1 de agosto de 2026 Inicio
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Luis Caputo aseguró que Javier Milei será reelecto en 2027: "No tiene reemplazo"

El ministro de Economía defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como un cambio "refundacional" y sostuvo que el liderazgo del Presidente es fundamental para consolidar la estabilidad económica del país en el largo plazo.

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El ministro de Economía habló en una entrevista televisiva.

El ministro de Economía habló en una entrevista televisiva.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el presidente Javier Milei buscará y obtendrá un nuevo mandato en las próximas elecciones presidenciales. "No tengo una mínima duda de que Milei va a ser reelecto en 2027", sentenció el funcionario, quien aclaró que su afirmación no se basa en un sesgo personal sino en la información estratégica que maneja desde el Palacio de Hacienda. Además, desestimó las proyecciones negativas de diversos analistas al asegurar que no coincide con las advertencias de los consultores sobre el desempeño económico del próximo año.

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En una entrevista con A24, el titular de la cartera económica destacó que el rol del jefe de Estado es la pieza maestra para sostener el actual proceso de transformación, definió al mandatario como una figura "fundamental" por los próximos cinco años y aseguró que, en términos políticos y de gestión, el Presidente "no tiene reemplazo".

En ese mismo sentido, Caputo habló de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la cual calificó como "refundacional" y probablemente la más relevante del último siglo. "El equilibrio fiscal no se hizo por más de 100 años. Y para hacerlo hay que tener conocimiento y compromiso que no tiene cualquiera. Por los próximos cinco años, la persona fundamental es el Presidente", añadió el funcionario.

Según explicó el ministro, el objetivo primordial de esta iniciativa es eliminar definitivamente la potestad de los gobiernos para financiar el déficit fiscal mediante la emisión monetaria. Esta medida busca otorgar un "mazazo" a la inflación, considerándola un impuesto encubierto que los políticos cobran a la población de manera ilegítima.

Al referirse al calendario electoral de 2027, el ministro reconoció que históricamente estos períodos suelen ser complejos para la economía argentina, aunque garantizó que esta vez el escenario será diferente. Sostuvo que el Gobierno está trabajando activamente para evitar las turbulencias habituales y mantener el compromiso con el superávit fiscal.

Asimismo, remarcó que la estabilidad actual se apoya en el crecimiento de sectores estratégicos como la energía, la minería y la agroindustria, que aportan previsibilidad al modelo. "Hay cuatro o cinco sectores a los que les va muy bien, hacen que Argentina sea previsible. Si sos una Pyme, tenés más posibilidades de saber lo que va a pasar en el futuro. Lo que tenés que cambiar es la conducta. La gente antes se defendía con los dólares, stockeándote. Si seguís haciendo eso, te va mal", añadió.

Finalmente, Caputo ratificó su postura sobre la disponibilidad de divisas al asegurar que "hay dólares para todos" y que la situación actual contrasta profundamente con los años previos de restricciones. "Hoy si querés ahorrar en dólares, podés. Si las empresas quieren repartir dividendos, pueden. Y los importadores pueden importar lo que quieran. Así y todo, hoy hay exceso de dólares al punto que el Banco Central compra en promedio 100 millones de dólares por día", precisó.

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