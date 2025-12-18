18 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Esto le pasa al cuerpo si comés calabaza todos los días: te sorprenderá

Es una de las verduras más elegidas por su versatilidad, sabor y precio económico, además de aportar muchos nutrientes y pocas calorías. Pero, ¿es bueno consumirla tan seguido?

Por
La calabaza es rica en vitamina C y antioxidantes.

La calabaza es rica en vitamina C y antioxidantes.

FREEPIK
  • La calabaza es una de las verduras más consumidas en Argentina.
  • Es sabrosa, versátil y aporta solo 15 calorías por cada 100 gramos.
  • Además, es rica en antioxidantes y vitamina C.
  • Según expertos, no hay problema en consumirla todos los días, siempre y cuando no desplace a otras verduras y hortalizas.

La calabaza es una de las verduras más populares y consumidas en Argentina gracias a su rico sabor, versatilidad y precio económico. Es la estrella indiscutida de muchos platos regionales, guisos de invierno y platos frescos de verano, pero, ¿qué pasa si la comemos todos los días?

Las vacunas aparecen como un concepto fundamental para la longevidad.
Te puede interesar:

Por qué la vacunación es un aspecto fundamental para la longevidad según expertos

No solo es fácil de combinar en muchas recetas, ya sea como ingrediente principal o como acompañamiento: la principal ventaja de la calabaza es que aporta solo 15 calorías por cada 100 gramos. Esto la convierte en una verdura muy elegida dentro de los planes de alimentación que apuntan a bajar de peso.

Al mismo tiempo, aporta una gran cantidad de vitaminas y minerales. Una sola porción de calabaza puede cubrir hasta el 30% de la dosis diaria recomendada de vitamina C, clave para fortalecer el sistema inmunológico, estimular la producción de colágeno y favorecer la absorción de hierro.

Crema de Calabaza

Qué le pasa al cuerpo si comés calabaza todos los días

Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), el consumo de calabaza es una excelente opción dentro de una dieta variada y equilibrada. Esta verdura se destaca por su alto contenido de carotenoides, los pigmentos naturales que le dan su típico color naranja y tienen un poderoso efecto antioxidante.

También contribuyen a preservar la salud ocular, de la piel y del sistema inmunológico, ya que protegen a las células del daño que provocan los radicales libres. Por otro lado, la calabaza es muy rica en fibra, así que contribuye a mejorar el tránsito intestinal y aumenta la sensación de saciedad.

En este sentido, los expertos señalaron que consumir calabaza todos los días no representa ningún riesgo evidente para las personas sanas. Sin embargo, advirtieron que puede convertirse en un problema si desplaza de la dieta a otras verduras y hortalizas, necesarias para conseguir un perfil nutricional completo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Es una rutina de abdominales con ejercicios sencillos. 

Entrenamiento corto y fácil: 6 ejercicios para hacer en casa y endurecer el abdomen

Una mujer creyó que tenía estrés pero su diagnóstico lo cambió todo

Creyó que el tic en el ojo era por estrés pero un diagnóstico lo cambió todo: pensó que iba a morir

La tasa de suicidios en Argentina registra un récord histórico, según un informe del SNIC.

Un suicidio cada 2 horas: Argentina registra un récord de muertes autoprovocadas y supera la media mundial

El trabajo fue realizado por investigadores del Hospital Garrahan con especialistas de la UBA.

El Hospital Garrahan desarrolló la primera herramienta argentina para diagnosticar enfermedades raras

La humorista reflexionó sobre el sobrepeso y cómo marcó su personalidad.
play

"A los 12 años mi viejo me propuso internarme": el duro relato de Malena Guinzburg sobre su lucha contra la obesidad

Distintos estudios en bienestar y salud mental coinciden en que el aislamiento social no solo afecta el ánimo, sino también el estado físico a largo plazo.

Tener al menos 3 amigos con quien reírse puede ayudar considerablemente a la longevidad según un experto

Rating Cero

Esta pareja fue famosa en toda la Argentina.

Esta famosa actriz y modelo argentina habló en profundidad sobre su divorcio y dejó sin palabras a todos: quién fue y qué dijo

Una producción que combina true crime, ficción psicológica y reflexión social, y que ya genera impacto tanto en Colombia como en el resto de América Latina.
play

Esta miniserie de ficción basada en un caso que golpeó a todo Colombia es furor en Netflix: cuál es

Sin grandes pretensiones, Hombre vs. bebé cumple con lo que promete: humor simple, situaciones exageradas y un protagonista carismático.
play

Esta miniserie tiene a un importante actor inglés y está haciendo reír a todo el mundo en Netflix: de cuál se trata

La justicia emplazó al futbolista a saldar la deuda de la medicina prepaga de las hijas que tuvo con la conductora.

¿Quién pasará Navidad con las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi? La resolución de la Justicia

Christian Petersen inició su carrera televisiva en la década de 1990.

Quién es Christian Petersen, el chef que se descompensó mientras subía un volcán

El chef de 55 años se encuentra internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo.

Qué le pasó a Christian Petersen: está internado en terapia intensiva en San Martín de los Andes

últimas noticias

Las vacunas aparecen como un concepto fundamental para la longevidad.

Por qué la vacunación es un aspecto fundamental para la longevidad según expertos

Hace 8 minutos
Mar del Plata tiene opciones para todos los presupuestos.

Cuánto sale alquilar un departamento 3 ambientes en la Costa para las Fiestas

Hace 8 minutos
Riquelme había mostrado interés por este futbolista a mediados de año.

Riquelme lo quería para Boca y ahora no juega en la B de Alemania

Hace 9 minutos
Esta pareja fue famosa en toda la Argentina.

Esta famosa actriz y modelo argentina habló en profundidad sobre su divorcio y dejó sin palabras a todos: quién fue y qué dijo

Hace 9 minutos
El perfume elegido por Mauro Icardi y su presencia en el mercado argentino.

Este es el perfume favorito de Mauro Icardi: cuánto sale en Argentina

Hace 21 minutos