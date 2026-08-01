Tras el temporal, se mantiene activa la alerta por tormentas: cuándo va a mejorar el tiempo

Después de las fuertes lluvias y ráfagas de viento que afectaron Buenos Aires y varias provincias, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa una serie de avisos por fenómenos acompañados por granizo de diversos tamaños y actividad eléctrica.

Tras el temporal que afectó Buenos Aires y otras provincias , generando anegamientos, cortes de luz y vuelos demorados, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activa la alerta por tormentas , nevadas y viento zonda para varias localidades de Argentina.

Durante la tarde noche del viernes la gran cantidad de agua caída dejó calles anegadas, casi 60 mil usuarios sin electricidad, demoras en los aeropuertos de la zona y serios inconvenientes para circular tanto en la Ciudad como en varios municipios del conurbano.

Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 100 km/h y actividad eléctrica frecuente . Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm en la totalidad del periodo bajo alerta, que pueden ser superados de forma puntual.

Mietras que la zona cordillerana de San Juan, Mendoza, Neuquén y Río Negro está bajo alerta por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.

31 JUL | Informe especial por alertas de tormenta, nieve, viento y Zonda para lo que resta de este viernes. Más info en https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/l6uU2vSfZx

Además de que rige un aviso por nevadas persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 100 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por reducción de visibilidad.

Cómo seguirá el tiempo en CABA tras el temporal

El sábado 1 se presenta como una jornada inestable y templada, registrando una temperatura máxima de 19° y una mínima de 14 °. Durante las primeras horas del día, existe una probabilidad de lluvias aisladas que oscila entre el 10% y el 40%, acompañada de ráfagas de viento intensas de entre 42 y 50 km/h. Sin embargo, hacia la tarde y la noche el tiempo mejorará gradualmente, disipándose por completo la probabilidad de precipitaciones (0%) con cielos parcialmente nublados.

Para el domingo 2, se prevé un notable descenso térmico debido al ingreso de aire más frío, situando la temperatura máxima en 15 ° y la mínima en 11 °. A lo largo de todo el día el cielo permanecerá mayormente nublado a nublado, pero la atmósfera se mantendrá completamente seca, con un 0% de probabilidad de lluvias en todas las franjas horarias.