Esto le pasa al cuerpo si dejás de comer pan ultraprocesado: todo lo que hay que saber

Pequeños cambios en la alimentación pueden impactar en procesos clave del organismo. Reducir productos ultraprocesados aparece como una decisión con beneficios sostenidos.

Rosero define al pan ultraprocesado como un “carbohidrato vacío”.

Rosero define al pan ultraprocesado como un "carbohidrato vacío".

  • Dejar de consumir pan ultraprocesado puede generar cambios positivos en la inflamación, el apetito y el funcionamiento metabólico.
  • Un endocrinólogo advierte que este alimento se diferencia del pan tradicional por su bajo aporte nutricional y su impacto en la insulina.
  • Estudios científicos vinculan el consumo frecuente de pan blanco con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.
  • Existen opciones menos procesadas que permiten reducir estos efectos adversos sin eliminar por completo los carbohidratos.

Dejar de comer pan ultraprocesado puede tener efectos concretos en el cuerpo, especialmente en personas que lo consumen a diario. Según especialistas en endocrinología, su eliminación de la dieta está asociada a mejoras en distintos indicadores de salud general.

Un ejercicio simple que refuerza estabilidad y autonomía física.
Este es el sencillo ejercicio físico para proteger las rodillas y evitar dolores fuertes

En la alimentación actual, este tipo de pan ocupa un lugar central por su bajo costo y fácil acceso. Pese a eso, su forma de elaboración dista mucho del pan tradicional, ya que utiliza harinas altamente refinadas y suma aditivos que modifican su comportamiento en el organismo.

En ese marco, cada vez más profesionales ponen el foco en cómo ciertos alimentos influyen en procesos como la inflamación, el control del apetito y la salud cardiovascular, aspectos que cobran relevancia al analizar el impacto de los productos ultraprocesados.

Pan lactal

Qué le pasa al cuerpo si dejás de comer pan ultraprocesado

El endocrinólogo Francisco Rosero explica que el pan ultraprocesado está elaborado con harina de trigo muy refinada, un carbohidrato simple que se absorbe rápidamente y provoca subas bruscas de insulina. Estos picos repetidos favorecen procesos inflamatorios y alteraciones metabólicas que, sostenidas en el tiempo, pueden afectar distintos sistemas del cuerpo.

Además, señala que este producto carece de nutrientes esenciales y suele incluir aditivos químicos utilizados para blanquear la harina, junto con grasas vegetales industriales y azúcar añadida. Estos componentes no aportan saciedad y pueden intensificar la inflamación y el daño metabólico, lo que lleva a consumir mayores cantidades sin cubrir necesidades nutricionales reales.

Rosero define al pan ultraprocesado como un “carbohidrato vacío”, ya que aporta calorías sin beneficios nutricionales relevantes. Esta característica contribuye a un aumento del apetito y a una mayor frecuencia de antojos, especialmente por alimentos ricos en azúcar y harinas refinadas.

Entre los principales cambios que se observan al dejar de consumirlo, el especialista destaca la disminución de la inflamación abdominal, una mejora en el control del hambre y un impacto favorable en la salud cardiovascular. Investigaciones científicas respaldan estas advertencias, ya que estudios recientes indican que ingerir más de una porción diaria de pan blanco se asocia con un riesgo mucho mayor de enfermedad cardiovascular, debido a su alto índice glucémico y bajo contenido de fibra, vitaminas y minerales.

Como alternativa, Rosero menciona el pan de masa madre elaborado sin grasas vegetales industriales ni azúcar añadida. Este tipo de pan conserva mejor sus nutrientes y, gracias a su fermentación, presenta un efecto metabólico diferente al de los productos ultraprocesados, aunque recomienda priorizar siempre carbohidratos menos intervenidos.

