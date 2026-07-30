30 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

El bodegón de Palermo que se reinventó sin perder el alma: carnes, platitos para compartir y recetas con sabor a clásico

La Boque de Palermo inicia una nueva etapa con una carta renovada que suma versiones inéditas de sus platos más emblemáticos, nuevos cortes de parrilla, pastas artesanales y un after office para disfrutar entre amigos, manteniendo intacta la esencia que lo convirtió en un favorito del barrio.

Por
Un bodegón contemporáneo que conserva el espíritu de siempre.

Un bodegón contemporáneo que conserva el espíritu de siempre.

Hay lugares que cambian de nombre, actualizan la carta y renuevan la propuesta sin dejar atrás aquello que los hizo ganarse un lugar entre los vecinos. Ese es el camino que eligió La Boque de Palermo, un bodegón contemporáneo que conserva el espíritu de siempre, pero se anima a incorporar nuevas recetas y versiones más creativas de sus clásicos. El resultado es una cocina que combina tradición y actualidad, donde conviven la parrilla, las pastas caseras y esos platitos pensados para compartir que ya son parte de la identidad del lugar.

El encanto de esos lugares que invitan a quedarse y siempre volver.
Te puede interesar:

El rincón de Palermo donde el fuego y las recetas del norte argentino conquistaron a los amantes de la buena mesa

En un ambiente relajado y de mesas amplias, la propuesta es ideal para ir en pareja, con amigos o en familia: La Boque siempre invita a quedarse. Desde una picada improvisada acompañada por vermut o tinto de verano, hasta una comida completa alrededor de la parrilla, la experiencia gira en torno al encuentro y al disfrute, con una carta amplia que ofrece alternativas para todos los gustos y un after office de martes a domingo con promociones en cervezas y aperitivos; un motivo más para volver.

Qué probar en La Boque de Palermo

El recorrido comienza con la tradicional selección de platitos para compartir, entre cuyas novedades aparecen las tortillas reinventadas con toppings (como rúcula y jamón serrano, boquerones, langostinos o de mozzarella con panceta ahumada), además de dos nuevas provoletas —una con morrones y tomates secos, y otra con cebolla caramelizada y panceta— y bruschettas de jamón serrano, rúcula y brie o de boquerones con tomates secos y cebolla morada. En la parrilla sobresalen el costillar de 800 gramos, cocinado durante cuatro horas hasta lograr una carne que se desarma con el tenedor, y el gran bife porteño, servido con panceta ahumada, huevo, morrón asado, tomates secos y papas fritas.

La carta también ofrece opciones como ojo de bife, vacío, entraña, matambre de cerdo, achuras y pescados, además de milanesas de gran tamaño y pastas artesanales, entre las que destacan los canelones de espinaca y castañas de cajú con salsa bechamel y queso pecorino. Para el cierre, los postres clásicos: flan casero, vigilante o panqueque con dulce de leche. Además, de martes a domingo propone un after office con 2x1 en cervezas y aperitivos de 17 a 20 h, ideal para arrancar la noche.

La Boque de Palermo no es un cambio de nombre: es una evolución natural. Un bodegón que sigue siendo bodegón, pero con una carta más amplia, más jugada y más lista para compartir. Un lugar para volver —o descubrir— y dejar que la mesa haga el resto.

Dónde queda La Boque de Palermo

Están en Soler 5101, Palermo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La torta de ricota de Gino se puede degustar en el Café Tortoni. Tradición gstronómica porteña por excelencia. 
play

La alianza de dos clásicos porteños: el Café Tortoni incorporó a su carta la emblemática torta de ricota de Gino

Daen Lia, especializada en cocina, compartió una técnica sencilla para retirar la piel de los dientes de ajo. 

Truco para pelar ajo rápido: el método con agua caliente que facilita la tarea en segundos

Gracias al papel de cocina vas a evitar que las verduras se te pongan feas.

Así podés usar el papel de cocina para que las verduras te duren más en la heladera

Uno de los grandes referentes de la cocina vietnamita.

Diez años después, el restaurante que puso a la cocina vietnamita en el mapa porteño sigue marcando el camino

Los granos de cafe son grandes aliado spara el cuidado de las plantas.

Por qué los restos de café pueden servir para potenciar tu jardín

atrevete a ser feliz

Atrevete a ser feliz

Rating Cero

¿Luck Ra y Tuli Acosta tuvieron algo?

Habló Tuli Acosta tras ser señalada como tercera en discordia entre La Joaqui y Luck Ra: "Yo ando..."

Manolo Solo tenía 62 años.

Murió Manolo Solo, leyenda del cine: tenía una carrera reconocida en televisión y teatro

El verdadero escándalo entre Luck Ra y La Joaqui.

La durísima frase que Luck Ra le dijo a La Joaqui antes de separarse: "Está destruida"

La Joaqui, consternada, se refirió a la ruptura con Luck Ra. 

La Joaqui rompió en llanto al hablar de Luck Ra: "Va a ser el amor de mi vida"

Cristal Grillo, ex de Enzo Fernández.

Reapareció la ex de Enzo Fernández tras un rumor que involucra a Valu Cervantes: qué pasó

Las hermanas Nara están más unidas que nunca y no dejan de facturar. 

Las hermanas Wanda y Zaira Nara revelaron la verdad detrás del supuesto distanciamiento entre ellas

últimas noticias

play

El indignante relato de la joven abusada delante de su hija por un pediatra en Santa Fe

Hace 18 minutos
El cura Alejandro Nicola dio misas en la Catedral de Córdoba pese a estar denunciado por abusos.

Córdoba: un cura denunciado por abusos dio misa y fue respaldado por la Catedral

Hace 26 minutos
play

Milei anunciará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: los detalles del proyecto

Hace 36 minutos
El encanto de esos lugares que invitan a quedarse y siempre volver.

El rincón de Palermo donde el fuego y las recetas del norte argentino conquistaron a los amantes de la buena mesa

Hace 37 minutos
Un bodegón contemporáneo que conserva el espíritu de siempre.

El bodegón de Palermo que se reinventó sin perder el alma: carnes, platitos para compartir y recetas con sabor a clásico

Hace 45 minutos