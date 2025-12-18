Esto le pasa al cuerpo si comés calabaza todos los días: te sorprenderá Es una de las verduras más elegidas por su versatilidad, sabor y precio económico, además de aportar muchos nutrientes y pocas calorías. Pero, ¿es bueno consumirla tan seguido? Por + Seguir en







Según expertos, no hay problema en consumirla todos los días, siempre y cuando no desplace a otras verduras y hortalizas. La calabaza es una de las verduras más populares y consumidas en Argentina gracias a su rico sabor, versatilidad y precio económico. Es la estrella indiscutida de muchos platos regionales, guisos de invierno y platos frescos de verano, pero, ¿qué pasa si la comemos todos los días?

No solo es fácil de combinar en muchas recetas, ya sea como ingrediente principal o como acompañamiento: la principal ventaja de la calabaza es que aporta solo 15 calorías por cada 100 gramos. Esto la convierte en una verdura muy elegida dentro de los planes de alimentación que apuntan a bajar de peso.

Al mismo tiempo, aporta una gran cantidad de vitaminas y minerales. Una sola porción de calabaza puede cubrir hasta el 30% de la dosis diaria recomendada de vitamina C, clave para fortalecer el sistema inmunológico, estimular la producción de colágeno y favorecer la absorción de hierro.

Crema de Calabaza Freepik Qué le pasa al cuerpo si comés calabaza todos los días Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), el consumo de calabaza es una excelente opción dentro de una dieta variada y equilibrada. Esta verdura se destaca por su alto contenido de carotenoides, los pigmentos naturales que le dan su típico color naranja y tienen un poderoso efecto antioxidante.

También contribuyen a preservar la salud ocular, de la piel y del sistema inmunológico, ya que protegen a las células del daño que provocan los radicales libres. Por otro lado, la calabaza es muy rica en fibra, así que contribuye a mejorar el tránsito intestinal y aumenta la sensación de saciedad.

En este sentido, los expertos señalaron que consumir calabaza todos los días no representa ningún riesgo evidente para las personas sanas. Sin embargo, advirtieron que puede convertirse en un problema si desplaza de la dieta a otras verduras y hortalizas, necesarias para conseguir un perfil nutricional completo.