Luis Caputo aseguró que Javier Milei será reelecto en 2027: "No tiene reemplazo" El ministro de Economía defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como un cambio "refundacional" y sostuvo que el liderazgo del Presidente es fundamental para consolidar la estabilidad económica del país en el largo plazo. Por Agregar C5N en









El ministro de Economía habló en una entrevista televisiva.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el presidente Javier Milei buscará y obtendrá un nuevo mandato en las próximas elecciones presidenciales. "No tengo una mínima duda de que Milei va a ser reelecto en 2027", sentenció el funcionario, quien aclaró que su afirmación no se basa en un sesgo personal sino en la información estratégica que maneja desde el Palacio de Hacienda. Además, desestimó las proyecciones negativas de diversos analistas al asegurar que no coincide con las advertencias de los consultores sobre el desempeño económico del próximo año.

El ministro de Economía, @LuisCaputoAR, en diálogo con @wwnicolas y @ceciliaboufflet, destacó el liderazgo del presidente @JMilei: "Hay que valorar al presidente que tenemos. Claramente en los próximos cinco años la persona fundamental es el Presidente; no tiene reemplazo. Yo… pic.twitter.com/G5RsAjFUb0 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) August 1, 2026 En una entrevista con A24, el titular de la cartera económica destacó que el rol del jefe de Estado es la pieza maestra para sostener el actual proceso de transformación, definió al mandatario como una figura "fundamental" por los próximos cinco años y aseguró que, en términos políticos y de gestión, el Presidente "no tiene reemplazo".

En ese mismo sentido, Caputo habló de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la cual calificó como "refundacional" y probablemente la más relevante del último siglo. "El equilibrio fiscal no se hizo por más de 100 años. Y para hacerlo hay que tener conocimiento y compromiso que no tiene cualquiera. Por los próximos cinco años, la persona fundamental es el Presidente", añadió el funcionario.

Según explicó el ministro, el objetivo primordial de esta iniciativa es eliminar definitivamente la potestad de los gobiernos para financiar el déficit fiscal mediante la emisión monetaria. Esta medida busca otorgar un "mazazo" a la inflación, considerándola un impuesto encubierto que los políticos cobran a la población de manera ilegítima.

El ministro de Economía, @LuisCaputoAR, afirmó que el Gobierno logró evitar una crisis económica sin recurrir a medidas que afectaran la propiedad privada: "Esta es la primera vez que Argentina evita una crisis. Argentina nunca evitó una crisis. ¿Qué quiero decir con esto?… pic.twitter.com/MS2N0wXLBz — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) August 1, 2026 Al referirse al calendario electoral de 2027, el ministro reconoció que históricamente estos períodos suelen ser complejos para la economía argentina, aunque garantizó que esta vez el escenario será diferente. Sostuvo que el Gobierno está trabajando activamente para evitar las turbulencias habituales y mantener el compromiso con el superávit fiscal.