazo no solo mejora el bienestar físico, sino que también favorece la concentración y el estado de ánimo.