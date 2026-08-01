Tesla llegará a la Argentina: cuándo arriba y cómo se conseguirán los autos eléctricos La automotriz acelera su desembarco en el país con un plan de expansión que incluye infraestructura, nuevos proyectos y una apuesta por el mercado local. Por Agregar C5N en









El fabricante prepara su desembarco.

Cuándo comenzará la venta de Tesla en la Argentina.

Cómo será el desembarco de la empresa de Elon Musk.

El acuerdo con YPF para instalar cargadores eléctricos.

Por qué los autos de Tesla podrían tener un precio elevado.

Cómo impactará su llegada en el mercado argentino de vehículos eléctricos. Tesla llegará a la Argentina: la empresa de autos eléctricos fundada por Elon Musk comenzó su desembarco en el país con un plan que incluye la instalación de una red de cargadores rápidos y la creación de una estructura local para preparar el terreno de cara a la comercialización de sus vehículos. Cuándo arribarán y cómo podrán comprarse.

El interés de Tesla por la Argentina no es nuevo. Desde hace varios años la compañía analizaba ingresar al territorio nacional, aunque factores como la falta de infraestructura, las restricciones para importar y el reducido mercado de automóviles sin motor de combustión demoraron el proyecto. Con el cambio del escenario económico y la apertura del mercado, la automotriz volvió a acelerar sus planes. Además de los rodados sustentables, la firma también explora oportunidades vinculadas con el almacenamiento de energía, centros de datos y otras tecnologías asociadas a la transición energética.

La llegada de la automotriz estadounidense coincidirá con un fuerte crecimiento del segmento de coches de cero emisiones en el cono sur. Durante el primer semestre del año se patentaron 3.860 modelos a batería, un incremento cercano al 880% respecto del mismo período del año anterior. Buena parte de ese crecimiento estuvo impulsado por la llegada de fabricantes chinos, especialmente BYD, cuyo modelo Dolphin Mini lidera las ventas del segmento. La competencia también incluye marcas como BAIC, Chevrolet y otros fabricantes que comenzaron a ampliar su oferta de medios de transporte electrificados.

Cuándo llegará Tesla a la Argentina El proceso de desembarco ya comenzó. En abril de este año se oficializó la constitución de Tesla Argentina S.R.L., un paso clave para el inicio de las operaciones locales. Además, la compañía designó un country manager para Argentina y Uruguay, quien estará a cargo de liderar la expansión de la marca en ambos países.

Sin embargo, la venta oficial de las unidades está prevista para 2027, según las proyecciones del sector automotor. Antes de ese momento, la empresa buscará desarrollar la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la movilidad eléctrica. La primera etapa del proyecto estará centrada en la instalación de supercargadores, fundamentales para que los usuarios puedan recargar sus vehículos durante viajes de larga distancia. Para ello, la multinacional alcanzó un acuerdo con YPF, que permitirá instalar estaciones de carga rápida en distintos puntos del país. La petrolera cuenta con una amplia red de estaciones de servicio distribuidas estratégicamente en rutas y ciudades, lo que facilitará el despliegue de la infraestructura.

El plan contempla la instalación de 17 cargadores rápidos antes de fin de año, con ubicaciones que incluirán el Área Metropolitana de Buenos Aires y corredores viales que conectan provincias como Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego. Aunque todavía no hay una fecha confirmada para el inicio de las ventas, la expectativa es que los modelos ingresen mediante importación una vez que la marca consolide su operación local. No obstante, especialistas del sector advierten que los vehículos de Tesla no podrán acceder al régimen de beneficios para autos eléctricos de menor valor, ya que su precio FOB supera ampliamente el límite establecido para quedar exentos del arancel extrazona. Eso significa que los modelos deberán ingresar pagando un 35% de arancel de importación, lo que elevará significativamente su precio final en el mercado argentino.