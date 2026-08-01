Con una estrategia para combatir la despoblación, una pequeña localidad lanzó un programa destinado a atraer talento de distintas partes del mundo.

Este pueblo de Italia tiene menos de 1.200 habitantes y está buscando habitantes : un pequeño poblado de Cerdeña, lanzó un programa para atraer trabajadores remotos, emprendedores y profesionales. Ofrece alojamiento equipado y el municipio cubre el alquiler durante un mes.

En un contexto en el que muchas localidades rurales buscan frenar la despoblación, una region italiana ubicada en la isla de Cerdeña, puso en marcha una iniciativa para atraer nuevos habitantes . Con apenas 1129 habitantes, el ayuntamiento ofrece casas completamente equipadas y cubre el costo del arrendamiento durante un mes para quienes sean seleccionados.

El programa, llamado " Work From Ollolai ", está pensado para profesionales que trabajan a distancia fundaores de proyectos, freelancers. artistas, investigadores y otros expertos que puedan desempeñar su actividad desde cualquier parte del mundo.

Ollolai se encuentra en el corazón de Cerdeña , una de las islas más grandes del Mediterráneo. Como muchas pequeñas localidades italianas, sufrió una disminución sostenida de su población en las últimas décadas, por lo que decidió impulsar distintas estrategias para atraer residentes.

La propuesta busca que quienes participen no solo vivan temporalmente en el centro urbano, sino que también compartan sus conocimientos con la comunidad mediante talleres, charlas, clases o proyectos relacionados con su profesión. Los seleccionados pueden alojarse durante un mes en una vivienda totalmente equipada. Aunque el alquiler tiene un valor simbólico de **1 euro**, ese monto es asumido por la comuna, por lo que los participantes no deben pagarlo. Los únicos gastos que corren por cuenta de cada persona son:

* El pasaje hasta Italia.

* La alimentación.

* Los servicios públicos.

* Los traslados personales.

La iniciativa busca impulsar la economía local mientras fomenta el intercambio de conocimientos entre los nuevos residentes y los habitantes del pueblo. Las personas interesadas deben completar un formulario de inscripción y presentar su currículum o perfil profesional. Además, deben explicar por qué desean participar del programa y cuál sería su aporte a la comunidad durante la estadía.

Los organizadores evalúan la experiencia de cada candidato y el valor que puede generar para los habitantes de Ollolai antes de seleccionar a los participantes. Esta no es la primera medida impulsada por el municipio. En los últimos años, Ollolai también ganó notoriedad por ofrecer casas por 1 euro a quienes estuvieran dispuestos a restaurarlas y establecerse en la localidad. Con iniciativas como estas, el gobierno busca atraer talento internacional, revitalizar su economía y posicionarse como un destino ideal para quienes desean combinar el trabajo remoto con una mejor calidad de vida.