30 de julio de 2026 Inicio
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El rincón de Palermo donde el fuego y las recetas del norte argentino conquistaron a los amantes de la buena mesa

Detrás de una fachada discreta se esconde un restaurante que hace del horno de barro, la parrilla a leña y las recetas con historia una experiencia gastronómica. Entre empanadas salteñas, tortillas al rescoldo y vinos de altura, El Imperfecto acaba de cumplir seis años consolidándose como uno de esos lugares a los que siempre dan ganas de volver.

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El encanto de esos lugares que invitan a quedarse y siempre volver.

El encanto de esos lugares que invitan a quedarse y siempre volver.

Hay restaurantes que buscan sorprender con grandes puestas en escena y otros que encuentran su mayor fortaleza en una carta que toma como punto de partida la cocina argentina, pero reinterpretada a través de ingredientes y técnicas. El Imperfecto pertenece a este último grupo. Nació hace seis años de la mano de Emilia Saravia y Hernán "Tatú" Rizzi, quienes transformaron un pequeño local de Palermo en un proyecto donde conviven las raíces salteñas de ella, la experiencia gastronómica de él y una forma de cocinar que pone al fuego en el centro de todo.

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El horno de barro alimentado con leña de quebracho y la parrilla que se enciende con sus brasas no solo definen la técnica de cocción, sino también el carácter de una carta que combina recetas tradicionales con ingredientes inesperados. El resultado es una cocina argentina con identidad propia, donde el producto, el tiempo y la calidez en la atención tienen el mismo protagonismo que cada plato que llega a la mesa.

Qué pedir en El Imperfecto

La mejor manera de comenzar el recorrido es con las empanadas salteñas, preparadas al momento. Las de carne respetan la receta tradicional, con carne cortada a cuchillo, papa, especias del norte argentino y la posibilidad de elegirlas fritas o cocidas en horno de barro. Las de queso, elaboradas con un mix de quesos, se sirven exclusivamente fritas, con un exterior crocante y un interior bien fundente.

El resto de la carta se puede leer como platitos para comer y descubrir nuevos sabores. Entre estos, sobresalen los buñuelos de verduras (sin gluten) con mayonesa de berenjena ahumada; las gírgolas cocidas en horno de barro con chimichurri y papas; los langostinos con papines andinos y alioli y una de las preparaciones más celebradas de la casa: la humita a la olla con queso brie y albahaca, donde la tradición del norte argentino dialoga con una mirada contemporánea.

Otro imperdible son las tortillas al rescoldo, un pan chato cocido junto a las brasas que puede pedirse con tapa de asado cocinada durante seis horas, ají amarillo, pimientos asados, cebolla y mayonesa de morrón, o con mollejas a la parrilla, lima, cebolla roja, pickle de ananá y verdeo.

Las brasas también son protagonistas: matambrito de cerdo acompañado por gochujang o miel de caña, bife T-Bone y entraña, que pueden completarse con batatas asadas con miel de caña. Se sugiere acompañar con alguna de las opciones de su cuidada selección de vinos de Salta y Jujuy o con el Vermuciraptor, un vermú artesanal que ya se convirtió en otro de los sellos de la casa. Para el cierre, la cookie tibia con salsa de dulce de leche y helado o el flan casero con dulce de leche Campo Quijano, crema o mixto.

Más allá de la carta, El Imperfecto encuentra su mayor diferencial en aquello que no figura en ningún menú: un salón pequeño donde la cocina permanece siempre a la vista, el fuego nunca deja de encenderse y cada visita tiene el encanto de esos lugares que invitan a quedarse y siempre volver.

Dónde queda El Imperfecto

Se ubica en Gascón 1417, Palermo.

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